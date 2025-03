Dvojna zmaga za McLaren, a ne povsem brez drame. Foto: Reuters Po prvem najboljšem štartnem položaju je Oscar Piastri (McLaren) tretjič zmagal v formuli 1. Vodil je od štarta do cilja. V dolgem prvem zavoju je zadržal za sabo tekmece in se ni več ozrl nazaj. "Ponosen sem na ta konec tedna. Ekipa je opravila izvrstno delo. Sam sem se pa odkupil za napako s prejšnje dirke," je bil zadovoljen mladi avstralski dirkač. Mimo kariraste zastavice je pripeljal deset sekund pred drugouvrščenim Landon Norrisom (McLaren), ki mu je sicer večji del dirke sledil z le nekaj sekundami zaostanka, ob koncu dirke pa imel vse večje težave z zavorami, a mu jih je uspelo ohraniti pri življenju. Za njim je ostal, sicer za manj kot dve sekundi, tretji George Russell (Mercedes). Prav zavore so bile razlog za edini odstop na VN Kitajske, že povsem na začetku so zagorele in odpovedale veteranu Fernandu Alonsu (Aston Martin).

Za mladega Avstralca Piastrija je to tretja zmaga v formuli 1. Foto: Reuters

VN Kitajske, Šanghaj:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren) +9,7

3. George Russell (Mercedes) +11,1

4. Max Verstappen (Red Bull) +16,6

5. Charles Leclerc (Ferrari) +23,2

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +25,3

7. Esteban Ocon (Haas) +49,9

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +53,7

9. Alex Albon (Williams) +56,3

10. Oliver Bearman (Haas) +61,3

11. Pierre Gasly (Alpine) +67,2

12. Lance Stroll (Aston Martin) +70,2

13. Carlos Sainz (Williams) +76,8

14. Isack Hadjar (Racing Bulls) +78,8

15. Liam Lawson (Red Bull) +81,1

16. Jack Doohan (Alpine) +88,4

17. Nico Hülkenberg (Sauber) +1 krog

18. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1 krog

19. Juki Cunoda (Racing Bulls) +1 krog

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin)



Skupni seštevek (2/24):



1. Lando Norris (McLaren) 44 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 36

3. George Russell (Mercedes) 35

4. Oscar Piastri (McLaren) 34

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 18

6. Charles Leclerc (Ferrari) 18

7. Lewis Hamilton (Ferrari) 17

8. Alex Albon (Williams) 12



1. McLaren Mercedes 78 točk

2. Mercedes 53

3. Red Bull Honda 36

4. Ferrari 35

5. Williams Mercedes 12

6. Aston Martin Mercedes 8

Charles Leclerc je osvojil peto mesto. Foto: Reuters Štart in prvi zavoj, pa material in postanki so bili ključni za razplet dirke, prehitevanj pa ni bilo veliko. Norris je že v prvem zavoju prehitel Mercedesovega tekmeca, mimo Maxa Verstappna (Red Bull) pa sta prišla Lewis Hamilton in Charles Leclerc (oba Ferrari). Pričakovati je bilo, da bodo vsi na taktiki dveh postankov, a je bil na koncu od prve deseterice samo Hamilton. Tako sta predenj prišla Leclerc in Verstappen. Aktualni svetovni prvak je tri kroge pred ciljem prehitel Monačana, saj je ta z bolj obrabljenimi pnevmatikami in še poškodbo sprednjega krilca (dotik s Hamiltonom in Verstappnom v prvem zavoju) v zadnji tretjini dirke precej izgubljal. S poznim edinim postankom sta se med dobitnike točk prebila oba dirkača ekipe Haas, sedmi Esteban Ocon in deseti Oliver Bearman. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je bil na sedmem mestu znova najvišje uvrščeni novinec. Dva postanka sta bila usodna za ekipo Racing Bulls.

Prvenstvo se čez 14 dni nadaljuje z VN Japonske na legendarni stezi v Suzuki.

