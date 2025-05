Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je dobil dovoljenje tako svoje ekipe Red Bull kot vodstva tekmovanja, da izpusti četrtkove medijske obveznosti v Miamiju, kjer ta konec tedna poteka šesta velika nagrada v letošnjem prvenstvu formule 1. Razlog: njegovo dekle Kelly Piquet je rojevalo njunega prvega skupnega otroka. Hčerka trikratnega prvaka formule 1 Nelsona Piqueta ima sicer že hčer Penelope, a z nekdanjim partnerjem Daniilom Kvjatom, sicer nekdanjim dirkačem ekipe Red Bull.

Pred petkovim treningom v Miamiju je Verstappen potrdil, da je njegova izbranka v četrtek rodila svojo drugo hčer Lily. "Dobrodošla na svet, ljubka Lily. Najino srce je zdaj polno. Ti si najlepše darilo. Imava te rada," je Verstappen zapisal na družabnih omrežjih in objavil dve fotografiji srečnega para in dojenčice. V vsega uri je objava na Instagramu prejela milijon in pol všečkov in na stotine čestitk (med prvimi jima je čestitala ameriška smučarka Linsdey Vonn).

Je pa Verstappen zdaj eden od le dveh aktualnih dirkačev formule 1, ki je tudi starš. Otroka ima samo še Nico Hülkenberg. Nizozemca ta petek ob 18.30 čaka prosti trening, ob 22.30 po srednjeevropskem času pa kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko, ki bo na sporedu ob 18. uri.