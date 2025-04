Po dirkah v Avstraliji, na Kitajskem in Japonskem se prvenstvo formule 1 ta konec tedna nadaljuje bližje Evropi, v Bahrajnu. Konec je jutranjega vstajanja. Bo pa VN Bahrajna tudi prva letošnja zares vroča dirka, saj je napovedano sončno vreme in temperature nad 30 stopinj Celzija. In to lahko razmerje moči nekoliko premeša ali pa naredi nekoliko večje razlike med ekipami, predvsem v korist McLarna. Veliko je s prvih dirk ostal dolžan Ferrari, ki bo na petkovem treningu ponudil priložnost zanimivemu dirkaču, Dinu Beganoviću.

Max Verstappen je dobil zadnji dve dirki v Bahrajnu. Foto: Reuters Formula 1 v Bahrajnu gostuje že od leta 2004, ko je zmagal Michael Schumacher s Ferrarijem. Italijanska ekipa ima na tej stezi največ zmag, in sicer sedem. Med dirkači pa je tu najuspešnejši Lewis Hamilton. Na prejšnjih dveh velikih nagradah Bahrajna je zmagal Max Verstappen. Štirikratni zaporedni svetovni prvak je minulo nedeljo zmagal v Suzuki. Za sabo je pustil favorizirani McLaren, ki je že na zimskih testiranjih – ta so potekala prav v Bahrajnu – pokazal, da ima najhitrejši dirkalnik.

Lando Norris ima samo še točko prednosti pred Verstappnom. Foto: Reuters Lando Norris in Oscar Piastri sta ta konec tedna glavna favorita, morala bi imeti lažje delo kot na Japonskem. V Suzuki so bile ključne kvalifikacije, na dirki pa nato razlike med dirkalniki premajhne in prehitevanja niso bila mogoča. V Bahrajnu pa bodo zdaj precej višje temperature, tudi več kot 30 stopinj. Tu je tudi bolj grob asfalt, tako da bo obraba pnevmatik pomembno vplivala na razplet in McLaren naj bi bil v tem oziru v prednosti. Za razliko od Japonske, kjer je bila le ena, so v Bahrajnu kar tri sekcije steze za uporabo sistema DRS, ki pomaga pri prehitevanjih.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Bahrajna:



2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Cunoda in Sainz pod pritiskom, mladeniči na preizkušnji

Dirka v Bahrajnu bo druga za Jukija Cunodo za volanom Red Bullovega dirkalnika. Če je res boljši oziroma bolj izkušen od Liama Lawsona (Racing Bulls), bo moral pokazati več kot na Japonskem, kjer je ostal brez točke. Ob Lawsonu je še en dirkač, ki je na prvih treh dirkah ostal veliko dolžan. To je Carlos Sainz (Wiliams), ki ima eno samo točko, njegov ekipni kolega Alex Albon pa je z 18 celo na sedmem mestu v dirkaškem seštevku.

Dino Beganović bo prvič preizkusil dirkalnik formule 1. Foto: Guliverimage Že v petek popoldne na prvem prostem treningu bodo v središču pozornosti morebitni prihodnji dirkači formule 1. Ekipe morajo dvakrat v sezoni na enem od treningu dati priložnost članom svoje akademije. Namesto Verstappna bo vozil Japonec Ajumu Iwasa, Danec Frederik Vesti bo za volanom Mercedesa, Felipe Drugovich iz Brazilije bo kot že nekajkrat v kokpitu Aston Martina, Rjo Hirakawa, ki je pred dnevi iz Alpine prestopil k Haasu in postal njihov rezervni voznik, za ameriško ekipo in s Ferrarijem Šved z bosanskimi koreninami Dino Beganović.

Časovnica VN Bahrajna:



Petek, 11. 4.

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 12. 4.

14.30 tretji trening

18.00 kvalifikacije



Nedelja, 13. 4.

17.00 dirka

Vasseur: Že prejšnji dve sezoni smo začeli podobno

Lewis Hamilton ima s Ferrarijem 10. in sedmo mesto ter eno diskvalifikacijo. Edino na šprinterski dirki je pa zmagal. Foto: Reuters Ferrari je tisti, ki mora v Bahrajnu pokazati več, mnogo več kot na prvih treh dirkah. Z izjemo zmage Hamiltona na šprintu na Kitajskem je za zdaj njihova sezona porazna. Charles Leclerc je šesti z 20 točkami, torej že 42 točk za vodilnim Norrisom, Hamilton pa osmi s 15 točkami. V seštevku konstruktorjev so četrti s 35 točkami (McLaren jih ima 111).

"Saj sem že navajen. Že prejšnji dve sezoni smo začeli podobno," se je z grenkih nasmehom šalil vodja ekipe Frederic Vasseur. "Začetek res ni idealen, raje bi videl, da bi zmagali že na prvi tekmi. Nam pa ni treba spreminjati pristopa, saj smo v podobni situaciji kot lani. Takrat je bila reakcija zelo zelo dobra. Delali smo kot ekipa, napredovali korak za korakom." Dosegli so tudi odmevni zmagi v Monte Carlu in Monzi. Seveda pa Ferrari in še posebej oba dirkača ciljata na več kot le nekaj zmag.

Skupni seštevek pred VN Bahrajna (3/24):



1. Lando Norris (McLaren) 62 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 61

4. Oscar Piastri (McLaren) 49

4. George Russell (Mercedes) 45

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30

6. Charles Leclerc (Ferrari) 20

7. Alex Albon (Williams) 18

8. Lewis Hamilton (Ferrari) 15

9. Esteban Ocon (Haas) 10

10. Lance Stroll (Aston Martin) 10



1. McLaren Mercedes 111 točk

2. Mercedes 75

3. Red Bull Honda 61

4. Ferrari 35

5. Williams Mercedes 19

6. Haas Ferrari 15