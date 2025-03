Zastrašujoče! "McLaren lahko kar preneha z razvojem dirkalnika."

Po kvalifikacijah v Melbournu sta ostala samo še dva favorita za nedeljsko uvodno dirko svetovnega prvenstva formule 1 - dirkača ekipe McLaren, Lando Norris in Oscar Piastri. Oba sta v prvi vrsti, na kvalifikacijah sta bila štiri desetinke hitrejša od tretjega Maxa Verstappna (Red Bull). George Russell (Mercedes), ki bo ob svetovnem prvaku v drugi vrsti in je zaostal pol sekunde, celo meni: "Imajo tolikšno prednost, da lahko takoj prenehajo z razvojem letošnjega dirkalnika in se povsem osredotočijo na sezono 2026. Ta zaostanek bomo težko nadoknadili. Če imaš na začetku leta šest desetink prednosti, teh šest tekom leta ne bo nihče nadoknadil. McLaren je torej v idealnem položaju za letos in za prihodnje sezone." Te besede se za tekmece in nenazadnje tudi za gledalce, ki si želimo izenačenih in napetih dirk, kakršne so bile lani, ko smo videli kar sedem različnih zmagovalcev, naravnost strašljive.

George Russell sicer vlogo favorita daje McLarnu, a ima zagotovo tudi Mercedes načrt, kako v Melbournu do zmage. Foto: Reuters

Norris: Je meja, prek katere ne smeva

Čeprav je Lando Norris aktualni podprvak, na zmage in naslov prvaka v sezoni 2025 cilja tudi Oscar Piastri. Foto: Reuters V McLarnovi garaži se sicer še ne tolčejo po prsih, v napovedih za prvo od 24 dirk leta ostajajo previdni. In dejansko bi bil lahko razplet nedeljske dirke precej bolj nepredvidljiv, saj je napovedano slabo vreme. Dežja sicer ne bo veliko, a se bodo ves dan nad Melbournom podili nevihtni oblaki. Je pa še en faktor: tako Norris kot Piastri si želita zmage, še posebej domačin, Melbournčan Piastri. Še noben avstralski dirkač na tej progi ni bil na stopničkah. McLaren ekipnih ukazov nima, prosto lahko dirkata za zmago. In to seveda predstavlja tveganje. "Je meja, prek katere ne smeva. Prioriteta je, da z obema dirkalnikoma pridemo v cilj," pa poudarja Norris. Dirkača se zavedata, da je formula 1 v prvi vrsti ekipni šport, pa čeprav so vsi vozniki egoisti. "Oba sva tekmovalna. To je jasno. Oba se želiva boriti za zmage in naslov prvaka. A so določene meje. Lahko dirkava drug proti drugemu, a si morava dati tu in tam malo več prostora na stezi."

Hamilton: V kokpitu se ne počutim domače

Lewis Hamilton še spoznava Ferrarijev dirkalnik. Foto: Reuters Če ima McLaren sladke skrbi, ima tiste prave Ferrari, še posebej Lewis Hamilton. Oba s Charlesom Leclercom sta šele v četrti štartni vrsti, pred njimi so dirkači ekip McLaren, Red Bull, Mercedes in celo Racings Bulls in Williams. Rdeči dirkalnik je bil nemiren, neobvladljiv na robnikih, pnevmatike so se hitro začele pregrevati, je potarnal Monačan. Britanec, pa naj ima še toliko izkušenj in sedem naslovov prvaka in 105 zmag, se z dirkalnikom šele spoznava. Po 12 letih za volanom Mercedesa. "To je pravi izziv, v kokpitu se ne počutim domače. Še najbolj običajne stvari, kot so spreminjanje nastavitev, šele spoznavam. Mislim, da sem lahko še kar nekaj desetink hitrejši." Dodaten izziv Hamiltona čaka v primeru dežne dirke, saj s Ferrarijem na mokrem sploh še ni vozil.