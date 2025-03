Vodja in solastnik Mercedesove ekipe formule 1 Toto Wolff je potrdil, da je trenutno njihova prioriteta, da podaljšajo pogodbo s svojim novim prvim dirkačem. To je George Russell, ki ima trenutno pogodbo do konca letošnje sezone.

Če sta pred letošnjo sezono svetovnega prvenstva formule 1 samo dve ekipi zadržali oba voznika iz lanske, bo prihodnjo zimo precej manj menjav. Po koncu leta 2025 pogodbe potečejo le šestim dirkačem. To so Jack Doohan (Alpine), Juki Cunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson (vsi Red Bull/Racing Bulls), Andrea Kimi Antoneli in George Russell (oba Mercedes). Edini uveljavljeni dirkač, ki že ima zmago v kraljici avtomotošporta in je brez pogodbe za 2026 in naprej, je britanski dirkač Mercedesa. A kot je dejal vodja in solastnik ekipe Toto Wolff, je javna skrivnost, da bo Russell ostal v srebrni puščici.

Na uvodnih dveh dirkah je bil George Russell tretji. Foto: Reuters Prioriteta Mercedesove ekipe formule 1 je, da podaljšajo pogodbo s svojim zdaj prvim adutom, potem ko jih je zapustil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Wolff je to potrdil v pogovoru za motorsport.com. "Ja, vsekakor. Saj je javna skrivnost, da si želimo oba dirkača obdržati za daljši čas. Ne bomo razglašali vsakega našega pogovora, ki ga imamo za dirkačema, a vse gre v pravo smer." Govorice, da je Mercedes ob Aston Martinu najverjetnejša naslednja destinacija Maxa Verstappna, če ta obupa nad Red Bullom, torej le niso tako zelo točne.

"Zakaj bi bil podcenjen? Je vrhunski dirkač."

George Russell je kariero v formuli 1 začel pri Williamsu, zdaj četrto sezono dirka za Mercedes. Z njim je dosegel tri zmage in lansko sezono končal na šestem mestu. Letošnjo je Mercedes začel precej bolje, saj je Russell trenutno na tretjem mestu, skupaj z Antonellijem pa sta ekipi priborila že 57 točk, tako da je le za McLarnom (78 točk) in pred Red Bullom (36), Williamsom (17) in Ferrarijem (17). V "paddocku" se govori, da je Russell precej podcenjen, še sam je dobil vtis, da mnogi ne verjamejo vanj. "Za nas že ni. Zakaj bi bil podcenjen? Je vrhunski dirkač in mi smo srečni, da ga imamo," je še dejal Toto Wolff.