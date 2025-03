Sebastian Vettel je z Red Bullovim dirkalnikom kraljeval v formuli ena med letoma 2010 in 2013. Med letoma 2015 in 2020 se je neuspešno za svoj peti naslov boril s Ferrarijem, dvakrat je bil podprvak (2017 in 2018) in takrat ga je za sabo pustil Lewis Hamilton z Mercedesom. Čeprav sta bila Nemec in Britanec v tistem obdobju velika tekmeca, sta se spoštovala. "Sicer imam slab spomin, a bi rekel, da so bile moje najboljše borbe s Vettlom," je leta 2021 dejal Hamilton. Vettel je po sezoni 2022 končal tekmovalno kariero in zanimivo letos stiska pesti prav za Hamiltona. Da bi ta svoj osmi naslov svetovnega prvaka star 40 let osvojil s Ferrarijem.

"Ne ozira se na okolico, ampak samo na svoje delo"

Ko je Sebastian Vettel dirkal za Ferrari, ga je v bitki za prvaka dvakrat premagal Lewis Hamilton. Foto: Guliverimage "Meni ni uspelo prav zaradi Lewisa. Bomo videli, kako bo šlo njemu. Ampak držim pesti zanj. Dolgo sva dirkala drug proti drugemu, a sva se dobro razumela. Trenutno je najglasnejši med vsemi dirkači, o njegovih sposobnostih na stezi pa ne gre dvomiti. Številke in statistika govorijo njemu v prid. Dobro je, da še vedno dirka in z vsem, kar počne, dobro vpliva na druge. Jasno torej, da držim pesti, da osvoji prvenstvo." Vettel je Hamiltonovo novo zgodbo s Ferrarijem komentiral v pogovoru za britanski radio. "Pri Ferrariju je pritisk mogoče res večji. A mislim, da je Lewis zelo tekmovalen in ima tudi sam zelo visoka pričakovanja. Je zelo ambiciozen. Ne ozira se na okolico, ampak samo na svoje delo."

"V ekipi pa je tudi Charles, tudi z njim sem dirkal. Ferrari ima zelo močno ekipo. Mora pa se marsikaj sestaviti, da si na zadnjih dirkah leta v igri za lovoriko." Res je, Hamilton mora najprej premagati Charlesa Leclerca, nato pa ga čaka še borba z dirkačema McLarna, ki sta dobila prvi dve dirki. Ni pa vse odvisno od dirkačev, slaba taktika v Melbournu in diskvalifikacija zaradi neustreznega dirkalnika v Šanghaju so Ferrarijevo ekipo na prvih dveh dirkah leta že veliko stali. Prvi aprilski konec tedna se sezona nadaljuje v Suzuki.