Landa Norrisa so nekateri kritizirali, ko je v Bahrajnu pretekli konec tedna spregovoril o slabem počutju v dirkalniku. Do svojega dirkanja je bil precej samokritičen. Ga je pa v bran vzel nekdanji zvezdnik formule 1 Sebastian Vettel. "Junak si, če govoriš o težavah in svojih šibkostih. Prav je, da si odkrit. To so pravi vzorniki."

Sebastian Vettel Foto: Guliverimage "Tudi mi imamo težave kot vsak drug človek. Junak si, če govoriš o težavah in svojih šibkostih. Prav je, da si odkrit. To so pravi vzorniki." S temi besedami je štirikratni prvak formule 1 Sebastian Vettel podprl Landa Norrisa, ki je bil na veliki nagradi Bahrajna zelo samokritičen in je javno govoril o tem, kako se v dirkalniku ne počuti dobro, pa čeprav je ta najhitrejši med vsemi.

Dirkač McLarnove ekipe ostaja vodilni v prvenstvu, čeprav je zmagal samo na prvi dirki v Melbournu. Nato je bil dvakrat drugi in zdaj v Sakhirju tretji. Ima pa samo še tri točke prednosti pred ekipnim kolegom Oscarjem Piastrijem, ki je dobil dve od zadnjih treh dirk. Britanec je po nedeljski dirki govoril, da še sam ne razume, kako mu je sploh uspelo priti na zmagovalni balkon.

Oscar Piastri je letos zmagal dvakrat, skupaj ima štiri zmage v formuli 1. Foto: Reuters Nič ne narobe, če priznaš, da nisi dobro, je v pogovoru za Reuters še dejal Vettel. "To ni znak šibkosti. Nekateri so ga kritizirali, a to je samo dokaz, da odrašča." Norrisa čaka še ena velika preizkušnja – za prvaka se bo očitno udaril z ekipnim tekmecem Piastrijem. "Ljudje čakajo na šov. To je del športa. A mislim, da med njima ne bo postalo napeto. Mislim, da se dobro razumeta, vodja ekipe Andrea Stella pa z njima dela zelo dobro," razmišlja Vettel, ki sicer dobro pozna Piastrijevega agenta. To je še en nekdanji dirkač Mark Webber, ki je bil prav Vettlov ekipni kolega pri Red Bullu.

Dirkanje se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, ko bo v Džedi velika nagrada Savdske Arabije. To bo peta dirka letošnjega prvenstva.