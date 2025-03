Zmagovalec deževne kaotične velike nagrade Avstralije, prve dirke 75. svetovnega prvenstva formule 1, je Lando Norris. To je peta zmaga dirkača ekipe McLaren. Karirasto zastavo je prečkal manj kot sekundo pred Maxom Verstappnom (Red Bull). Tretje mesto je osvojil George Russell, novinec v Mercedesu Andrea Kimi Antonelli pa je s 16. napredoval na končno peto mesto. Oscar Piastri je dvojno McLarnovo zmago zapravil z vrtenjem (na koncu osmi), Charles Leclerc in Lewis Hamilton pa sta bila šele osmi oziroma 10., ker so se pri Ferrariju odločili za krog prepozen drugi postanek.

Isack Hadjar je parkiral v zaščitnih gumah že v prvem zavoju ogrevalnega kroga. Bil je v solzah. Med prvimi ga je tolažil Anthony Hamilton, oče Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Za prvo od 24 dirk je bilo kot vselej vredno ustati ob petih zjutraj. Prvič po 25 letih je bila uvodna dirka svetovnega prvenstva formule 1 deževna dirka. Drama je bila zagotovljena. In začela se je precej hitreje, kot bi si kdorkoli mislil. Že v prvem zavoju ogrevalnega kroga je zavrtelo novinca Isacka Hadjarja (Racing Bulls). Končal je v zaščitnih gumah in štart dirke je bil prestavljen za 15 minut. Lando Norris (McLaren) je na štartu zadržal prvo mesto, a je še bolje potegnil Max Verstappen (Red Bull), ki je pred drugim zavojem prehitel Oscarja Pistrija (McLaren). V ozadju se je sredi kroga zavrtel drugi od šestih novincev Jack Doohan (Alpine) in vodstvo dirke je na stezo poslalo varnostni avto. V zadnjem zavoju prvega kroga je nato v gumah parkiral precej bolj izkušeni Carlos Sainz ml. (Williams), sicer lanski zmagovalec Melbourna.

Norris, Verstappen in Piastri so bili po tretjini dirke daleč pred vsemi. Foto: Reuters Leteči štart so vsi "preživeli" in v naslednjih krogih se je situacija umirila. V ozadju se je izkazal najstnik Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki je prehitel 19 let starejšega Nica Hülkenberga (Sauber). Precej bolj se je s prehitevanjem dirkačev Haasa na začelju mučil Liam Lawson (Red Bull), ki je kot Verstappnov ekipni kolega zamenjal odpuščenega Sergia Pereza. Steza se je začela sušiti. Prvi trije, ki so vozili en za drugim, so si do 15. kroga pridirkali že šest sekund prednosti pred četrtim. To je bil George Russell (Mercedes). V 18. krogu pa je na enem od zaviranj sledila napaka aktualnega prvaka, za katerega pravijo, da je najboljši na mokrem. Rešil se je na asfaltni izletni coni, a je Piastri prišel na drugo mesto.

Alex Albon je uspešno za sabo zadrževal Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Nove kaplje dežja in že povsem obrabljene pnevmatike za delno mokro stezo (zelene "intermediate") so pomenile, da je Verstappen, ki je imel z gumami precej več težav, začel izgubljati stik z obema McLarnoma. V 26. krogu je bi že velikih 15 sekund za njima, četrti Russell že 22 in peti Charles Leclerc (Ferrari) 26 sekund. Juki Cunoda (Racing Bulls) in Alex Albon (Williams) sta brez večjih težav za sabo zadrževala Lewisa Hamiltona (Ferrari). Zaostajali so več kot 40 sekund. Sredi dirke, v 29. krogu, sta dirkača McLarna prvega ujela za cel krog, novinca Oliverja Bearmana (Haas).

Za drugi varnostni avto pa v 35. krogu ni poskrbel eden od novincev temveč najstarejši in najbolj izkušeni, Fernando Alonso (Aston Martin), ki je vozil na 10. mestu. Treščil je v zaščitne gume. Varnostni avto so vsi izkoristili za prvi postanek v boksih, mehaniki so na dirkalnike nadeli gume za suho stezo. Kljub hektičnosti postankov se vrstni red ni bistveno premešal, le Cunoda je prišel pred Leclerca. A nad Melbourne so prišli novi dežni oblaki.

Ferrari je za varnostnim avtomobilom zamudil s postankom in tako je Lewis Hamilton z drugega nazadoval na deveto mesto. Foto: Reuters Dva kroga po umiku varnostnega avtomobila pa nova drama (45. krog). Dež se je okrepil, prva sta na travo pred predzadnjim zavojem zapeljala oba McLarnova dirkača. Norris se je lepo rešil in zapeljal v bokse po pnevmatike "intermediate", Piastri je za dlje časa obtičal na travi za predzadjnim zavojem. Zavrtel se je tudi Leclerc. Tako sta se na prvih dveh mestih znašla večkratnega prvaka Verstappen in Hamilton. Ko pa sta se v ogradi znašla Lawson in Gabriel Bortoleto (Sauber), je bilo dirkanje znova prekinjeno z varnostnim avtomobilom. To so vsi izkoristili za postanek, Ferrarijeva ekipa krog prepozno. Vodstvo je znova prevzel Norris, drugi je bil Verstappen, tretji Russell, četrti Albon in peti Antonelli, Hamilton in Leclerc sta bila samo deveti in deseti.