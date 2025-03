Lando Norris, ki je v pretekli sezoni končal na drugem mestu za prvakom Maxom Verstappnom in ima štiri zmage v formuli ena, ima veljavno pogodbo z angleško ekipo do konca sezone 2027. Letos zanj šteje samo naslov prvaka. Petindvajsetletni Britanec za McLaren dirka že od debija v kraljici avtomotošporta, od sezone 2019. Letošnja sezona, ki se začenja ta konec tedna z veliko nagrado Avstralije, bo torej zanj že sedma.

McLaren se z dvojcem Norris – Piastri spogleduje z dvojno lovoriko. Foto: Reuters Dve leti mlajši Avstralec Oscar Piastri je lani dosegel svoji prvi dve zmagi v formuli ena. Zanj je bila to druga sezona v najelitnejšem avtomotošportnem tekmovanju. Obe je odpeljal z McLarnom, potem ko so ga k sebi zvabili iz Alpinove akademije. Tri dni pred prvim treningom v Melbournu pa iz McLarna sporočajo, da so s Piastrijem podpisali novo večletno pogodbo. Šlo naj bi za pogodbo do leta 2028. "Ponosen sem, da bom to legendarno znamko zastopal še vrsto let," je dejal v prvi izjavi. To je pomembna zmaga za McLaren, saj smo v seriji Drive to Survive slišali, da si ga v svojo sredino želi Red Bullov šef Christian Horner.