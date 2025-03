Prvenstvo formule 1 se samo pet dni po uvodni dirki v Melbournu nadaljuje v Šanghaju, kjer bodo odpeljali tudi prvo od šestih šprinterskih dirk v letošnji sezoni (sobota, 4.00). S prvega štartnega mesta bo začel Lewis Hamilton, ki je bil na petkovih kvalifikacijah za šprint sploh prvič številka 1 s Ferrarijem. Ob njem bo v prvi vrsti še Max Verstappen (Red Bull), potem ko je Lando Norris (McLaren) prekinil svoj hiter krog in tako končal na šestem mestu.

Lando Norris je naredil napako v odločilnem hitrem krogu. Foto: Reuters "Tega nisem pričakoval. Sem pa zelo vesel in ponosen na vse v ekipi. Vedel sem, bomo iz dirkalnika izvlekli več kot na prvi dirki. Sem kar malo šokiran," je po kvalifikacijah za šprint dejal 40-letni Lewis Hamilton (Ferrari), ki je na dirkališču v Šanghaju zmagal že šestkrat. Bil je 18 tisočink hitrejši od Maxa Verstappna (Red Bull), 80 tisočink pa je zaostal tretjeuvrščeni Oscar Piastri (McLaren). Ob njem bo v drugi vrsti v soboto ob 4.00 zjutraj po srednjeevropskem času Charles Leclerc (Ferrari).

Liam Lawson je kvalifikacije za šprint končal na 20. mestu. Foto: Reuters Prvi kandidat za "pole position" in zmago Lando Norris (McLaren) je bil samo šesti, potem ko je naredil napako v odločilnem hitrem krogu (zapeljal je prek meje steze) in zato prekinil krog. Pred njim je kvalifikacije za šprint končal še George Russell (Mercedes). Zaostal je tri desetinke, kar pomeni, da so si najboljše štiri ekipe precej blizu. Ima pa očitno Red Bull tudi letos težavo v drugem dirkaču, saj je Liam Lawson kot zadnji, 20., izpadel že v prvem delu kvalifikacij, pa ni naredil nobene napake. Red Bullov dirkalnik je težko vodljiv, kot da ga obvlada samo Verstappen.

VN Kitajske, kvalifikacije za šprint:



1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:30,849

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,018

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,080

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,208

5. George Russell (Mercedes) +0,320

6. Lando Norris (McLaren) +0,544

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,889

8. Juki Cunoda (Racing Bulls) +0,924

9. Alex Albon (Williams) +1,003

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1,133



11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Isack Hadjar (Racing Bulls)



16. Jack Doohan (Alpine)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Nico Hülkenberg (Sauber)

20. Liam Lawson (Red Bull)

Edini trening potrdil premoč McLarna

Lando Norris je minulo nedeljo dosegel svojo peto zmago v F1. Foto: Reuters Edini prosti trening na veliki nagradi Kitajske v Šanghaju je precej bolj kot sama VN Avstralije prejšnjo nedeljo prikazal dejansko razmerje moči. Najhitrejši dirkalnik ima McLaren, in to z veliko prednostjo, sledita pa mu Ferrari, ki je v Melbournu razočaral, ter Mercedes. S časom 1:31,504 je bil na treningu najhitrejši zmagovalec uvodne dirke Norris. Njegov ekipni kolega Piastri je imel drugačen načrt dela na treningu in je zato na tretjem mestu zaostal več kot šest desetink. Drugi je bil s pol sekunde zaostanka Leclerc, novi dirkač ponosa Italije Hamilton pa je bil s sedmimi desetinkami zaostanka četrti. Manj kot sekundo je zaostal samo še Russell. Aktualni svetovni prvak Verstappen je bil samo 16., a vemo, da v petek le redko pokaže svojo hitrost.

Spored VN Kitajske:



Sobota 22.3.

4.00 šprinterska dirka

8.00 kvalifikacije



Nedelja 23.3.

8.00 dirka