Kako se je razpletala VN Kitajske



CILJ. Piastri s prvega pola positiona do svoje tretje zmage v formuli 1. Norris je s skoraj 10 sekundami zaostanka drugi, takoj za njim Russell. Četrti je Verstappen in nato s 25 sekundami zaostanka oba Ferrarija.



Zadnji krog. Norris ima vse več težav z zavorami, Russell se približuje.



Še 2 kroga: 1. Piastri, 2. Norris +4,1, 3. Russell +12,3, 4. Verstappen +18,1, 5. Leclerc +21,8, 6. Hamilton +27,0, 7. Ocon, 8. Antonelli, 9. Albon, 10. Bearman



Še 3 krogi: V dolgem prvem zavoju lep prehitevalni manever Verstappna, ki je zdaj četrti. Na Ferrariju očitno gume danes samo za en postanek niso zdržale. Zdaj se Leclercu z dvema postankoma približuje še Hamilton.



Še 4 krogi: Verstappen je že na zadku Leclercovega dirkalnika.



Še 6 krogov: Verstappen in Hamilton se bližata Leclercu, a utegne zmanjkati časa. V ospredju pa se McLarna mirno bližata dvojni zmagi.



Še 8 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +3,5, 3. Russell +9,7, 4. Leclerc +14,4, 5. Verstappen +16,9, 6. Hamilton +30,4, 7. Ocon, 8. Antonelli, 9. Albon, 10. Bearman



Še 12 krogov: Očitno od najboljših šestih samo Hamilton z dvema postankoma. Razlike med prvimi petimi so zdaj okoli štiri sekunde.



Še 14 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +3,9, 3. Russell +9,4, 4. Leclerc +14,3, 5. Verstappen +18,2, 6. Hamilton +35,1, 7. Ocon, 8. Antonelli, 9. Albon, 10. Bearman



Še 17 krogov: Vodilni Piastri pravi, da morda lahko zdržijo na stezi do konca, brez drugega postanka. Vsi najboljši so na najtrših gumah.



38. krog: Začeli so se drugi postanki, od prve šesterice prvi v bokse Hamilton.



34. krog: 1. Piastri, 2. Norris +2,9, 3. Russell +8,0, 4. Leclerc +10,4, 5. Hamilton +13,6, 6. Verstappen +17,3, 7. Stroll*, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Antonelli



34. krog: Stroll še kar brez postanka. Pri McLarnu ugibajo, da bo Russell ostal na stezi do konca, da bo imel en sam postanek.



28. krog (polovica dirke): 1. Piastri, 2. Norris +3,6, 3. Russell +6,1, 4. Leclerc +6,8, 5. Hamilton +9,6, 6. Verstappen +14,3, 7. Stroll, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Antonelli



27. krog: Na prvi postanek Bearman, ki je začel dirko na trdih gumah. Brez ostaja samo še Stroll. Še krog do polovice dirke.



25. krog: Leclerc je že tik za Russllom, Bearman za sedmo mesto napada Strolla.



22. krog: 1. Piastri, 2. Norris +4,1, 3. Russell +5,9, 4. Leclerc +7,0, 5. Hamilton +8,6, 6. Verstappen +11,8, 7. Stroll*, 8. Bearman* (*brez postanka)



21. krog: V bokse še Albon, ki poskuša z drugačno taktiko. Ferrari želi, da Hamilton spusti predse Leclerca. In ga zdaj tudi je.



19. krog: 1. Piastri, 2. Albon*, 3. Norris, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Stroll*, 8. Verstappen, 9. Bearman*, 10. Cunoda (*brez postanka)



18. krog: Hamilton in Leclerc v zadnjem zavoju en za drugim mimo Sainza, ki nato pelje v bokse. Norris je prehitel Russlla v prvem zavoju.



17. krog: 1. Albon*, 2. Piastri, 3. Russell, 4. Norris, 5. Stroll*, 6. Sainz*, 7. Hamilton, 8. Leclerc, 9. Bearman*, 10. Lawson* (*brez postanka)



16. krog: V bokse še Norris in Leclerc. Zdaj vodi Albon. Lando se je na stezo vrnil za Russlla. Danes bodo očitno odločali postanki.



