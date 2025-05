Bali so se neviht in strel, a je velika nagrada Miamija minila brez prekinitve, samo z dramatičnimi boji za najvišja mesta. Oscar Piastri in Lando Norris sta McLarnu pridirkala dvojno zmago, a sta morala zanjo v neposrednem dvoboju na stezi prehiteti Maxa Verstappna. Tretje mesto je osvojil George Russell, aktualni prvak je bil četrti.

Na štartu je Verstappen ostal prvi, s poznim zaviranjem je dal priložnost Norrisu, a je bil ta v drugem zavoju preširok in je zdrsnil na četrto mesto. Na drugo se je prebil Antonelli. Foto: Reuters Zdaj ni več dvoma, formula 1 ima novega serijskega zmagovalca, ki je postal resen kandidat za naslov svetovnega prvaka v sezoni 2025, pa čeprav je pred prvo in po prvi dirki veljal za jasno številko 2 v ekipi McLaren. To je Oscar Piastri, ki je na šesti dirki prvenstva dosegel že četrto zmago. Skupaj ima zdaj v kraljici avtomotošporta šest zmag, tako je presegel tudi ekipnega kolega Landa Norrisa. V Miamiju sta dosegla dvojno zmago, tretji George Russell (Mercedes) je za njima zaostal več kot pol minute. Max Verstappen (Red Bull), ki je bil na prvem štartnem mestu, je končal na četrtem.

Videli smo vrhunsko prehitevanje Piastrija mimo Verstappna. Foto: Reuters Mladi Avstralec je bil na štartu šele četrti, a je vrhunsko odpeljal prvi krog, ko je Norris nazadoval na četrto mesto, v 14. krogu pa je prehitel takrat vodilnega štirikratnega svetovnega prvaka. McLaren je imel na ulični stezi okrog stadiona Hard Rock, kjer igrajo Miami Dolphins, takšno premoč, da je nekaj krogov pozneje Verstappna prehitel tudi njihov britanski dirkač. To je druga dvojna zmaga za McLaren letos, razlika med ekipnima kolegoma in zdaj vedno bolj tudi tekmecema je 16 točk v korist Piastrija. Zmagal je tretjič zapored, kar dirkaču McLarna ni uspelo že od konca 90 let, ko je to uspelo takratnemu svetovnemu prvaku Miki Häkkinenu.

Oscar Piastri je zmagal tretjič zapored. Zadnji McLarnov dirkač, ki mu je to uspelo, je bil Mika Häkkinen. Foto: Reuters

Četrti najhitrejši dirkalnik je imel v Miamiju Williams, kar je za peto mesto unovčil Alex Albon. Ferrari ni bil konkurenčen za zmagovalni balkon, znova pa se niso proslavili z ekipno taktiko. Charles Leclerc je osvojil sedmo, Lewis Hamilton pa osmo mesto. Morda bi lahko ujela in ogrozila šestouvrščenega Andreo Kimija Antonellija (Mercedes), a se niso v pravem trenutku odločili, da Leclerc spusti predse Hamiltona. Ob koncu sta mesti znova zamenjala.

VN Miamija:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren) +4,6

3. George Russell (Mercedes) +37,6

4. Max Verstappen (Red Bull) +39,9

5. Alex Albon (Williams) +48,0

6. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +55,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) +57,0

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +60,1

9. Carlos Sainz (Williams) +60,5

10. Juki Cunoda (Red Bull) +74,4

11. Isack Hadjar (Racing Bulls) +74,6

12. Esteban Ocon (Haas) +82,0

13. Pierre Gasly (Alpine) +90,4

14. Nico Hülkenberg (Sauber) +1 krog

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

16. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

Odstop: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine)



Skupni seštevek (6/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 131 točk

