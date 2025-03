Nova sezona formule 1 se nadaljuje že prihajajoči konec tedna. McLaren je v Melbournu potrdil, da je pozimi opravil najboljše delo in je favorit tudi v Šanghaju. Zmagovalec Lando Norris pravi, da morajo biti še boljši. "Vemo, da imamo še veliko dela z letošnjim dirkalnikom. Če se prehitro zadovoljiš, pogoriš." Mercedesov dirkač George Russell je v Avstraliji dejal, da se lahko McLaren kar osredotoči na dirkalnik za prihodnjo sezono. Norris mu sporoča, da se to ne bo zgodilo: "Žal mi je, prijatelj."

Tudi prihajajoči konec tedna bo zanimiv za ljubitelje avtomotošporta, tako kot minuli teden bodo dirkali vozniki formule 1 in motokrosisti, motocikliste pa bodo nadomestili relisti. Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje z veliko nagrado Kitajske, tretja dirka svetovnega prvenstva MXGP s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem bo VN Evrope v francoskem kraju Saint-Jean-d'Angely, tretja postaja svetovnega prvenstva v reliju WRC pa je ob četrtka do nedelje Kenija.

Značilnost dirkališča v Šanghaju je tudi 270-stopinjski prvi zavoj. Foto: Reuters Drugi dirkaški konec tedna v sezoni formule 1 je za dirkače in predvsem preostalo osebje ekip med zahtevnejšimi. Sledi namreč le nekaj dni po VN Avstralije. In dejansko se je že zapletlo. Pri transportu iz Melbourna v Šanghaj je prišlo do zamude. Več ekip, med njimi McLaren, Mercedes in Red Bull, je celotno opremo dobilo šele v sredo popoldne. Imajo še dan in pol za pripravo. Vse se bo izšlo, bodo pa delali pozno v noč. Za dirkače in mehanike bo VN Kitajske naporna tudi zato, ker je prvič v šestih letih na programu tudi sobotna šprinterska dirka. To pomeni, da morajo na enem samem treningu nastaviti dirkalnik tako za kvalifikacije kot dirko. Dogajanje v Šanghaju bo torej zelo pestro, časovnica je zapisana v naslednjem okvirju. Ga pa ne bo popestrilo vreme kot v Avstraliji, saj bo sončno in suho s temperaturami do 26 stopinj.

Spored VN Kitajske:



Petek 21.3.

4.30 prosti trening

8.30 kvalifikacije za šprint



Sobota 22.3.

4.00 šprinterska dirka

8.00 kvalifikacije



Nedelja 23.3.

8.00 dirka

Lani je VN Kitajske dobil Max Verstappen. Foto: Reuters Dirka formule 1 v Šanghaju se je po štirih letih (kovid) vrnila na koledar. Prvič jo je dobil Max Verstappen (Red Bull). Na Kitajskem formula 1 gostuje od leta 2004, s šestimi zmagami je tam najuspešnejši Lewis Hamilton (dve z McLarnom in štiri z Mercedesom), prav toliko zmag ima tudi Mercedesova ekipa. Po dvakrat sta zmagala Fernando Alonso (prvič z Renaultom, drugič s Ferrarijem) in Nico Rosberg (Mercedes). Dirkališče, ki ga je konstruiral Hermann Tilke, omogoča precej akcije. Kombinacija prvega in drugega zavoja velja za eno najtežjih v formuli 1, saj gre za "neskončno" dolg zavoj (270 stopinj). Za prehitevanja so najboljši 14. zavoj po najdaljši ravnini, zadnji 15., včasih pa tudi prvi in šesti.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kitajske:



2024 - Max Verstappen (Red Bull)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Če v formuli 1 misliš, da si dober, te ujamejo"

Lando Norris ima sporočilo, ki si ga George Russell ne želi slišati. Foto: Reuters Z zmago v Melbournu in s 25 točkami v dirkaškem seštevku vodi Lando Norris (McLaren), v konstruktorskem pa imata McLaren in Mercedes oba po 27 točk, saj je Oscar Piastri (McLaren) po lastni napaki zapravil drugo mesto in končal na devetem mestu, George Russell je bil tretji, Andrea Kimi Antonelli (oba Mercedes) pa se je iz začelja prebil vse do četrtega mesta. McLaren ima premoč, a ne tolikšno, kot se je zdelo po testiranjih in prvih dveh treningih v Melbournu, ko je Russell dejal, da lahko McLaren prekine razvoj letošnjega dirkalnika in se kar osredotoči na tistega za 2026, ko bo začel veljati nov tehnični pravilnik.

Seveda ni tako preprosto in Norris je to svojemu rojaku že lepo razložil: "Max je na kvalifikacijah zaostajal za tri desetinke. Lani smo bili mi na začetku leta veliko bolj zadaj, pa smo končali sezono z najboljšim dirkalnikom. Bili smo več kot pol sekunde za Red Bullom. Vem, da je George govoril, da se lahko osredotočimo kar na sezono 2026. Če je takšna njihova mentaliteta, tudi prav, a mi take nimamo. Žal mi je, prijatelj," se je nasmehnil tekmecu iz Mercedesove ekipe. "Vemo, da imamo še veliko dela z letošnjim dirkalnikom. Če se prehitro zadovoljiš, potem pogoriš. Če v formuli 1 misliš, da si dober, te ujamejo. Ja, smo favoriti, ker je ekipa opravila dobro delo. In kar letimo. A bodo prišle dirke, ko bomo imeli težave." Za primer je navedel Bahrajn. To bo četrta dirka sezone.

Skupni seštevek pred VN Kitajske (1/24):



1. Lando Norris (McLaren) 25 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 18

3. George Russell (Mercedes) 15

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 10

5. Alex Albon (Williams) 12

6. Lance Stroll (Aston Martin) 8

7. Nico Hülkenberg (Sauber) 6

8. Charles Leclerc (Ferrari) 4

9. Oscar Piastri (McLaren) 2

10. Lewis Hamilton (Ferrari) 1



1. McLaren Mercedes 27

2. Mercedes 27

3. Red Bull Honda 18

4. Williams Mercedes 10

5. Aston Martin Mercedes 8

6. Sauber Ferrari 6

7. Ferrari 5