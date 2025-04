Dobil mercedesa za 140 tisočakov, a ga ne sme voziti

Andrea Kimi Antonelli Foto: Reuters Najbolj prijetno presenečenje začetka nove sezone formule 1 je novinec Andrea Kimi Antonelli, ki je dobil priložnost za volanom vrsto let šampionske Mercedesove ekipe star vsega 18 let. In to kot zamenjava za sedemkratnega prvaka in zmagovalca rekordnih 105 dirk Lewisa Hamiltona. Marsikdo od zunanjih opazovalcev je dvomil v odločitev Tota Wolffa, saj je fant, ki ga je mama poimenovala po Kimiju Räikkönenu, superlicenco za nastopanje v kraljici avtomotošporta dobil šele konec lanskega leta, ko je svoje prvo prvenstvo formule 2 sklenil na skromnem šestem mestu in dosegel samo eno šprintersko zmago. Njegova pot se je sicer prej strmo vzpenjala. Leta 2022 je bil prvak italijanske formule 4, leta 2023 prvak evropske regijske formule 3 in srednjevzhodne formule 3.

"Dobro se znajde tudi pod pritiskom"

V Melbournu je bil četrti. Foto: Reuters Po treh dirkah je s 30 točkami peti v dirkaškem seštevku, denimo pred obema dirkačema Ferrarija. Na debiju v Melbournu je bil četrti (pa je bil šele na 16. štartnem položaju), na preostalih dveh dirkah šesti, na šprintu v Šanghaju sedmi. Prejšnjo nedeljo je v Suzuki nekaj krogov celo dirkal v vodstvu, sicer kot posledica poznejšega postanka v boksih. Tako mlad ni na dirki formule 1 vodil niti Max Verstappen. Štirikratni prvak je bil prvič v vodstvu na VN Brazilije leta 2016 (19 let in 44 dni), Antonelli je bil v nedeljo star 18 let in 224 dni. "Vedeli smo, koliko ima potenciala. Dobro se znajde tudi pod pritiskom," ga je po VN Japonske pohvalil šef in solastnik Mercedesove ekipe.

Kako mu je šlo na vozniškem izpitu

Ni pa formula 1, ki dirkačem vzame skoraj vse dni v tednu (potovanja, dirke, treningi), mladeničeva edina obveznost. Pozimi je opravljal vozniški izpit in ga konec januarja tudi naredil. "Vedeli smo, kdo je. Nismo si pa mislili, da bo s tolikšnim navdušenjem opravljal izpit. Dobro se je pripravil, več noči zapored se je učil za pisni del izpita," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejala Sara Giusti, pri kateri je delal izpit. "Malo neroden je sicer bil, ko je vozil običajen avto s stopalkami. Ni bil sproščen. Na teoriji je naredil samo dve napaki, na vožnji je bil previden voznik, upošteval je pravila, samo enkrat je pozabil vklopiti smernik." Takrat je kar malo zardel, je dodala. Je skromen in prav nič zvezdniški.

Mercedes mu je poklonil AMG GT 63 S

Zdaj je fant, ki živi v San Marinu in ima raje, da ga kličejo Kimi kot pa Andrea, dobil svoj prvi avtomobil. Mercedes mu je poklonil povsem novega osemvaljnega mercedesa AMG GT 63 S, ki ima 585 konjskih moči (436 kilovatov) in osemsto nanometrov navora. Stane krepko prek 140 tisoč evrov. Manjša težava zanj sicer je, da po novi italijanski zakonodaji, ki je začela veljati decembra, kot mladi voznik tako močnega avtomobila (več kot 75 kilovatov) ne bo smel voziti še tri leta (vsaj ne v Italiji).

18-year-old Kimi Antonelli received the keys to his new Mercedes AMG GT 63 S, but due to Italy's new driver rules, he can't drive it on Italian roads for three years 😳



(📷 via Gazzetta Motori) pic.twitter.com/D7GhKd2ySC — Autosport (@autosport) April 9, 2025

Sovraži matematiko, a mama želi, da konča šolo

Andrea Kimi Antonelli Foto: Reuters Po opravljenem vozniškem izpitu pa mora zdaj dokončati še srednjo šolo. "Opravljam zadnji letnik. Čakajo me še sami testi. Trenutno skušam uskladiti datume zanje, kar pa je precej težko," je razlagal v podkastu The Fast and the Curious. "V šoli mi pomagajo. Pošiljajo mi gradivo. Vedno sem si govoril, da nočem v šolo, a je pomembno, da jo končam. Škoda bi bilo, da jo pustim tik pred koncem zadnjega leta. Poleg tega moji mami to veliko pomeni. Končal bom tudi zanjo." Fizično v šolo ne hodi, uči se prek spleta, občasno se prek spletnega klepeta poveže z učitelji in sošolci. Tudi ti mu pomagajo. In kaj je najtežje? "Matematika. Najprej so številke, potem še črke. In si vedno rečem: kaj mi je tega treba!? To pač moram opraviti, a je res zahteven predmet."

V teh dneh je neprestano na poti na dirkah, saj imajo v treh tednih tri, po VN Japonske ta konec tedna VN Bahrajna in naslednji VN Savdske Arabije.