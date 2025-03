Dajte mu blatne dirke! Tim Gajser je še enkrat več dokazal, da se v zahtevnih deževnih in blatnih razmerah znajde najbolje med vsemi. Na kvalifikacijski vožnji v Cozarju so vsi trije njegovi tekmeci v globokem kanalu položili svoj motor in slovenski as se je pripeljal do prve kvalifikacijske zmage v sezoni 2025. Jan Pancar je bil 14. Druga velika nagrada leta bo v nedeljo s prvo vožnjo ob 13.15 in drugo ob 16.10.

Motokros proga pri Cozarju v osrčju Španije je najboljše motokrosiste sveta pričakala povsem drugačna kot lani septembra, ko je bila tu zadnja, 20. dirka svetovnega prvenstva. Takrat kot bi bili v sušni stepi, ta konec tedna pa globoko blato po obilici dežja v minulih dneh. Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) se v težkih blatnih razmerah običajno dobro znajde. In tako je bil najhitrejši že v vožnji na čas, ko je drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) odpeljal 10. najboljši čas.

V Cozarju so letos pogoji za dirkanje povsem drugačni kot lani septembra. Foto: Matej Podgoršek Prvih 10 točk se je nato delilo na kvalifikacijski vožnji. Štart je dobil Maxime Renaux, zmagovalec VN Argentine pred dvema tednoma, za njim sta v drugi zavoj zapeljala Isak Gifting (Yamaha) in Gajser. Romain Febvre (Kawasaki), drugi na prvi dirki leta, je po napaki nadaljeval z vožnjo z 11. mesta. Tim je agresivno pritiskal na tekmeca pred sabo, najprej je motor v globokem kanalu položil Gifting, nato še Renaux. Slovenski as je bil sredi vožnje tako v vodstvu.

V drugi polovici je Gajserja izzval njegov dober prijatelj in novinec v MXGP Lucas Coenen (KTM). A tudi on naredil napako in padel. Krog pred ciljem je imel tako dirkač na tovarniški Hondi 12 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. To je bil Renaux. Na tretjem mestu je končal Pauls Jonass Kawasaki). Febvre je karirasto zastavo s pol minute zaostanka prečkal kot deveti, Pancar pa je s slabo minuto zaostanka ostal brez točke na 14. mestu.

VN Kastilje la Manče, Cozar, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Maxime Renaux (Yamaha)

3. Pauls Jonass (Kawasaki)

4. Brian Bogers (Fantic)

5. Glenn Coldenhoff (Fantic)

6. Lucas Coenen (KTM)

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

8. Kevin Horgmo (Honda)

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (1/20):



1. Maxime Renaux (Yamaha) 66 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 58

3. Tim Gajser (Honda) 58

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 41

5. Mattia Guadagnini (Ducati) 40

6. Pauls Jonass (Kawasaki) 33

7. Lucas Coenen (KTM) 32

8. Kevin Horgmo (Honda) 28

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 15

Kvalifikacije v MX2 dobil Benistant

V razredu MX2 ta konec tedna nastopa samo 21 voznikov. Razlog sta dva: prvi so zdravstveni, tako manjka tudi Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je minulo nedeljo na dirki italijanskega prvenstva utrpel pretres možganov. Drugi pa je dejstvo, da je del spremljevalnega programa v Cozarju dirka evropskega prvenstva 250. Kvalifikacijsko vožnjo v MX2 je dobil Thibault Benistat (Yamaha), ki je bil po, kot je sam dejal, svoji najslabši vožnji v karieri samo 11. na prvi dirki v Argentini. Drugi je bil Sacha Conen (KTM) in tretji Liam Everts (Husqvarna). Zmagovalec Cordobe pred 14 dnevi in branilec lovorike Kay de Wolf (Husqvarna) je bil peti.

V nedeljo v MX2 dirkajo ob 12.15 in 15.10.