Verstappen ostaja kralj Suzuke, v boksih skoraj trčila z Norrisom

McLaren letos le nima takšne premoči, kot je nedavno govoril George Russell. Max Verstappen je namreč dobil veliko nagrado Japonske v Suzuki, še četrtič zapored. Lando Norris in Oscar Piastri sta s sekundo oziroma dvema končala na drugem in tretjem mestu. Charles Leclerc je na četrtem mestu zaostal 16 sekund, Russell pa je bil tik za njim peti.

Max Verstappen ni dal dirkačema McLarna nobene možnosti. Foto: Reuters Dirka v Suzuki je ena najbolj priljubljenih med vozniki in navijači, običajno ne manjka akcije, tokrat jo vendarle je. Še dežja ni bilo, čeprav so oblaki grozili. Max Verstappen (Red Bull) naj bi imel na treningih nekonkurenčen dirkalnik, a je po fantastičnem krogu na kvalifikacijah prvo štartno mesto unovčil in se odpeljal do svoje 64. zmage v formuli 1. Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren) sta bila sekundo oziroma dve za njim, a ga nista mogla napasti.

Edini dramatični trenutek se je zgodil med postanki, ko so pri Norrisu opravili nekaj desetink hitreje kot pri Verstappnu. In se je Lando Maxu postavil kolo ob kolesu. No, bil je pol dirkalnika zadaj in na izvozu iz boksov je moral zapeljati na travo, da nista trčila. "Popolnost, to je popolnost," je dirkaški inženir po prečkanju kariraste zastave dejal Nizozemcu, ki je tako zmagal prvič v letošnjem prvenstvu. "Nikoli, nikoli ne obupaj," pa vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. "Imeli smo preveč enak ritem, ničesar nisva mogla," se je z drugim mestom moral sprijazniti Norris, ki ostaja na prvem mestu v dirkaškem seštevku.

Max Verstappen je dosegel svojo 64. zmago v formuli 1. Foto: Reuters Prva trojica je bila razred zase, že četrti Charles Leclerc (Ferrari) je zaostal 16 sekund. Tik za Monačanom sta bila oba voznika ekipe Mercedes, George Russell in Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton (Ferrari) je poskušal z drugačno taktiko, začel je na trših in končal dirko na mehkejšim pnevmatikah, a je pridobil samo eno mesto, ko je že v prvem delu dirke prehitel Isacka Hadjarja (Racing Bulls). V cilju je bil kot sedmi 29 sekund za zmagovalcem. V središču pozornosti sta bila še Juki Cunoda (Red Bull) in Liam Lawson (Racing Bulls), ki sta pred dirko zamenjala dirkalnika. Nihče ni zares navdušil. Japonec je pridobil dve mesti in bil 12., Novozelandec pa izgubil štiri in bil 17.

Kako se je razpletala VN Japonske



CILJ! Četrto leto zapored je v Suzuki zmagal Max Verstappen.



VN Japonske:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Alex Albon (Williams)

10. Oliver Bearman (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Juki Cunoda (Red Bull)

13. Perre Gasly (Alpine)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Jack Doohan (Alpine)

16. Nico Hülkenberg (Sauber)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Gabriel Brotoleto (Sauber)

20. Lance Stroll (Aston Martin)



Zadnji krog. Verstappen dirka proti 64. zmagi v karieri, prvi letos.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Norris +1,3, 3. Piastri +2,4, 4. Leclerc +14,5, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Cunoda



Še 5 krogov: Norris je nenevaren za Verstappna, Piastri pa le pol sekunde za ekipnim kolegom v McLarnu. Pokazal se mu je v prvem zavoju.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +1,3, 3. Piastri +2,4, 4. Leclerc +12,4, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Cunoda



Še 9 krogov: Bo Norris spustil Piastrija predse, da bi ta lahko napadel Verstappna?



Še 13 krogov: Zdaj je Piastri bližje Norrisu kot pa Norris vodilnemu Verstappnu.



Še 15 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +1,2, 3. Piastri +2,3, 4. Leclerc +10,1, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Cunoda



Še 17 krogov: Norris ima sekundo in pol zaostanka, z Verstappnom bo moral opraviti na stezi. Hamilton bi z drugačnimi gumami lahko pridobil kakšno mesto.



Še 19 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +1,4, 3. Piastri +2,9, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Cunoda



33. krog: V bokse vendarle tudi Antonelli. Na prvih štirih mestih tako znova Verstappen, Norris, Piastri in Leclerc kot pred postanki.



31. krog: Hamilton v bokse, s trdih zdaj na hitrejše srednjetrde pnevmatike.



