Menjava dirkačev, ki ni všeč niti Maxu Verstappnu

Liam Lawson na prvih dveh dirkah ni osvojil niti točke. Foto: Reuters Red Bull je znova zatresel karavano formule 1, ko je po vsega dveh dirkah v svoji prvi ekipi Red Bull Racing zamenjal Liama Lawsona za Jukija Cunodo iz svoje druge ekipe, Racing Bulls. Na VN Avstralije je bil Novozelandec na kvalifikacijah 18., nato je odstopil, na VN Kitajske je bil na kvalifikacijah za šprint in za dirko zadnji, 20., na dirki je osvojil 12. mesto, potem ko so bili trije vozniki pred njim diskvalificirani. Medtem je bil Max Verstappen na uvodnih dveh dirkah drugi in četrti ter je drugi v dirkaškem seštevku. Red Bullov dirkalnik ni več najhitrejši, predvsem pa je zelo težko vodljiv, dizajniran je za Verstappnov slog vožnje. Že lani je imel z njim velike težave Sergio Perez, ki so ga tako predčasno odpustili. Cunoda bo zdaj postal že sedmi Verstappnov ekipni sotekmovalec. In če Japonec ne opraviči pričakovanj, ga bo po nekaj dirkač zamenjal Isack Hadjar, so vprašali Helmuta Marka, ki je glavni kadrovnik obeh Red Bullovih ekip. "Juki bo končal sezono v Red Bullu," je odločno odgovoril. "Juki je hiter dirkač. To vsi vemo. Imel pa je vzpone in padce. Zato smo mislili, da je Lawson boljša izbira. A Juki se je zdaj spremenil. Zdaj je on boljša možnost." Cunoda je odpeljal 89 dirk formule 1, Lawson 13.

"Imajo popoln kaos s svojimi dirkači"

Liam Lawson je razočaran, a pravi, da se zdaj vrača v ekipo, kjer se je počutil najboljše. Foto: Red Bull Content Pool Zdi se, da vodja ekipe Christian Horner in 82-letni Marko izgubljata tla pod nogami. Deležna sta vse več kritik, češ da se ukvarjata s kadrovanjem z dirkači in ne s samim dirkalnikom in kadrovanjem z inženirji. Lani jih je zapustil priznani konstruktor Adrian Newey. Pa niti ni bil edini inženir, ki so jim ga izmaknili tekmeci. Nekdanji dirkač in zdaj televizijski analitik Martin Brundle je tako situacijo komentiral: "Red Bull ima na štartni vrsti svojo mladinsko ekipo, pa imajo popoln kaos s svojimi dirkači. Edini dirkač, ki ga res potrebujejo, pa koleba o svoji prihodnosti. Sloves Liama Lawsona je začasno uničen, a zdaj nima česa izgubiti." Marsikdo misli, da bo Lawson z precej lažje voznem dirkalniku Racing Bulls boljši kot z Red Bullovim. Prihodnost Verstappna v Red Bullu je očitno res negotova, če o tem piše celo dobroobveščeni Brundle. Sicer pa si tudi Honda, ki se po sezoni poslavlja od Red Bulla in seli k Aston Martinu, želi japonskega dirkača (Cunodo) v svoji novi ekipi.

Red Bull je že objavil prve fotografije Jukija Cunode v barvah ekipe Red Bull Racing. Foto: Red Bull Content Pool

"Max je res rekel, da želi, da Liam ostane"

Helmut Marko je glavni kadrovnik Red Bullovih ekip, Verstappen je od leta 2018 dobil že petega ekipnega sotekmovalca. Foto: Guliverimage Niti Max in njegov oče Jos Verstappen se s potezo Hornerja in Marka ne strinjata. "Ja, Max je res rekel, da želi, da Liam ostane. Ampak smo mu razložili, da če želimo osvojiti konstruktorsko prvenstvo, moramo narediti vse, da se bomo z obema dirkalnikoma uvrščali v prvo deseterico," je za formel1.de priznal Marko. "Max je dejal, da je dirkalnik težko vozen in če bi bil boljši, bi bil tudi Lawson boljši. Seveda delamo na razvoju dirkalnika, a je težko reči, do kdaj ga bomo lahko izboljšali." Marko obenem pravi, da za Lawsona selitev nazaj v ekipo Racing Bulls ni nazadovanje. "Racing Bulls ima zelo konkurenčen dirkalnik, ki ga je lažje upravljati kot RB21." Res ne bi bilo presenečenje, če bo naslednji konec tedna na VN Japonske v Suzuki Lawson boljši od Cunode. "Res upam, da opravi fantastično delo. Zasluži si biti v formuli 1," je na družabnih omrežjih zapisal Jos Verstappen.