Kdo se veseli prve dirke, kdo boji in kdo lahko preseneti?

Petkova treninga v Melbournu sta potrdila, da sta McLaren in Ferrari glavna kandidata za prvi štartni položaj in zmago na uvodni veliki nagradi 75. svetovnega prvenstva formule 1. Mercedes in Red Bull sta večji uganki, obe ekipi imata nekaj težav. "Stopničke so največ, na kar lahko tukaj ciljamo," pravi Helmut Marko, svetovalec Red Bullove ekipe, za katero dirka štirikratni zaporedni prvak Max Verstappen. Presenetita pa lahko ekipi Williams in Racing Bulls. Kvalifikacije bodo v soboto ob šestih zjutraj.

Za vozniki formule 1 sta uvodna dva trening na prvi postaji 75. sezone. Prvi trening v Melbournu je s časom 1:17,252 dobil Lando Norris (McLaren), drugega pa s še boljšim dosežkom 1:16,439 Charles Leclerc (Ferrari) pred obema voznikoma McLarna. Prav McLaren in Ferrari veljata za glavna favorita velike nagrade Avstralije, a v obeh taborih v napovedih pred sobotnimi kvalifikacijami (ob 6.00 po srednjeevropskem času) ostajajo previdni.

Norris: Mi bomo močni, Ferrari bo močan, tudi Mercedes

Lando Norris je dobil prvi trening. Foto: Reuters "Tako tako," je po prvem dnevu sezone dejal Norris. "Imamo dobre temelje, a nismo še zadovoljni in še ne zaupam v dirkalnik. Nismo še našli prave uravnoteženosti, še posebej z malo goriva. Z veliko goriva je občutek dober, z malo pa je podobno kot na testiranjih preveč težav. Se kar mučim z dirkalnikom." Mladi britanski dirkač sicer ta konec tedna pričakuje troboj ekip. "Tako kot smo govorili že po testiranjih, mi bomo močni, Ferrari bo močan, tudi Mercedes. A počakajmo, pa bomo videli, če bo res tako."

Leclerc: Želimo si napasti prvi štartni položaj

Charles Leclerc je dobil drugi trening. Foto: Reuters "Rad bi bil previden. Počakajmo, pa bomo videli," pred kvalifikacijami pravi tudi Leclerc. "A glede na dan, ki je za nami, se veselimo naslednjega. Želimo si napasti prvi štartni položaj." Koliko ekip bo v igri za zmago, si Monačan prav tako ne upa napovedati. "Prezgodaj je še. Nismo še videli prave hitrosti vseh. Zagotovo bo zraven McLaren. Mogoče ima Red Bull res težave, a pri njih nikoli ne veš, še posebej pri Maxu ne. Ne smeš jih nikoli odpisati. Tudi Mercedes se zdi močan. Zagotovo bo težka bitka."

George Russell je po odhodu Lewisa Hamiltona prvi adut ekipe Mercedes. Foto: Reuters

Hamilton: Nikoli ne reci nikoli

Potiho si prvega štartnega položaja na debiju za Ferrari želi tudi Lewis Hamilton, pa čeprav je bil v petek skoraj pol sekunde počasnejši od novega ekipnega tekmeca. S 104. najboljšimi štartnimi položaji je rekorder. "Mislim, da je 'pole position' zame še prezgodaj, saj se šele spoznavam z dirkalnikom. A nikoli ne reci nikoli. Dal bom vse, kar lahko. Nočem pa si narediti preveč pritiska. Rad bi samo užival. Nekaj hitrosti moram še najti. Vem, kje jo bom."

Verstappen: Mučil sem se z vsemi zmesmi pnevmatik

Max Verstappen brani naslov prvaka. Foto: Reuters Večji uganki od McLarna in Ferrarija sta od ekip velike četverice Mercedes in Red Bull. George Russell (Mercedes) je bil na treningih bolj zadovoljen s tršimi pnevmatikami za dirko in manj z mehkejšimi za kvalifikacije. Na drugem treningu je bil kar osem desetink za Leclercom. V Red Bullovi garaži pa že od testiranj govorijo, da ne bodo konkurenčni za zmago. A pri njih smo že vajeni, da jim vsega ne gre verjeti. "Večjih težav nismo imeli, a pravega oprijema dirkalnik nima. Mučil sem se z vsemi zmesmi pnevmatik," je poudaril aktualni prvak Max Verstappen, ki je na drugem treningu zaostal šest desetink in bil sedmi. Presenečenje treninga je bila druga Red Bullova ekipa, Racing Bulls, saj sta bila tako Juki Cunoda kot novinec Isack Hadjar pred Verstappnom.

Marko: Stopničke so največ, na kar lahko tukaj ciljamo

"Ocenil bi, da smo dve ali tri desetinke počasnejši od najhitrejših. V najboljšem primeru se lahko potegujemo za drugo vrsto," je po petkovih treningih dejal Red Bullov svetovalec Helmut Marko. "Dirkalnik niha med prekrmarjenjem in podkrmarjenjem, kar pa vpliva na obrambo pnevmatik. In to za dirko ni dobro. A mislimo, da vemo, kaj moramo storiti. Stopničke so največ, na kar lahko tukaj ciljamo." Je pa prijetno presenečen nad dirkalnikom ekipe Racing Bulls in še posebej nad novincem Hadjarjem. "Hiter in brez napak."

Ob Williamsu, s katerim je bil zelo hiter Carlos Sainz, je kandidat za presenečenje še ekipa Racing Bulls (lani RB, pred tem Alpha Tauri). Foto: Reuters