Norris: Mi smo tisti, ki jih morajo zdaj vsi premagati

V formuli 1 velika sprememba po dolgih 1.029 dneh

Lando Norris (McLaren) je s svojo peto zmago v formuli 1, ki jo je dosegel na uvodni dirki 75. svetovnega prvenstva v Melbournu, prvič prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Je prvi McLarnov dirkač na vrhu lestvice dirkačev po Lewisu Hamiltonu leta 2012 v Kanadi. Sploh prvič po 1.029 dneh oziroma 63 dirkah (po Barceloni 2022) ne vodi Max Verstappen (Red Bull), ki je VN Avstralije končal na drugem mestu, manj kot sekundo za Norrisom.

Norris: Očitno smo se na napakah nekaj naučili

Lando Norris je prvi prečkal ciljno črto v Melbournu. Foto: Reuters McLaren ima najboljši dirkalnik, a je bila zaradi zahtevnih dežnih razmer dirka negotova do zadnjega. "Lani smo v Silverstonu in Kanadi v podobnih pogojih zapravili zmago. Očitno smo se na napakah nekaj naučili," je po svojih 19. uvrstitvi na stopničke dejal mladi britanski dirkač. A od tega je torej samo pet zmag. "Čutil sem veliko pritiska. Branil sem se pred Maxom, tudi Oscar je bil dolgo časa tik za mano. Celotno dirko sem moral pritiskati na polno." Oscar Piastri je naredil dirkaško napako na mokri stezi in tako McLarnu zapravil dvojno zmago. "Krivim lahko samo sebe. Preveč sem pritiskal v tistih razmerah. A preostalih 56 krogov sem odpeljal zelo dobro. Sem zelo razočaran, a lahko iz dirke vzamem veliko pozitivnega."

Russell: Smo pred Ferrarijem, McLaren korak pred nami

George Russell je končal na tretjem mestu. Mercedes ima po prvi dirki tako kot McLaren 28 točk, saj je bil Kimi Antonelli četrti. Foto: Reuters Več pozitivnega, kot je menil po kvalifikacijah, lahko vzame tudi tretjeuvrščeni George Russell (Mercedes). Še nikoli ni sezone začel na stopničkah. "Rezultat odraža hitrost našega dirkalnika. Vsekakor se zdi, da smo korak pred Ferrarijem, ampak McLaren je pa velik korak pred nami." Potencial srebrne puščice je potrdil novinec Andrea Kimi Antonelli, ki se je s 16. mesta prebil na končno četrto. Sicer tudi z nekaj sreče v hektičnih razmerah ob varnostnem avtomobilu in menjavanju pnevmatik. Postal je 69. dirkač v zgodovini formule 1, ki je točke osvojil že na sebiju. In je drugi najmljaši s točkami. Ima 18 let in 203 dneve. Mlajši je prve točke osvojil samo Verstappen.

Hamilton: Do naslednje dirke bom že bolj navajen na vse

Lewis Hamilton se je za hip znašel na drugem mestu, a je Ferrari zamudil s postankom. Taktična napake, ne prvič za ekipo iz Maranella. Foto: Reuters

Razočaranje prve od 24 dirk sezone je ekipa Ferrari. Ni na ravni McLarna, Red Bulla in Mercedesa, Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta se mučila še z dirkači Williamsa in Racing Bulls. Pa vendarle bi bila lahko na stopničkah, če se ne bi za drugi postanek odločili krog prepozno. "Hvaležen sem, da sem prišel v cilj, da sem osvojil vsaj eno točko. Sicer to ni tisto, kar sem si želel, a soočiti sem se moral s toliko stvarmi. Navaditi se moram še na vse gumbe in spreminjanje nastavitev. Poleg tega je bil dirkalnik zelo nemiren. Bili so težki pogoji. Mislim, da bom do naslednje dirke že bolj na vse navajen. Dirkalnik ima veliko več potenciala, kot smo ga danes izvlekli." Po prvi dirki je Ferrari v seštevku celo za Sauberjem.

Albon: Prihajajo samo še bolj pozitivne stvari

Alex Albon je osvojil peto mesto. Foto: Reuters Pozitivno presenečenje uvoda v sezono je Williams, ki ima morda res peti najhitrejši dirkalnik, kot se je nakazovalo že po testiranjih. Peto mesto Alexa Albona je njihov najboljši izid po Azerbajdžanu 2017. Je pa odstopil Carlos Sainz in to za varnostnim avtomobilom, ko je zaradi nenadne spremembe v navoru zletel v zaščitne gume. Se je pa Španec nato prelevil v vlogo stratega in je dal prave nasvete, kdaj naj gre Albon v bokse. "Mislim, da imamo res najhitrejši dirkalnik od ekip v zlati sredini. Prepričan sem, da prihajajo samo še bolj pozitivne stvari," se je smejalo britansko-tajskemu dirkaču.