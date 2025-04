Četrtič zapored si je najboljši štartni položaj na VN Japonske pridirkal prvak Max Verstappen (Red Bull), česar ni pričkoval nihče, saj sta bila na vseh treningih in tudi v prvih dveh delih kvalifikacij v Suzuki najhitrejša dirkača ekipe McLaren. Lando Norris je zaostal 12 tisočink, Oscar Piastri na tretjem mestu pa 44 tisočink. Tudi kvalifikacije so bile – tako kot že štirikrat treningi – prekinjene za nekaj minut, saj je zagorela trava ob stezi.

V prvi vrsti bo v nedeljo ob 7. uri še Lando Norris. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je v zadnjem zavoju oplazil zaščitni zid, štel je vsak milimeter na legendarni stezi v Suzuki in se kot prvi spustil pod mejo 1:27,000. Zdelo se je, da bo to dovolj za "pole position" na tretji dirki letošnjega prvenstva formule 1. A ni bilo! Fantastičen krog je potem odpeljal štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) ter presenetil sebe in celotno ekipo. Kričal je od navdušenja. "Šel sem na polno. Bil sem na meji, na nekaterih delih prek nje." Vodilni v skupnem seštevku in zmagovalec VN Avstralije je na drugem mestu zaostal 12 tisočink, medtem ko je Oscar Piastri (McLaren), ki je zmagal pred 14 dnevi na VN Kitajske, na tretjem mestu zaostal 44 tisočink.

Trojica je bila v tretjem delu kvalifikacij razred zase. Četrti Charles Leclerc (Ferrari) je zaostal več kot tri desetinke. S samo osmim mestom je razočaral Lewis Hamilton (Ferrari), ki je bil še tri desetinke počasnejši. Na nedeljski dirki bo za zmagovalni oder nevarna še ekipe Mercedes, George Russell je bil peti, novinec Andrea Kimi Antonelli pa šesti. Z uvrstitvijo v deseterico je presenetil še en novinec, Oliver Bearman, v manj konkurenčnem Haasu.

Liam Lawson se v dirkalniku ekipe Racing Bulls znajde precej bolje kot v Red Bullovem. Sicer je nekaj počasnejši, a lažje vodljiv. Foto: Reuters V središču pozornosti sta v Suzuki Liam Lawson (Racing Bulls) in Juki Cunoda (Red Bull), ki sta pred tretjo veliko nagrado v sezoni zamenjala dirkalnika. Novozelandec se je sploh prvič letos prebil v drugi del kvalifikacij in bil v tem stotinko hitrejši od Japonca, ki je v zadnjem hitrem krogu naredil napako že v prvem zavoju. Sta bila pa v tem delu najhitrejša med vsemi. Lawson je tako odpeljal 14. čas, Cunoda pa 15. Novinec Isack Hadjar (Racing Bulls) se je medtem v zadnji del kvalifikacij prebil z devetim časom.

VN Japonske, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:26,983

2. Lando Norris (McLaren) +0,012

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,044

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,316

5. George Russell (Mercedes) +0,335

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,572

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,586

8. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,627

9. Alex Albon (Williams) +0,632

10. Oliver Bearman (Haas) +0,884



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Juki Cunoda (Red Bull)



16. Nico Hülkenberg (Sauber)

17. Gabriel Bortoleto (Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Jack Doohan (Alpine)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Na treningih se je štirikrat vnela trava ob stezi

Tako so gasili travo ob stezi v Suzuki. Foto: Reuters Tako kot na drugem petkovem treningu sta bila tudi na sobotnem prostem najhitrejša dirkača ekipe McLaren, s časom 1:27,965 je bil prvi Norris, z vsega 26 tisočinkami zaostanka pa drugi Piastri. Samo desetinko je zaostal Russell na tretjem mestu, medtem ko so bili Leclerc, Verstappen in Hamilton na mestih od štiri do šest pol sekunde za najhitrejšim. Proste treninge je sicer zaznamovala precej nenavadna stvar. Kar štirikrat (dvakrat v petek in dvakrat v soboto) se je zaradi suše in iskric, ki letijo izpod dirkalnikov, ko se podvozje dotika asfalta, vnela trava ob progi. Zaradi manjših požarov in gašenja so morali tako treninge štirikrat prekiniti z rdečo zastavo.

Štart dirke bo v nedeljo ob 7. uri zjutraj.