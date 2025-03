Najboljši motokrosisti sveta so se v deževnem španskem Cozarju na drugi dirki letošnjega svetovnega prvenstva mučili na spolzki in blatni progi z vse globljimi kanali. A Tim Gajser to obvlada in je dobil obe vožnji v razredu MXGP. Petkratni svetovni prvak je sploh prvič, odkar delijo točke tudi za kvalifikacijsko vožnjo, veliko nagrado končal z maksimalnim številom točk (60). To je njegova 50. zmaga v svetovnem prvenstvu, s katero je prevzel rdečo tablico vodilnega v letošnji sezoni. Njegova glavna tekmeca za lovoriko Romain Febvre in Maxime Renaux sta bila peti oziroma deseti. Jan Pancar je končal na 19. mestu.

Tim Gajser (Honda) je nazadnje zmagal konec avgusta na VN Švice. To je bila njegova 49. zmaga na dirkah svetovnega prvenstva. Jubilejno 50. je neuspešno napadal na zadnjih štirih dirkah. Na uvodni letošnjega prvenstva MXGP pred dvema tednoma v Argentini je bil tretji, pred njim sta dirko v Cordobi končala Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki). Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je sezono odprl s 14. mestom. Druga dirka sezone je bila zdaj VN Kastilje La Manče v Cozarju, kjer je bil lani Gajser drugi, Pancar pa deseti. Takrat je bila to zadnja dirka, ko je Tim za 10 točk izgubil naslov prvaka.

Če je bilo septembra v Cozarju vroče in suho, je bila letos zgodba drugačna: mraz, dež ter blatna, spolzka steza. Podobno kot lani maja na VN Portugalske v Aguedi, kjer je Gajser osvojil tretje mesto. Takrat je v prvi vožnji odlično obvladal težke razmere in bil prvi, nato pa v drugi grdo padel na ramo, a s poškodovanim motorjem in v bolečinah vseeno pripeljal v cilj (kot deseti). Zaradi bolečin in takojšnjega pregleda pri zdravnikih ni prišel po pokal za tretje mesto in rdečo tablico vodilnega v svetovnem prvenstvu. Da Tim sicer obvlada blatne razmere, je dokazal s prvim mestom na sobotni kvalifikacijski vožnji.

Gajser brez večje napake suvereno dobil prvo vožnjo

Blatno je bilo v Cozarju že v soboto, še bolj, pa še deževno in drseče pa na nedeljski dirki. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Drame v prvi vožnji razreda MXGP pričakovano ni manjkalo. Mattia Guadagnini (Ducati) je s težavo z motorjem obtičal že na štartni rampi, Lucas Coenen (KTM) pa je bil eden od štirih, ki so padli v prvem zavoju. Štart je dobil Ruben Fernandez (Honda), Gajser je bil peti, a že ob koncu prvega kroga na drugem mestu. Vodilni v prvenstvu pred dirko Renaux je bil šele 15. (tudi na tleh v prvem zavoju), Febvre pa 10. Pancar se je uspel izogniti tekmecem, ki so padli, in je vozil na 17. mestu. V drugem krogu je po manjši napaki španskega ekipnega kolega Gajser povedel. Febvre je na sedmem mestu zaostajal že 22 sekund, Renaux pa na enajstem 33. Vozili so pol minute na krog počasneje kot v soboto, pa je bila že na kvalifikacijah proga blatna, a ne toliko kot zdaj.

Na polovici vožnje sta bila Febvre in Renaux na sedmem oziroma osmem mestu, a že minuto za vodilnim Gajserjem, ki je vozil mirno in nadziral situacijo. V ozadju so se precej bolj mučili, napako je storil tudi Pancar in na 21. mestu zaostajal že debeli dve minuti. Vozil je brez sprednjega blatnika, kar je ob toliko blata samo še težje. Do konca je napredoval na 18. mesto. Gajser je prvo vožnjo dobil 40 sekund pred drugim Fernandezom in 52 pred tretjim Calvinom Vlaandernom (Yamaha). Febvre je bil sedmi, Coenen se je povzpel na deveto mesto, Renaux je po napaki nazadoval na deseto in je bil zadnji, ki je za Gajserjem zaostal manj kot krog.

VN Kastilje La Manče, MXGP:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Glenn Coldenhoff (Fantic) 38

3. Andrea Bonacorsi (Fantic) 35

4. Ruben Fernandez (Honda) 31

5. Romain Febvre (Kawasaki) 30

6. Isak Gifting (Yamaha) 29

7. Brian Bogers (Fantic) 28

8. Kevin Horgmo (Honda) 27

9. Lucas Coenen (KTM) 25

10. Maxime Renaux (Yamaha) 21

...

19. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 7

Gajser z vrhunskim prvim krogom dobil še drugo vožnjo

Tim Gajser je prvič osvojil vseh 60 točk. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji, ko se je pokazalo sonce, kar je sicer slabše, saj se blato strjuje na motorju in kombinezonu, je Gajser s štarta potegnil precej počasi. Pred prvim zavojem ni bil niti med deset. Nato pa: iz zavoja v zavoj je prehiteval tekmece, ko je po dveh minutah dirkanja vodilni Coenen naredil napako, pa je bil Tim že prvi. Po dveh krogih ja slovenski as vodil osem sekund pred Paulsom Jonassom (Kawasaki). V naslednjih krogih so Timovi tekmeci delali napako za napako in je samo še povečeval prednosti. Medtem se je Pancar po slabem štartu prebijal proti dvajseterici.

Sredi vožnje se je za nekaj minut znova ulilo. A Gajser je vozil mirno in imel več kot 15 sekund prednosti pred tremi Fanticovimi dirkači. Razplet, zdaj spet v soncu, je bil bolj miren. Slovenec je drugo vožnjo dobil pol minute pred Andreo Bonacorsijem (Fantic) in Glennom Coldenhoffom (Fantic). Febvre je bil z debelo minuto zaostanka peti, Renaux z več kot dvema 11., 12. je bil Fernandez in šele 22. Vlaanderen. Pancar se je prebil na 17. mesto.

V točkovnem seštevku obeh voženj je drugo veliko nagrado sezone s 50 točkami dobil Gajser, kar je njegova 50. zmaga v svetovnem prvenstvu. "Zelo sem vesel. Pogoji so bili zelo zelo težki. Ni bil lahek dan v pisarni," je v prvi izjavi dejal nasmejani Tim. Drugo mesto je osvojil Coldenhoff, tretjega pa Bonacorsi, kar je največji uspeh Fanticove ekipe doslej. Ker sta bila Febvre in Renaux samo peti oziroma deseti, je Gajser tudi prevzel rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku sezone. Ima 20 oziroma 21 točk prednosti pred Francozoma.

MXGP, skupni seštevek sezone (2/20):



1. Tim Gajser (Honda) 108 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 88

3. Maxime Renaux (Yamaha) 87

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 79

5. Lucas Coenen (KTM) 57

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 56

7. Kevin Horgmo (Honda) 55

8. Ruben Fernandez (Honda)53

...

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 22

Zanchi dobil prvo vožnjo v MX2, dirko na koncu Everts

Ferruccio Zanchi je dobil prvo vožnjo v razredu MX2. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Potrditev, da je v takšnih razmerah štart ključen in morda že odločilen, smo dobili že v prvi vožnji dneva, ko so opoldne prvo vožnjo odpeljali v razredu MX2. Razlike takoj postanejo velike, motorji umazani, kanali vse globlji, prehitevanja pa skoraj nemogoča. Štart in tudi vožnjo je dobil Gajserjev ekipni kolega Ferruccio Zanchi (Honda). Bil je 20 sekund pred Liamom Evertsom (Husqvarna), že tretji Kay de Wolf (Husqvarna) pa je zaostal celo minuto, pa gre za aktualnega prvaka. Tudi on je večkrat zdrsnil. Sacha Coenen (KTM), ki je imel rdečo številko vodilnega v prvenstvu, je bil s krogom zaostanka 11.

Nič boljše razmere niso bile tri ure pozneje v drugi vožnji, za krajši čas je začelo spet deževati, ob koncu pa se je pokazalo sonce. Je pa najbolje potegnil Everts in jo dobil minuto in 20 sekund pred drugim De Wolfom in tretjim Andreo Adamom (KTM). Zanchi je bil po štartu 17., v cilju s krogom zaostanka deseti. V točkovnem seštevku obeh voženj je veliko nagrado Kastilje La Manče dobil Everts (47 točk). Drugo mesto je osvojil De Wolf (42), ki je spet vodilni v prvenstvu, in tretje Zanchi (36), ki je bil sploh prvič na stopničkah.

Zaradi pretresa možganov, ki ga je utrpel prejšnjo nedeljo na dirki italijanskega prvenstva, manjka Jaka Peklaj (Husqvarna), ki naj bi letos odpeljal vse dirke na evropskih tleh.

Novak na prvi dirki EMX85 21., Rus v EMX65 18.

V italijanski Cremoni so odpeljali prvo dirko evropskega prvenstva jugozahodne cone v razredih EMX65 (osem do 12 let) in EMX85 (12 do 14 let). Nastopilo je tudi pet slovenskih talentov. V EMX85 je Alex Novak v drugi vožnji končal na 14. mestu in s sedmimi točkami osvojil 21. mesto. Taj Golež je bil 24. (tri točke). V EMX65 je bil Vid Rus 18. (devet točk), Matic Maček in Matic Žibek sta bila brez osvojene točke 36. oziroma 37.