2. Lando Norris (McLaren) 115

3. Max Verstappen (Red Bull) 99

4. George Russell (Mercedes) 93

5. Charles Leclerc (Ferrari) 53

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 41

8. Alexander Albon (Williams) 30

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 14



1. McLaren Mercedes 246 točke

2. Mercedes 141

3. Red Bull Racing Honda 105

4. Ferrari 94

5. Williams Mercedes 37

6. Haas Ferrari 20

V Miamiju novo razočaranje za Ferrari. Zbrali so le 10 točk. Foto: Reuters Dve uri pred štartom dirke je prišlo obvestilo o veliko verjetnosti neviht s strelami, da bi bila lahko dirka zaradi varnosti dirkačev in navijačev prekinjena ali celo preložena. Na koncu pa so oblaki obšli prizorišče in šesta velika nagrada sezone se je končala brez zapletov, tudi brez varnostnih avtomobilov, niti kakšne večje nesreče ni bilo.

Karavane formule 1 se zdaj seli v domačo Evropo in začenja se niz tradicionalnih dirk, najprej čez 14 dni velika nagrada Emilje Romanje v Imoli.

Kako se je razpletala VN Miamija



CILJ. Dvojna zmaga za McLaren, Piastri pred Norrisom, oba kar 30 sekund pred Russllom, ki je med postanki prehitel Verstappna.



Predzadnji krog: Piastri je pred svojo četrto zmago letos in šesto v formuli 1, s katero bo prednost v prvenstvu pred Norrisom povečal na 16 točk.



Še 4 krogi: Hamilton je spustil nazaj predse Leclerca. Sta tri sekunde za Antonellijem. Ferrari ekipne taktike spet ni izpeljal najbolje.



Še 5 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +3,4, 3. Russell +36,2, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Leclerc, 9. Sainz, 10. Cunoda, 11. Hadjar, 12. Ocon



Še 9 krogov: Norris se je vodilnemu Piastriju približal na štiri sekunde. Leclerc je na Hamiltonoven izpuhu. Po dramatičnih prvih 20 krogih zdaj mirno nadaljevanje.



Še 11 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +4,6, 3. Russell +33,1, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Leclerc, 9. Sainz, 10. Cunoda, 11. Hadjar, 12. Ocon



Še 13 krogov: McLarna imata veliko prednost, Russell je tretji, a z rumenimi gumami in Verstappen mu je vse bliže. Hamilton se ni odpeljal Leclercu.



Še 16 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +6,6, 3. Russell +30,6, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Leclerc, 9. Sainz, 10. Cunoda, 11. Hadjar, 12. Ocon



Še 18 krogov: Leclerc je vendarle spustil predse hitrejšega Hamiltona, a je Ferrarija za odločitev potreboval več kot pet krogov. Lewis je pet sekund za šestim Antonellijem. Drugega postanka ne pričakujemo.



Še 20 krogov: Hamilton je nervozen za Leclercom, čaka ukaz ekipe, da zamenjata mesti. Medtem McLarna dirjata proti dvojni zmagi.



35. krog: 1. Piastri, 2. Norris +8,7, 3. Russell +30,4, 4. Verstappen, 5. Albon, 6. Antonelli, 7. Leclerc, 8. Hamilton, 9. Sainz, 10. Hülkenberg, 11. Cunoda, 12. Hadjar



34. krog: Leclerc je v prvi zavoj napadel Sainz, bil pozen na zaviranju. In pred dirkača Williamsa je prišel še Hamilton.



32. krog: Albon je po napaki Antonellija prišel na peto mesto. Hamilton, ki je zdaj na rumenih gumah (ostali na belih), dirka hitro in je že za Leclercom.



31. krog: 1. Piastri, 2. Norris +7,4, 3. Russell +23,4, 4. Verstappen, 5. Antonelli, 6. Albon, 7. Leclerc, 8. Sainz, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg, 11. Cunoda, 12. Gasly



30. krog: En za drugim v bokse Pistri in Norris, brez težav sta se vrnila na prvi dve mesti. Kot zadnja nato v bokse še Russell in Leclerc. Oba sta dobila po eno mesto, George je prišel na tretje mesto pred Verstappna.



27. krog: Verstappen in Albon v bokse. Na prvih treh mestih Piastri, Norris in Russell.



