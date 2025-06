ROG Strix G16 – prenosnik s svetlo prihodnostjo

ROG (Republic Of Gamers) je zelo znano ime v svetu igričarskih prenosnikov, zato je vedno zanimivo videti, kaj prinašajo novi modeli. Prenosnik ROG Strix G16 (z letnico 2025) G615 ima veliko ponuditi in ne bo razočaral niti najzahtevnejšega igralca videoiger.

ROG Strix, Strix G, Strix SCAR …

Ker obstaja več modelov prenosnikov s podobnim imenom, bomo najprej razjasnili razlike znotraj družine ASUS ROG Strix. Sestavljata jo seriji SCAR in G, ki ju zastopajo modeli s 16- ali 18-palčnimi zasloni. Letošnji prenosniki iz serije Strix SCAR imajo na pokrovu zaslona nameščen dodatek Anime Vision, zaslon z osvetlitvijo Mini LED, v notranjosti pa vgrajene zmogljive grafične kartice do modela RTX 5090, medtem je serija Strix G brez Anime Vision, ima zaslon z matriko IPS in grafično kartico do modela RTX 5080, a se zato odkupi z nižjo ceno. Posledično je bolj zanimiva za kupce, ki se osredotočajo na najboljše možne zmogljivosti za najnižjo možno ceno.

Foto: ROG Strix SCAR

Brez šibkih točk

Po pričakovanjih so zmogljivosti na vrhunski ravni, za kar poskrbita najnovejši procesor Intel Core Ultra 9 in zmogljiva grafična kartica. Z namenom, da bi bil dostopen širšemu krogu uporabnikov, ASUS ta model ponuja z veliko izbiro različnih grafičnih kartic, od NVIDIA RTX 5060 prek RTX 5070 in RTX 5070 Ti pa vse do RTX 5080. V želji, da bi kar najbolje izkoristili vgrajene komponente, ima G615 vgrajen izjemen hladilni sistem s parno komoro, tremi ventilatorji in tekočo kovino. Do 64 gigabajtov pomnilnika DDR5 in pogon SSD s kapaciteto do dveh terabajtov dajeta jasno vedeti, da ROG Strix G16 premore zmogljivosti, s katerimi je kos vsem zahtevam uporabnika.

Inovacije po meri uporabnikov

Zakaj smo zapisali, da je pred tem prenosnikom svetla prihodnost? Odgovor se skriva v inovativni zasnovi spodnjega dela ohišja. V večini primerov odpiranje prenosnega računalnika ni enostavno in obstaja možnost izgube garancije. Zahvaljujoč novi zasnovi lahko pri letošnjih modelih ROG Strix spodnji del ohišja odstranite v dveh korakih; to pa lahko storite celo brez orodja. Postavlja se vprašanje, zakaj in kdaj bi kdorkoli odprl prenosnik, a odgovor je preprost – ko sta na vrsti čiščenje ali nadgradnja komponent. Zahvaljujoč tej inovaciji lahko uporabniki enostavno in hitro nadgradijo delovni pomnilnik ali pogon SSD, zato bo manj verjetno, da bo prenosnik zastarel, saj ga bo mogoče "pomladiti".

Foto: ROG Strix SCAR

Poleg nadgradnje ta zasnova omogoča tudi enostavno čiščenje ventilatorjev, kar omogoča daljšo življenjsko dobo komponent in konstantno visoke zmogljivosti skozi čas, saj preprečevanje nabiranja prahu preprečuje tudi pregrevanje notranjosti prenosnika.

Še boljši zaslon

ROG Strix G16 (z letnico 2025) G615 ima vgrajen 16-palčni zaslon ROG Nebula, njegove lastnosti (osveževanje 240 hercev, tri milisekunde, 100-odstotna pokritost spektra DCI-P3, 500 nits svetilnosti ...) pa zadovoljijo vse potrebe zahtevnih ljubiteljev videoiger. Novost je dvoslojna folija ACR (Ambient Contrast Ratio), ki precej zmanjša odboj svetlobe, izboljša kontrast in naredi barve bolj žive. Prednosti, ki jih prinaša folija ACR, postanejo opazne zlasti pri igranju ali delu v dobro osvetljenih prostorih.

Številne prednosti

ASUS kupcem tega prenosnika ponuja številne ugodnosti. Da boste lahko dodobra preizkusili svojo novo "igračo", ob nakupu prejmete brezplačno trimesečno naročnino na storitev PC Game Pass. Če boste ROG Strix G16 kupili in registrirali na spletni strani ASUS (to morate storiti do konca leta), boste kot darilo prejeli dodatno leto garancije (skupaj kar tri leta). Poleg tega boste, če se pridružite programu ROG Elite, prejeli veliko točk zvestobe, ki jih lahko zamenjate za zanimive nagrade, vključno s priljubljenimi videoigrami. Več podrobnosti o programu zvestobe ROG Elite najdete NA TEJ POVEZAVI.

Foto: ROG Strix SCAR

Zvest svojemu imenu

Nove generacije najpomembnejših komponent in številne izboljšave v skoraj vseh pogledih naredijo Strix G16 izjemno privlačen prenosnik. Če ste ljubitelj videoiger ali preprosto potrebujete zmogljiv prenosni računalnik, je ROG Strix G16 (2025) G615 res odlična izbira. Več dodatnih informacij o njem najdete NA URADNI SPLETNI STRANI.