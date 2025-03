Oscar Piastri je prvič osvojil "pole position". Foto: Reuters "V tretjem delu kvalifikacij je dirkalnik kar oživel, v prvem in drugem delu še ni bil tako hiter. Povsem sem iz sebe. Res sem vesel," je bil kar malo presenečen nad prvim mestom na kvalifikacijah za drugo dirko sezone formule 1 Oscar Piastri (McLaren). Avstralec bo v nedeljo odpeljal svojo 48. dirko v kraljici avtomotošporta. Bil je desetinko in pol hitrejši od ekipnega kolega Landa Norrisa (McLaren), ki je vodilni v skupnem seštevku še mladega letošnjega prvenstva. V drugem hitrem poskusu svojega časa nista izboljšala, ga je pa George Russell (Mercedes), ki se je prebil mednju na drugo mesto.

Najboljši novinec je bil Isack Hadjar. Foto: Reuters Še naprej maksimum iz letos manj konkurenčnega Red Bullovega dirkalnika vleče štirikratni svetovni prvak Max Verstappen, ki je na četrtem mestu zaostal manj kot dve desetinki. Za njim sta zaostala tudi oba Ferrarija, Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Sedemkratni svetovni prvak je štiri ure prej dobil prvo letošnjo šprintersko dirko. Najboljši novinec na kvalifikacijah je bil Isack Hadjar (Racing Bulls), ki se bo skušal odkupiti po odstopu v krogu za ogrevanje v Melbournu. Poleg njega je nekaj manj kot pol sekunde zaostal še osmi Andrea Kimi AntonellI (Mercedes).

VN Kitajske, kvalifikacije:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:30,641

2. George Russell (Mercedes) +0,082

3. Lando Norris (McLaren) +0,152

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,176

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,286

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,380

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,438

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,462

9. Juki Cunoda (Racing Bulls) +0,997

10. Alex Albon (Williams) +1,065



11. Esteban Ocon (Haas)

12. Nico Hülkenberg (Sauber)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Carlos Sainz (Williams)



16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Oliver Bearman (Has)

18. Jack Doohan (Alpine)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

20. Liam Lawson (Red Bull)

Lawson še drugič zadnji, 20.

Liam Lawson Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij so bile razlike izredno majhne, najhitrejši Norris je odpeljal kros s časom 1:30,983, novinec Liam Lawson (Red Bull) pa sekundo in dve desetinki počasneje in je bil 20. Že na petkovih kvalifikacijah za šprint je bil Novozelandec zadnji. Podobno kot lani Sergio Perez se drugi dirkač Red Bulla muči z dirkalnikom, medtem ko je Verstappen v boju za zmage. Kot da je dirkalnik narejen povsem po dirkaških lastnostih štirikratnega prvaka. Helmut Marko, svetovalec obeh Red Bullovih ekip, je Lawsona že javno pozval, da bo moral pokazati veliko več. Pa niti ni pravi novinec, saj je pred letošnjo sezono odpeljal že 11 dirk kot zamenjava. Nenazadnje sta bila v prvem delu kvalifikacij Hadjar in Cunoda z dirkalnikom njihove druge ekipe Racing Bulls na drugem oziroma tretjem mestu.

Brez večjih presenečenj pa v drugem delu kvalifikacij, ko je bil znova najhitrejši Norris (1:30,787). Izpadla sta oba dirkača ekipe Aston Martina, Fernando Alonso je na 13. mestu zaostal devet desetink, Lance Stroll je bil 14. Samo 15. je bil Carlos Sainz (Williams), ki nikakor ne najde pravih nastavitev in ima obilo težav s pnevmatikami. Medtem se je njegov ekipni tekmec Alex Albon (Williams) znova prebil v prvo deseterico.

Štart druge dirke sezone bo v nedeljo ob 8.00 po srednjeevropskem času.