Max Verstappen za rekordnih 300 milijonov v Aston Martin?

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen ima veljavno pogodbo z ekipo Red Bull Racing do konca sezone 2028, a so v zadnjih dveh tednih znova vzplamtele govorice, da jo utegne predčasno prekiniti in morda že naslednjo sezono dirkati za Mercedes ali Aston Martin. Vsi omenjeni v govoricah za zdaj to zavračajo.

Selitev Maxa Verstappna, ki utegne letos sestopiti s prestola formule ena, v Mercedes je manj verjetna, saj se zdi, da je srebrna puščica predana svoji zdajšnji dvojici. To sta George Russell, že zmagovalec dirke formule ena, in Andrea Kimi Antonelli, ki je sicer še najstnik, a Mercedes vanj vlaga že več let in si ga ne želi kar tako izgubiti. Verjetnejša bi bila selitev Nizozemca v ekipo Aston Martin. Tja je odšlo že več Red Bullovih inženirjev, tudi glavni dizajner Adrian Newey, ki že snuje dirkalnik za sezono 2026. K Aston Martinu se iz Red Bulla po tej sezoni seli tudi Honda.

Čeprav nima več šampionskega dirkalnika kot pretekle sezone, je Verstappen letos enkrat že zmagal, nazadnje pa je bil na dirki v Džedi na drugem mestu. Foto: Reuters Najbolj vroče govorice so tako bile, da je Aston Martin pripravil kar 300 milijonov ameriških dolarjev (264 milijonov evrov) težko ponudbo za Verstappna za naslednje tri sezone. To bi bila rekordna plača v zgodovini formule ena, trenutno naj bi Nizozemcu Red Bull plačeval 55 milijonov dolarjev na sezono. Ekipa Aston Martin je v lasti kanadskega milijarderja Lawrencea Strolla, govori pa se, da jo želi prevzeti državni finančni sklad Savdske Arabije, ki že sicer vlaga v številne športnike.

Aston Martin: Imamo odličen dirkaški par

Aston Martin je govorice zanikal, možnost prihoda Verstappna v prihodnosti pa ne. "Običajno je, da mediji ugibajo o dogajanju na tržnici dirkačev, a mi imamo odličen dirkaški par in smo mu predani za sezono 2026 in še naprej," so sporočili. Fernando Alonso in lastnikov sin Lance Stroll imata podpisano pogodbo za sezono 2026. "Osredotočeni smo na to, da damo našima dirkačema boljši dirkalnik. Ko bo tak, sta oba sposobna vrhunskih rezultatov." Alonso, ki bo naslednje leto dopolnil 45 let in je pred časom pohvalil Verstappna, pravi, da se za svoj sedež v Aston Martinu ne boji.

Skupni seštevek (5/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 99 točk

2. Lando Norris (McLaren) 89

3. Max Verstappen (Red Bull) 87

4. George Russell (Mercedes) 73

5. Charles Leclerc (Ferrari) 47

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 31

8. Alex Albon (Williams) 20

9. Esteban Ocon (Haas) 14

10. Lance Stroll (Aston Martin) 10



1. McLaren Mercedes 188 točk

2. Mercedes 93

3. Red Bull Honda 89

4. Ferrari 78

5. Williams Mercedes 25

6. Haas Ferrari 20

Red Bull: Skupaj zmagujemo in skupaj izgubljamo

Red Bull je trenutno tretji v konstruktorskem seštevku. Foto: Reuters Da zmagovalca 64 dirk, ene tudi letos, ne bodo izgubili, so prepričani tudi v Red Bullu. "Pravite, da se veliko govori. Govori se morda zunaj, ne pa znotraj ekipe," govorice zavrača vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "Max zagnano dela z ekipo. Povedal je, da je povsem osredotočen na našo ekipo. Smo povezana ekipa. Skupaj zmagujemo in skupaj izgubljamo. Zato smo tudi uspešni. Osredotočeni smo, da izboljšamo dirkalnik in v Savdski Arabiji smo že imeli kar dober rezultat." V Džedi je bil Verstappen preteklo nedeljo drugi in je po petih dirkah sezone tretji v skupnem seštevku. Zaostaja samo 12 točk za vodilnim Oscarjem Piastrijem in le dve za Landon Norrisom (oba McLaren).