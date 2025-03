V nedeljo budilka ob 5. uri: šest novincev in 40-letni šampion prvič v Ferrariju

Lando Norris z McLarnom velja za prvega favorita. Foto: Reuters Sezona 2025 je v marsičem zadnja. Zadnja z desetimi ekipami, saj naslednje leto v svetovno prvenstvo formule ena vstopa Cadillac kot 11. ekipa. Zadnja je za Renault kot dobavitelja pogonskih sklopov. Ekipa Alpine v solastništvu Renaulta bo od naslednjega leta nastopala z Mercedesovimi motorji. Trenutna generacija pogonskih sklopov, ki je v veljavi od leta 2014, je v uporabi še zadnje leto. Naslednje se bo spremenil tudi pravilnik glede aerodinamike in učinka podtlaka. Aktivna aerodinamika in premična krilca bodo zamenjala sistem DRS (prej KERS), ki je kot pomoč pri prehitevanjih v uporabi od leta 2011. Večjih sprememb v razmerju moči med ekipami torej letos ne gre pričakovati, naslednje leto pa se lahko to spremeni. Adrian Newey, ki je zrisal zadnje šampionske Red Bullove dirkalnike, se je preselil k Aston Martinu.

Ni več točke za najhitrejši krog, dva postanka v Monaku

V Monte Carlu, kjer je lani zmagal Charles Leclerc, bosta odslej obvezna najmanj dva postanka v boksih. Foto: Reuters Bistvenih sprememb v pravilih ni. Za dva kilograma so zmanjšali minimalno dovoljeno težo dirkača in dirkalnika. Imajo nov sistem hlajenja dirkačev v kokpitu. Nekaj milimetrov manjši je razmak v zadnjem premičnem krilcu (DRS). Ni več omejitve količine uporabljenih menjalnikov. Ne bo več dodatne točke za najhitrejši krog na dirki, ki so jo dobivali zadnjih šest let. Zaostrili so denarne kazni za preklinjanje med dirkami, češ da toliko kletvic v televizijskih prenosih ne morejo predvajati. Še najzanimivejša sprememba pa je, da bosta na veliki nagradi Monaka obvezna najmanj dva postanka, s čimer želijo to dirko narediti zanimivejšo.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull Honda: Max Verstappen in Liam Lawson

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren Mercedes: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin Mercedes: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine Renault: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams Mercedes: Alex Albon in Carlos Sainz

Racing Bulls Honda: Juki Cunoda in Isack Hadjar

Haas Ferrari: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber Ferrari: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Samo dve ekipi z istima dirkačema kot lani

Max Verstappen, zmagovalec 63 dirk formule ena, je prvak zadnjih šestih sezon, a še sam ta hip ne verjame v zmage. Foto: Reuters Kadrovskih sprememb je letos veliko, tudi v dirkaški zasedbi. Samo McLaren, ki brani konstruktorsko lovoriko, in Aston Martin sta obdržala ista dirkača od lani. Papaja oranžni so z Landom Norrisom in Oscarjem Piastrijem, ki je v torek podaljšal pogodbo, glavni favoriti za obe lovoriki. Temnozeleni z veteranom Fernandom Alonsom, ki svojo 33. zmago čaka že 12 let, naj ne bi bili konkurenčni za najvišja mesta. Ferrari, Mercedes in Red Bull bodo prvi izzivalci McLarna. Rdeči dirkalnik iz Maranella ob Charlesu Leclercu (osem zmag) zdaj vozi še sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec rekordnih 105 dirk Lewis Hamilton. Ima že 40 let, a je željan zmag kot na začetku kariere. Vanj bo usmerjenih največ oči. Srebrna puščica ima zdaj novo številko ena, to je George Russell, ki je v preteklih treh sezonah, ki so bile za Mercedes sezone razočaranja, dosegel svoje prve tri zmage. Štirikratni zaporedni prvak Max Verstappen je dobil novega ekipnega tekmeca v Red Bullu, mladega in ambicioznega Novozelandca Liama Lawsona.