26. krog: Začeli so se postanki za najboljše. Najprej po nove gume Antonelli in Sainz.



24. krog: McLaren že razred zase. Jima pa sporočajo, da dežja morda ne bo. Leclerc nima nobenih možnosti proti Williamsoma pred sabo.



23. krog: Piastri ima osem sekund prednosti pred Norrisom, ta zdaj že štiri pred Verstappnom. Hamilton se je mučil z Oconom za 10. mesto, a mu je uspelo.



21. krog: 1. Piastri, 2. Norris +9,1, 3. Verstappen +12,8, 4. Antonelli, 5. Russell, 6. Albon, 7. Sainz, 8. Leclerc, 9. Cunoda, 10. Ocon, 11. Hamilton, 12. Hadjar



18. krog: Verstappen in Norris sta se večkrat prehitela, na koncu vendarle zmaga za Britanca. Dvojno vodstvo za McLaren. Dežni oblaki so vse bliže.



17. krog: 1. Piastri, 2. Verstappen +5,7, 3. Norris +6,3, 4. Antonelli, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Leclerc, 9. Cunoda, 10. Ocon, 11. Hamilton, 12. Hadjar



16. krog: Piastri ima že štiri sekunde prednosti. Norrisu tudi drugi napad ni uspel.



15. krog: In zdaj dvoboj Verstappen - Norris. V prvi zavoj na meji trčenja.



14. krog: V prvi zavoj sprememba v vodstvu. Dobri napad mladega Avstralca, Nizozemec je bil prepozen na zaviranju in Piastri je iz prvega zavoja zapeljal kot prvi. Norris je samo še sekundo za zdaj drugim Verstappnom.



13. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri +0,5, 3. Norris +2,7, 4. Antonelli, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Leclerc, 9. Cunoda, 10. Ocon, 11. Hamilton, 12. Hadjar



11. krog: Nadaljuje se fantastičen dvoboj za vodstvo. Piastri je agresiven, a za zdaj ne more prehiteti Verstappna.



10. krog: Piastri za vodstvo napada Verstappna. McLarna bi bila lahko hitrejša.



8. krog: Norris je prehitel še Antonellija in je že tretji. V ozadju se je zavrtel Alonso.



7. krog: McLarna sta zelo hitra. Piastri že napada Verstapna, Norris pa je prehitel Russlla in nadoknadil že dve mesti.



6. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Norris, 6. Sainz, 7. Albon, 8. Leclerc, 9. Cunoda, 10. Ocon, 11. Hamilton, 12. Hadjar



4. krog: Verstappen je dobro sekundo pred tekmeci. Piastri je za drugo mesto prehitel Antonellija. Dež naj bi prišel čez 15 minut.



1. krog: 1. Verstappen, 2. Antonelli, 3. Piastri, 4. Russell, 5. Albon, 6. Norris, 7. Sainz, 8. Leclerc, 9. Cunoda, 10. Ocon, 11. Hadjar, 12. Hamilton



Štart! Dobro sta potegnila Verstappen in Norris. Max je bil pozen na zaviranju, Lando je poskušal z menjavo linije v prvi zavoj, a mu je zmanjkalo prostora v drugem in je zapeljal iz steze. Verstappen je tako povedel pred Antonellijem in Piastrijem, Norris je nazadoval na šesto mesto.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta (57 krogov): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Antonelli, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Alson, 8. Leclerc, 9. Ocon, 10. Cunoda



10 min do štarta: Za zdaj je v Miamiju še suho, a verjetnost neviht med dirko obstaja. V primeru strel bi bila dirka prekinjena tudi zaradi varnosti.

Parada dirkačev pred dirko je bila tokrat v dirkalnikih iz lego kock:

Mercedes battle with Ferrari but make it LEGO ⚔️#MiamiGP pic.twitter.com/eSngnxSzNr — Autosport (@autosport) May 4, 2025

Dve uri pred dirko, ko še ni deževalo, so izvedli "dirko" z dirkalniki iz lego kock. Foto: Reuters