15. krog: Nadaljujejo se postanki, v bokse vodilni Piastri in Russell.



14. krog: Hamilton in Verstappen na menjavo pnevmatik.



13. krog: Antonelli in Hadjar sta prva iz prve deseterice zapeljala na prvi postanek.



11. krog: 1. Piastri, 2. Norris +2,0, 3. Russell +4,5, 4. Hamilton +6,3, 5. Leclerc +7,0, 6. Verstappen, 7. Antonelli, 8. Cunoda, 9. Hadjar, 10. Ocon



9. krog: Razlike med najboljšimi so zdaj nekaj večje, treba je paziti na pnevmatike. Še najbližje je Leclerc Hamiltonu, manj kot sekunda zaostanka.



7. krog: 1. Piastri, 2. Norris +0,9, 3. Russell +2,6, 4. Hamilton +4,1, 5. Leclerc +5,2, 6. Verstappen, 7. Antonelli, 8. Cunoda, 9. Hadjar, 10. Ocon



6. krog: Norris je samo pol sekunde za vodilnim Piastrijem, McLarna se nista odlepila od preostalih tekmecev. Prvi, ki zaostaja nekaj več, je Verstappen.



3. krog: Alonsu gorijo zavore. Sporoča, da ne delujejo več. Za veterana bo konec dirke.



1. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Leclerc (lahko nadaljuje kljub manjši poškodbi krilca), 6. Verstappen, 7. Antonelli, 8. Cunoda, 9. Hadjar, 10. Ocon



Štart! Piastri je v prvem zavoju odbil napad Russlla, mimo tega v dolgem prvem zavoju Norris. Hamilton in Leclerc sta prehitela Verstappna. Leclerc se je s sprednjim krilcem rahlo dotaknil zadnje gume Hamiltonovega dirkalnika.



Krog za ogrevanje



Štartna mesta (56 krogov): 1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Hadjar, 8. Antonelli, 9. Cunoda, 10. Albon … 20. Lawson (štart iz boksov)



Še 10 min do štarta: Čas za drugo dirko sezone, 56 krogov VN Kitajske. V soboto je 19 krogov dolg šprint dobil Hamilton, ki je zdaj na petem štartnem mestu. S pole positiona ima izvrstno priložnost za tretjo zmago Piastri. Vroč dan v Šanghaju.

Pred štartom VN Kitajske

Oscar Piastri prvič na prvem štartnem mestu. Foto: Reuters Triindvajsetletni Oscar Piastri je bil ta konec tedna hitrejši od ekipnega tekmeca v McLarnu Landa Norrisa. Drugi je bil že na sobotni šprinterski dirki, s prvim mestom na kvalifikacijah pa si je zagotovil svoj prvi pole position v formuli ena. Na veliki nagradi Kitajske bo dirkal za svojo tretjo zmago. Če mu uspe štart in zahrbten, kar 270-stopinjski prvi zavoj, bo opravil ključno delo. "To bo zelo pomagalo. Moram ohraniti čist zrak pred sabo," je poudaril Piastri. Čeprav je McLarnov dirkalnik hitrejši od Ferrarijevega, v šprintu ni mogel niti napasti Lewisa Hamiltona (Ferrari). Prav zaradi tega, ker ima voznik na čelu t. i. čist zrak.

Obenem lahko vodilni precej bolj pazi na pnevmatike, številni so imeli na šprintu že po desetih, 12 krogih težave z zrnjenjem. Sedemkratni svetovni prvak je bil na kvalifikacijah peti. "Naredili smo nekaj sprememb na dirkalniku in kar naenkrat je bil dirkalnik v hitrih zavojih povsem drugačen. Želiš se zanesti na svoj dirkalnik, da lahko napadeš v zavojih. Če začutiš prekrmarjenje, če je nepredvidljiv, pa nimaš več pravega upanja."