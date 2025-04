Silovito trčenje Doohana, degradirani Lawson pred Cunodo

Oscar Piastri je bil v petek najhitrejši. Foto: Reuters Drugi prosti trening na legendarnem dirkališču v Suzuki so kar štirikrat prekinili z rdečo zastavo, najdlje ob trčenju Jacka Doohana (Alpine). Pri veliki hitrosti mu je na vstopu v prvi zavoj vzelo zadek dirkalnika in zletel je v zaščitne pnevmatike oziroma zid. Avstralec je iz povsem razbitega Alpina izstopil pretresen, a nepoškodovan.

Najhitrejša sta bila dirkača ekipe, ki je pobrala vso slavo na uvodnih dveh dirkah v Melbournu in Šanghaju. Oscar Piastri je odpeljal najhitrejši krog 1:28,114, Lando Norris pa je zaostal 49 tisočink. Vsi drugi so zaostali štiri desetinke in več. V prvi peterici sta bili dve presenečenji: tretji Isack Hadjar in peti Liam Lawson (oba Racing Bulls). Drugega so po VN Kitajske degradirali iz prve Red Bullove ekipe nazaj v drugo. In morda je res dirkalnik Racing Bulls precej lažje voziti kot Red Bullovega. Juki Cunoda, ki je napredoval v prvo ekipo, je zaostal dve sekundi in pol ter bil 18. Je pa preizkušal različne nastavitve, se spoznaval z dirkalnikom, tako da tako slabemu rezultatu še ne gre pripisovati veliko.

Juki Cunoda prvič dirka za Red Bull, ki je ta konec tedna obarvan v bele japonske barve. Foto: Reuters

Svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je bil s pol sekunde zaostanka osmi. Za obema McLarnoma naj bi se za stopničke ta konec tedna borili dirkači Ferrarija in Mercedesa. Lewis Hamilton (Ferrari) je bil na drugem treningu četrto, George Russell (Mercedes) pa šesti.

Poglejte nesrečo Jack Doohana:

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

VN Japonske, drugi prosti trening:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:28,114

2. Lando Norris (McLaren) +0,049

3. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,404

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,430

5. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,445

6. George Russell (Mercedes) +0,453

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0,472

8. Max Verstappen (Red Bull) +0,556

9. Pierre Gasly (Alpine) +0,643

10. Carlos Sainz (Williams) +0,718

11. Alex Albon (Williams) +0,909

12. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,948

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1,221

14. Esteban Ocon (Haas) +1,393

15. Oliver Bearman (Haas) +1,540

16. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) +1,619

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,864

18. Juki Cunoda (Red Bull) +2,511

19. Lance Stroll (Aston Martin) +2,731

20. Jack Doohan (Alpine) +3,545

Prvi trening je dopoldne dobil Norris, manj kot dve desetinki je zaostal Russell, dirkača Ferrarija sta na tretjem in četrtem mestu zaostala pol sekunde. Peti in šesti sta bila voznika z Red Bullom, Cunoda torej na svojem prvem treningu z novo ekipo šesti s šestimi desetinkami zaostanka. Lawson je na 13. mestu zaostal slabo sekundo.

Kvalifikacije bodo v soboto ob osmi uri zjutraj po srednjeevropskem času, tretja dirka prvenstva pa v nedeljo ob 7.00.