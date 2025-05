Max Verstappen je znova presenetil favorizirani McLaren. Foto: Reuters Opoldansko šprintersko dirko v Miamiju je na sušeči stezi po dopoldanski nevihti z nekaj sreče dobil Lando Norris, drugi pa je bil vodilni v skupnem seštevku sezone Oscar Piastri (oba McLaren). Tri ure pozneje se je steza okoli stadiona Hard Rock, kjer igrajo Miami Dolphins, že osušila. Mladeniča v oranžnem dirkalniku sta delala manjše napake, ne pa tudi štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Njegova ekipa je na njegov dirkalnik namestila novo podvozje in Nizozemec si je priboril tretji najboljši štartni položaj v sezoni. Bil je 65 tisočink hitrejši od Norrisa. Še enkrat je navdušil novinec Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki je na tretjem mestu zaostal 67 tisočink. Tako je povsem ponesrečena šprinterska dirka zanj pozabljena. Z uvrstitvijo v prvo sedmerico sta navdušila dirkača ekipe Williams, njun dirkalnik ima predvsem izvrstno končno hitrost na dolgih ravninah. Juki Cunoda še brez posodobitev na Red Bullu je bil s sedmimi desetinkami zaostanka za ekipnim kolegom na 10. mestu.

VN Miamija, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +0,065

3. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +0,067

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,171

5. George Russell (Mercedes) +0,181

6. Carlos Sainz (Williams) +0,365

7. Alex Albon (Williams) +0,478

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,550

9. Esteban Ocon (Haas) +0,620

10. Juki Cunoda (Red Bull) +0,739



11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Jack Doohan (Alpine)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)



16. Nico Hülkenberg (Sauber)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)

Aston Martin in Ferrari daleč za pričakovanji

Na šprinterski dirki je Lewis Hamilton izkoristil kaos ob sušenju steze in ob postankih, na kvalifikacijah za nedeljsko dirko pa je padel na realna tla. Bil je samo 12. Foto: Reuters V vsega treh urah so mehaniki ekipe Aston Martin sestavili razbit dirkalnik Fernanda Alonsa s šprinterske dirke, a je nato veteran izpadel že v prvem delu kvalifikacij. V nedeljo ob 22. uri bo na štartu šeste dirke sezone na 17. mestu. Prvi del kvalifikacij je bil usoden tudi za drugega dirkača Aston Martina, Lance Stroll je bil samo 19. V suhih razmerah pa je v Miamiju nekonkurenčen za najvišja mesta tudi Ferrari. Lewis Hamilton je v drugem delu kvalifikacij naredil manjšo napako in končal na 12. mestu. Charles Leclerc se je z dobro desetinko boljšim časom komajda prebil v kvalifikacijski finale deseterice. Rdeči dirkalnik je predvsem v zavojih zelo težko vodljiv. Monačan, ki se je zdel precej obupan, je v tretjem delu kvalifikacij zaostal dobre pol sekunde in bi pridirkal osmo štartno mesto.

Za čas nedeljske dirke obstaja 60-odstotna verjetno dežja.