29. krog: 1. Antonelli*, 2. Hamilton*, 3. Verstappen, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Lawson*, 9. Sainz*, 10. Hadjar (*brez postanka)



27. krog: Antonelli bo šele avgusta dopolnil 19 let. Postal je najmlajši v zgodovini, ki vodi na dirki formule 1. Je tako kot drugi Hamilton še brez postanka.



26. krog: Na postanek novinec Hadjar. Vodstvo dirke o incidentu v boksih med Verstappnom in Norrisom ne bo ukrepalo.



24. krog: 1. Antonelli*, 2. Hamilton*, 3. Hadjar*, 4. Verstappen, 5. Norris, 6. Piastri, 7. Albon, 8. Leclerc, 9. Russell, 10. Alonso (*brez postanka)



23. krog: Prvič v formuli 1 v vodstvu Antonelli, a še brez postanka. Norris je zdaj dve sekundi za Verstappnom, na travi je gotovo umazal in obrabil gume.



22. krog: Verstappen, Norris in Leclerc en za drugim v bokse. Hitrejši postanek McLarna. V boksih sta bila kolo ob kolesu, Norris na izvozu prek trave, da nista trčila. 😱



Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

21. krog: Na menjavo pnevmatik tretji Piastri. Izbrali so trde pnevmatike.



20. krog: Kot prvi iz prve deseterice v bokse Russell. Pričakovati je en sam postanek pri prav vseh dirkačih. Razen če bo začelo deževati.



20. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,4, 3. Piastri +3,9, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Gasly



18. krog: Za zdaj nenavadno mirna dirka, običajno je v Suzuki precej več akcije. Norris ima sekundo in pol zaostanka, McLaren se pripravlja za postanek.



13. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,8, 3. Piastri +3,2, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Gasly



10. krog: Verstappen ima dve sekundi prednosti pred McLarnoma. Cunoda je še vedno 13. Okrog 20. kroga naj bi padlo nekaj kapelj dežja.



8. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,9, 3. Piastri +2,7, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Gasly



6. krog: Verstappen je sekundo in pol pred Norrisom. Russell je tik za Leclercom. V prvem zavoju Hamilton prehiteva Hadjarja za sedmo mesto. Je pa sedemkratni prvak na najtrši različici pnevmatik, vsi ostali na gumah srednje trdote.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Hamilton, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Alonso, 12. Gasly



1. krog: Verstappen ima že dirkalnik prednosti. Brez sprememb na prvih desetih mestih. Alonso je dobil eno mesto, Cunoda pa prehitel Lawsona.



Štart! Verstappen je takoj zaprl Norrisa in brez težav kot prvi zapeljal v prvi zavoj. Piastri ostaja pred Leclercom. Brez trčenj v hitrem prvem zavoju.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta (53 krogov): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Antonelli, 7. Hadjar, 8. Hamilton, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Gasly, 12. Alonso



"Izjemen krog, eden njegovih najboljših v karieri"

Max Verstappen je bil četrtič na prvem štartnem mestu v Suzuki. Red Bull v Suzuki dirka z belo poslikavo dirkalnika. Foto: Reuters

Najhitrejši trije na sobotnih kvalifikacijah. Foto: Reuters Tretja letošnja dirka prvenstva formule 1 bo dvoboj Maxa Verstappna (Red Bull) proti McLarnu. Na kvalifikacijah je prvo bitko dobil aktualni svetovni prvak. Njegov dirkaški inženir Gianpiero Lambiase je Nizozemčev zadnji krog opisal z besedo noro. "Iz treninga v trening, še med kvalifikacijami smo prenastavljali dirkalnik," je bil nad dosežkom presenečen še sam Verstappen. "Za nas je velika stvar, da smo na prvem štartnem položaju. Komaj čakam dirko. Mogoče bo tudi nekaj dežja." Kako velika stvar mu je uspela, potrjuje tudi šef Red Bullove ekipe Christian Horner: "Neverjetno. Tega res nismo pričakovali. To je bil izjemen krog, eden njegovih najboljših kvalifikacijskih v karieri."

Lando Norris je na drugem mestu zaostal 12 tisočink, Oscar Piastri na tretjem mestu pa 44 tisočink. McLaren ima konkurenčnejši dirkalnik, kakšna ploha pa bi veliko nagrado Japonske samo še dodatno začinila. Štart bo pomemben, a na tej stezi ni odločilen. McLaren lahko poskusi tudi z drugačno taktiko in vsaj z enim dirkačem prehiti Verstappna. Če pa ta hitro izgubi proti obema, bo moral paziti še na dirkača ekipe Mercedes. George Russell je na petem štartnem mestu, na uvodnih dveh dirkah je bil zmeraj na zmagovalnem balkonu.