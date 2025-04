Če bi Verstappen vozil McLarna: Me sploh ne bi videli!

Max Verstappen ima dvakrat več zmag kot Fernando Alonso. Foto: Reuters Čeprav Red Bull Racing to sezono nima najhitrejšega dirkalnika - na prvih treh dirkah so točke osvojili samo z enim dirkačem - pa je Max Verstappen na veliki nagradi zmagal. Štirikratni svetovni prvak je za sabo pustil favorizirana Landa Norrisa in Oscarja Piastrija z McLarnom. Na prvih dveh dirkah je bil v vodstvu samo dva kroga. Nizozemec res obvlada legendarno stezo v Suzuki. Po kvalifikacijah je tudi dirko na tem prizorišču dobil četrtič zapored, kar ni uspelo še nikomur. Zdaj ima 64 zmag, denimo dvakrat več od Fernanda Alonsa. Red Bull je prva ekipa, ki je v Suzuki dobila osem dirk, torej tudi več kot McLaren in Ferrari.

"Ko sem prišel v Suzuku, si nisem mislil, da lahko zmagam. V petek niti slučajno. Najbolj pomembno je bilo, da sem osvojil prvi štartni položaj. McLaren je bil hitrejši, a nista mogla priti v območje za DRS, da bi poskusila s prehitevanjem," je razplet analiziral Verstappen, ki ima samo še točko zaostanka za vodilnim v prvenstvu Norrisom. Pravi, da so nižje temperature, nov asfalt in tako imenovan čist zrak, ker pred njim ni bilo dirkalnika, trije razlogi, da je lahko branil prvo mesto pred sicer hitrejšim McLarnovim dirkalnikom. Pa tudi njegovo dirkaško mojstrstvo in tako je po dirki svoja tekmeca iz McLarna pošteno zbodel. "Zadovoljen sem s svojo predstavo. Ne upam si niti pomisliti, kaj bi bilo, če bi bil jaz v McLarnovem dirkalniku. Potem me tekmeci sploh ne bi videli."

Navdušili še trije novinci

Andrea Kimi Antonelli je najmlajši v zgodovini, ki je vodil na dirki F1. Foto: Reuters V Suzuki so kar trije novinci osvojili točke: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je bil šesti, Isack Hadjar (Racing Bulls) jih je z osmim mestom sploh prvič, Oliver Bearman pa s Haasom, ki se je zdel v Avstraliji povsem nekonkurenčen, drugič zapored. Ker je šel Antonelli pozneje v bokse ob tekmecev, je nekaj krogov tudi vodil. In tako je Italijan postal najmlajši v zgodovini v vodstvu dirke. Star je 18 let in 224 dni. Kot najmlajši je odpeljal tudi najhitrejši krog na dirki. Še bolj se je smejalo Hadjarju, spomnimo se, kako je v Melbournu odstopil že v krogu za ogrevanje. "Danes sem imel popolno dirko. Prvič letos sem zares zadovoljen." S štirimi točkami je drugi najboljši voznik od četverice Red Bullovih.

Skupni seštevek (3/24):



1. Lando Norris (McLaren) 62 točk

2. Max Verstappen (Red Bull) 61

4. Oscar Piastri (McLaren) 49

4. George Russell (Mercedes) 45

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 30

6. Charles Leclerc (Ferrari) 20

7. Alex Albon (Williams) 18

8. Lewis Hamilton (Ferrari) 15

9. Esteban Ocon (Haas) 10

10. Lance Stroll (Aston Martin) 10



1. McLaren Mercedes 111 točk

2. Mercedes 75

3. Red Bull Honda 61

4. Ferrari 35

5. Williams Mercedes 19

6. Haas Ferrari 15

Novo razočaranje za nemočni Ferrari

Charles Leclerc je za četrto mesto za sabo zadržal dirkača Mercedesa. Foto: Reuters Novo razočaranje pa za Ferrari, pa čeprav so bili najboljši letos. Charles Leclerc je bil četrti, Lewis Hamilton pa sedmi. "Zame je bila to zelo dolgočasna dirka. McLarna pred mano sta bila prehitra, moral sem samo držati razliko do Georga Russlla. On je bil na koncu malo hitrejši, jaz pa sredi dirke. Je bilo pa to vse, kar smo danes lahko naredili. Škoda, da iz dirkalnika nismo mogli izvleči več," je razmišljal Monačan, ki je na svoji 150. dirki v formuli 1 še četrto leto zapored osvojil četrto mesto v Suzuki.

Sezona se že naslednji konec tedna nadaljuje v Bahrajnu in za četrto dirko sezone Ferrari že napoveduje prve posodobitve na dirkalniku.