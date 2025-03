V prejšnjih treh sezonah je v Suzuki zmagal Max Verstappen. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se prihajajoči konec tedna nadaljuje z veliko nagrado Japonske na dirkališču Suzuka, ki je ena od stalnic v tem tekmovanju. Tako med dirkači kot gledalci je ena izmed najbolj priljubljenih stez. Večkrat je na njej padla tudi odločitev o prvaku, od lani pa je dirka namesto jeseni že spomladi. Aprila je Japonska med bolj obiskanimi turističnimi destinacijami zaradi cvetenja češenj. In temu se bo na VN Japonske poklonila ekipa Haas. Svoj dirkalnik bodo obarvali v rožnate barve s češnjevimi cvetovi.

V videu poglejte, kako bo v Suzuki videti Haasov dirkalnik:

The First Sakura 🌸🇯🇵



As cherry blossom season begins in Japan, we're paying homage to the iconic 'sakura' with a bespoke livery on the VF-25 for the #JapaneseGP! 😍#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/yjvZ70M55G — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 31, 2025

Čeprav gre za ameriško ekipo, pa ima kar nekaj vezi z Japonsko. Od oktobra lani sodeluje s Toyoto oziroma z njihovim dirkaškim oddelkom Toyota Gazoo Racing, ki sicer vodi šampionsko ekipo v svetovnem reli prvenstvu, vodja njihove ekipe formule 1 pa je Ayao Komatsu. Po uvodnih dveh dirkah letošnje sezone se je Haas kar nekoliko presenetljivo znašel na šestem mestu med konstruktorji (14 točk), kar je sicer predvsem posledica dvojne diskvalifikacije Ferrarija ter drugačne taktike postankov v Šanghaju.

Vreme bo konec tedna v Suzuki tipično pomladno in aprilsko. Za petek in soboto za zdaj dež ni napovedan, v nedeljo pa obstaja 50-odstotna verjetno za kakšno ploho. Temperature bodo blizu 20 stopinjam Celzija.

Spored VN Japonske:



Petek, 4. 4.

4.30 prvi trening

8.30 drugi trenig



Sobota, 5. 4.

4.30 tretji trening

8.00 kvalifikacije



Nedelja, 6. 4.

7.00 dirka

Cunoda: Želim priti na zmagovalni balkon

Juki Cunoda se je preselil v Red Bullov kombinezon in dirkalnik. Foto: Red Bull Content Pool Zmagovalca Melbourna in Šanghaja Lando Norris in Oscar Piastri ter njun McLaren v Suzuki ne bosta v središču pozornosti, pa čeprav znova veljata za favorita. Vse oči so uprte v japonskega dirkača Jukija Cunodo. Red Bull Racing je po vsega dveh dirkah – uradno, da bi mu rešil kariero – iz svoje ekipe prečrtal Liama Lawsona in ga zamenjal s Cunodo, ki je v njihovi drugi ekipi Racing Bulls na uvodu v sezono pustil precej boljši vtis. Oba sta sicer še brez točke. "Če sem pošten, nisem pričakoval, da bom z Red Bullom dirkal na VN Japonske," je na sedežu Honde v Aoyami dejal Cunoda. Je sicer res, da se je že pred dirko v Šanghaju ponujal, da lahko zamenja in pokaže več od Lawsona.

Liam Lawson je zapustil Red Bull in se vrnil v Racing Bulls. Foto: Reuters "To je zadnje leto partnerstva med Red Bullom in Hondo, tako se zdi, kot da je usoda poskrbela, da bom z njima dirkal v Suzuki. Vse se je poklopilo meni v prid. Vesel sem, da sem se pridružil Red Bullu, se mi pa še vedno zdi malo neresnično. Nočem si postaviti previsokih pričakovanj, ampak to je VN Japonske in zato želim priti na zmagovalni balkon. Se pa zavedam, da ne bo lahko." Red Bullov dirkalnik je mnogo težje voziti kot dirkalnik ekipe Racing Bulls in prav zato je imel tako kot lani Sergio Perez zdaj z njim toliko težav Lawson. Pa še ni več tako dominanten kot v sezonah 2022 in 2023, ko je Max Verstappen serijsko zmagoval. "Moja prioriteta je, da najprej spoznam dirkalnik RB21, kako drugače se obnaša od dirkalnika VCARB. Če bom že po prvem treningu užival v njem, bo prišel tudi rezultat. Če me to pripelje do stopničk, bo res nepozabno."

Red Bull naj bi v Suzuki dirkalnik obarval v japonsko belo barvo:

See you soon, RB21 👀 pic.twitter.com/zQzWvjfhDs — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) March 31, 2025

Zadnjih šest zmagovalcev VN Japonske:



2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Ferrari pod še dodatnim pritiskom

Šprint v Šanghaju je za zdaj edina svetla točka Ferrarijeve sezone. Foto: Reuters Ob Cunodi bo pod pritiskom tudi Ferrari. Zmaga Lewisa Hamiltona na šprinterski dirki v Šanghaju je bila potrditev, da lahko letos ciljajo vsaj na zmage, če ne tudi na naslov prvaka. A je po dirki sledil še drugi šok. V Avstraliji so precej točk zapravili zaradi krog prepoznega postanka (Charles Leclerc je bil tako samo osmi, Hamilton pa 10.), na Kitajskem pa sta bila oba diskvalificirana zaradi neustreznega dirkalnika. In tako ima ponos Italije vsega 17 točk in za vodilnim v konstruktorskem seštevku McLarnom zaostaja že 61 točk. Če ne bi bilo v Šanghaju šprinterske dirke, bi imel Ferrari vsega štiri točke!

Odkar točke dobiva prvih deset, je imel Ferrari samo še dva podobno slaba začetka prvenstva. Leta 2020 so jih na prvih dveh dirkah osvojili 19, leta 2014 pa 30. V sezoni 2009, ko je točke osvajalo prvih osem, na prvih dveh dirkah ni Ferrari osvojil niti ene.

Skupni seštevek pred VN Japonske (2/24):



1. Lando Norris (McLaren) 44 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 36

3. George Russell (Mercedes) 35

4. Oscar Piastri (McLaren) 34

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 22

6. Alex Albon (Williams) 16

7. Esteban Ocon (Haas) 10

8. Lance Stroll (Aston Martin) 10

9. Lewis Hamilton (Ferrari) 9

10. Charles Leclerc (Ferrari) 8



1. McLaren Mercedes 78 točk

2. Mercedes 57

3. Red Bull Honda 36

4. Williams Mercedes 17

5. Ferrari 17

6. Haas Ferrari 14

7. Aston Martin Mercedes 10

8. Sauber Ferrari 6