Andrea Kimi Antonelli in George Russell Foto: Reuters Ta je sicer že odpeljal 11 dirk v formuli ena, a ima uradno status novinca, saj je bil doslej le menjava. Čisto pravega novinca ima Mercedes, komaj 18-letnega Italijana Andreo Kimija Antonellija, ki ga je mama poimenovala po Kimiju Räikkönenu. Na štartni vrsti bodo še štirje novinci. Jack Doohan, sin motociklistične legende Micka Doohana, dirka za Alpine. Član Ferrarijeve akademije, Britanec Oliver Bearman, se bo kalil v Haasu. Francoz alžirskih korenin Isack Hadjar dobiva priložnost z ekipo Racing Bulls, kot se po novem imenuje Red Bullova sestrska ekipa, ki smo jo lani poznali kot RB, pred tem pa kot Alpha Tauri in Toro Rosso. Je podprvak formule dve. Na prvaka formule dve, Brazilca Gabriela Bortoleta, pa stavi Sauber oziroma Audi, ki bo švicarsko ekipo dokončno prevzel naslednjo sezono.

Koledar dirk formule ena 2025:



16. marec: VN Avstralije (Melbourne)

23. marec: VN Kitajske (Šanghaj)

6. april: VN Japonske (Suzuka)

13. april: VN Bahrajna (Sahir)

20. april: VN Savdske Arabije (Džeda)

4. maj: VN Miamija (Miami)

18. maj: VN Emilije Romanje (Imola)

25. maj: VN Monaka (Monte Carlo)

1. junij: VN Španije (Barcelona)

15. junij: VN Kanade (Montreal)

29. junij: VN Avstrije (Spielberg)

6. julij: VN Velike Britanije (Silverstone)

27. julij: VN Belgije (Spa Francorchamps)

3. avgust: VN Madžarske (Budimpešta)

31. avgust: VN Nizozemske (Zandvoort)

7. september: VN Italije (Monza)

21. september: VN Azerbajdžana (Baku)

5. oktober: VN Singapurja (Singapur)

19. oktober: VN ZDA (Austin)

26. oktober: VN Mehike (Ciudad de Mexico)

9. november: VN Brazilije (Sao Paulo)

22. november: VN Las Vegasa (Las Vegas)

30. november: VN Katarja (Lusail)

7. december: VN Abu Dabija (Abu Dabi)

Sainz z Williamsom za presenečenje leta

Carlos Sainz odslej vozi modri Williamsov dirkalnik. Foto: Reuters Sauber, ki bo glede na zimska testiranja znova na začelju, ima tudi izkušnje, k njim se je preselil 37-letni večni talent Nico Hülkenberg, po 227 nastopih še naprej brez zmage. Oba nova voznika ima tudi Haas, ob Bearmanu še pri Alpinu odpuščenega Estebana Ocona. Tudi ameriški ekipi na testiranjih ni kazalo dobro. Na izkušnje Carlosa Sainza, zmagovalca štirih dirk s Ferrarijem, računa Williams. Legendarna angleška ekipa bi bila lahko presenečenje sezone. Alex Albon je že lani odpeljal nekaj dobrih dirk.

Na koledarju je istih 24 prizorišč kot lani, se pa prvenstvo znova začenja v avstralskem Melbournu in ne več v Bahrajnu. In tako je tudi prav, eden čarov začetka sezone je, da se prebujamo zgodaj. Petkova treninga bosta ob 2.30 in ob 6. uri po srednjeevropskem času, sobotni ob 2.30, nakar bodo ob 6. uri sledile kvalifikacije. Prva dirka sezone bo v nedeljo ob 5. uri.

Sezona se spet začenja po starem, z veliko nagrado Avstralije v Melbournu. Štart bo v nedeljo ob 5. uri. Foto: Guliverimage

Prvaki zadnjih desetih sezon (dirkač/konstruktor):



2024 - Max Verstappen/McLaren Mercedes

2023 - Max Verstappen/Red Bull Honda

2022 - Max Verstappen/Red Bull Honda

2021 - Max Verstappen/Mercedes

2020 - Lewis Hamilton/Mercedes

2019 - Lewis Hamilton/Mercedes

2018 - Lewis Hamilton/Mercedes

2017 - Lewis Hamilton/Mercedes

2016 - Nico Rosberg/Mercedes

2015 - Lewis Hamilton/Mercedes



Največ zmag v formuli ena:



105 - Lewis Hamilton

91 - Michael Schumacher

63 - Max Verstappen

53 - Sebastian Vettel

51 - Alain Prost

41 - Ayrton Senna

32 - Fernando Alonso



248 - Ferrari

189 - McLaren

129 - Mercedes

122 - Red Bull

114 - Williams



Največ naslovov prvaka formule ena:



7 - Michael Schumacher, Lewis Hamilton

5 - Juan Manuel Fangio

4 - Alain Prost, Sebastian Vettel, Max Verstappen



16 - Ferrari

9 - McLaren, Williams

8 - Mercedes

7 - Lotus

6 - Red Bull