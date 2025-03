Na drugi dirki svetovnega prvenstva MXGP ta konec tedna v Španiji prvič z rdečo številko vodilnega v elitnem razredu dirka Maxime Renaux. Na zmago in številko vodilnega cilja tudi Tim Gajser, ki je bil pred dvema tednoma v Argentini tretji. "Na dirko grem, da spišem veliko lepše spomine od lanskih." Septembra je na tej progi izgubil boj zJorgejem Pradom za prvaka sezone 2024. Na štartu bo tudi Jan Pancar, za dirko v MX2 pa je prijavljen Jaka Peklaj. Ne bosta pa edina slovenska motokrosista, ki bosta ta konec tedna dirkala na mednarodni sceni. Na prvo dirko evropskega prvenstva EMX65 in EMX85 v Italijo gre šest slovenskih mladih upov, starih od šest do 14 let.

Jorge Prado je septembra v Cozarju postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v motokrosu (MXGP) se ta konec tedna nadaljuje z dirko, ki je bila lani zadnja in odločilna, VN Kastilje La Manče v Cozarju, dve uri vožnje južno od Madrida. Takrat je Jorge Prado (GasGas) s tretjo zaporedno zmago in že 11. v sezoni naslov svetovnega prvaka za deset točk izmaknil Timu Gajserju (Honda). Španec je pozimi odšel v ameriško prvenstvo, kjer zaradi poškodbe sicer ne dirka, slovenski as pa sodi v najožji krog favoritov za nedeljsko zmago. Na prvi dirki sezone v Argentini smo dobili potrditev, da sta mu letos lahko kos samo dva Francoza, Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki). To bo peta priložnost, da 28-letni Gajser vendarle doseže svojo 50. zmago v svetovnem prvenstvu.

Gajser: Na ta kraj nimam najboljših spominov

Tim Gajser je bil lani v Cozrju drugi in je tako prvenstvo končal na drugem mestu, kot svetovni podprvak. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Na prvi dirki nisem bil najboljši, ni pa bila niti moja najslabša. Pomembno je, da sem zbral veliko pomembnih točk in nisem naredil nobene večje napake," je ob prihodu v Cozar dejal Gajser, ki je bil pred dvema tednoma v vseh treh vožnjah v Argentini na tretjem mestu. "Seveda upam, da bom na naslednjih dirkah boljši, že ta konec tedna v Španiji. Jasno na ta kraj nimam najboljših spominov. A vidim, da so progo malo spremenili in upam, da bo boljša za dirkanje. Na dirko grem, da spišem veliko lepše spomine od lanskih." Lani je Cozar sredi dežele don Kihota prvič gostil prvenstvo MXGP, proga pa ni dopuščala pravih možnosti za prehitevanje. Štarti so pogosto Timova težava, bili so tako lani v Cozarju kot letos na uvodni dirki v Cordobi.

Herlings se je vrnil na motor, a ...

Jeffrey Herlings bo izpustil še nekaj dirk prvenstva MXGP. Foto: Guliverimage Tudi na drugi dirki še ne bo nastopil Jeffrey Herlings (KTM), ki si je ob koncu lanske sezone strgal kolenske vezi. "Pozitivne novice: Jeffrey je nazaj na motorju, prav včeraj je bil prvič. Seveda pa je to šele prvi korak, potem ko ni vozil štiri mesece in pol. Še vedno ga čaka dolga pot. Vzeli si bomo teden za tednom. Ne morem reči, kdaj se bo vrnil. Vrnil se bo, ko bo čutil, da je pripravljen," je v Cozarju v petek povedal vodja ekipe KTM Joel Smets. Konec meseca naj bi poskusno nastopil na dirki nizozemskega prvenstva, a tudi ta nastop je še vprašljiv. Zagotovo ga tako v MXGP še ne bo niti na tretji dirki, ki bo naslednji konec tedna v Franciji. In že s tremi izpuščenimi dirkami se boj za prvaka zdi izgubljen.

MXGP, skupni seštevek sezone pred VN Kastilje La Manče (1/20):



1. Maxime Renaux (Yamaha) 57 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 56

3. Tim Gajser (Honda) 48

4. Mattia Guadagnini (Ducati) 40

5. Glenn Coldenhoff (Fantic) 35

6. Lucas Coenen (KTM) 27

7. Jeremy Seewer (Ducati) 25

8. Kevin Horgmo (Honda) 25

…

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 15

V Cozarju še Pancar in Peklaj

Jan Pancar septembra v Cozarju. Foto: Matej Podgoršek Drugi slovenski dirkač elitnega razreda MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je sezono v Argentini začel s 14. mestom, osvojil je prvih 15 točk v sezoni 2025. Zaradi zastrupitve s hrano ni bil stoodstoten. Pokazatelj, da je Pancar v dobri formi, je nedeljska zmaga v razredu MX1 v Ottobianu v okviru italijanskega prvenstva. V Cozarju se bodo Gajser, Pancar in tekmeci v kvalifikacijah razreda MXGP pomerili v soboto ob 17.10, v nedeljo bo prva vožnja ob 13.15, druga pa ob 16.10. Torej ta konec tedna dirkajo še uro prej, kot smo vajeni. Uro prej bodo dirkali v šibkejšem razredu MX2, za dirko je prijavljen tudi Jaka Peklaj (Husqvarna), ki po novem nastopa s štartno številko 63. Letos bo dirkal na evropskih dirkah svetovnega prvenstva MX2 ter v italijanskem prvenstvu MX2. Minulo nedeljo je v Italiji sicer padel in utrpel lažji pretres možganov.

V Italiji mladi upi slovenskega motokrosa

Uvodna preizkušnja jugozahodne cone evropskega prvenstva v motokrosu pa bo ta konec tedna v Cremoni v Italiji. Slovenske barve bo branila šesterica mladih upov slovenskega motokrosa, ki bo tekmovala v razredih EMX65 (osem do 12 let) in EMX85 (12 do 14 let). V šibkejšem razredu bodo vozili Vid Rus, Robert Žibek in Matic Maček, v močnejšem razredu Alex Novak, Taj Golež in Leo Gajser. Na dirko je bil prijavljen tudi Svit Vižentin, a se je na eni od pripravljalnih dirk poškodoval. Fantje v razredu EMX85 imajo za seboj že nekaj mednarodnih dirk, na katerih so pridobili dragocene izkušnje, ki jim bodo v pomoč v lovu na čim boljši rezultat.

Jugozahodna cona je najkvalitetnejša v Evropi, saj v njej nastopajo mladi dirkači s Portugalske, iz Španije, Andore, Francije, Monte Carla, Švice, Avstrije, Italije, San Marina, Lihtenštajna, s Hrvaške in iz Slovenije. Po uvodni dirki v Cremoni bosta nato sledili še dirki 13. aprila na Jastrebarskem na Hrvaškem in v Castelloli v Španiji 25. maja. Polfinalni obračun najboljših voznikov jugo- in severnozahodne cone bo 22. junija v francoskem Cussacu, finale za najboljše iz štirih evropskih con pa bo 27. julija v Loketu na Češkem, torej ob robu dirke svetovnega prvenstva MXGP.