Oscar Piastri po kazni Verstappna do zmage v Savdski Arabiji

Piastri je slavil tretjo letošnjo zmago in skupno peto v karieri, s to pa je Avstralec tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku SP.

Pod odrom za zmagovalce je na četrtem mestu končal drugi voznik McLarna in do te dirke vodilni v seštevku Britanec Lando Norris pred Mercedosovima voznikoma, Britancem Georgeom Russellom in mladim Italijanom Andreo Kimijem Anotnellijem.

Verstappen je v soboto v kvalifikacijah z novim vrhunskim krogom odščipnil najboljši startni položaj Oscarju Piastriju (McLaren) in prišel do drugega "pole positiona" letos in 42. v karieri.

Nizozemec ni startal najbolje

A Nizozemec ni startal najbolje, Piastri je hitro po startu prišel blizu. Po tesnih uvodnih dveh zavojih je Verstappen ostal spredaj, vendar ob tem zapeljal s proge in si prislužil kazen petih sekund.

Takoj po startu je prišlo tudi do trka med Yukijem Tsunodo in Pierrom Gaslyjem, tako da je bil hitro na delu varnostni avto, a po njem pri vrhu ni prišlo do sprememb, Verstappen je ostal pred Piastrijem in Russellom.

V 20. krogu je Piastri prvi zavil v bokse po sveže gume, Verstappen pa je nekoliko kasneje po svojem postanku in odsluženi kazni iz boksov prišel z zaostankom slabih štirih sekund za voznikom Mclarna.

Foto: Reuters

Po večini opravljenih postankov, je imel Piastri okoli 4,5 sekunde naskoka pred Verstappnom. Za njima ni bilo večjih sprememb, Russell je vozil pred Leclercom, na peto mesto se je po drugačni strategiji prebil Norris, ki je sicer startal kot deseti.

V 38. krogu je Leclerc v boju za stopničke prišel mimo Russella, v 41. se je mimo Britanca na četrto mesto odpeljal še njegov rojak Norris.

Verstappen se je do konca nekoliko približal Piastriju, a vseeno ni ogrozil njegove tretje letošnje zmage. Piastri je doslej sicer edini na uvodnih petih dirkah sezone, ki je slavil več kot eno zmago, ob njegovih treh imata po eno Verstappen in Norris.

Novi vodilni Piastri (99) ima v skupnem seštevku po peti izmed 24. dirk zdaj deset točk naskoka pred moštvenim kolegom Norrisom (89), še dve točki več na tretjem mestu zaostaja Verstappen (87).

Verstappnu se zdi kazen nepravična

"Odlična dirka, opravili smo tisto, kar je bilo potrebno. V prvem zavoju sem se dobro postavil, in to je bilo dovolj. Na koncu sem zaradi tega zmagal. Vesel sem z delom, ki ga opravljamo na startih dirk, to nam je danes prineslo zmago," je dirko in odločilni trenutek ocenil Piastri.

Verstappen po dirki ni želel veliko govoriti o dogodku v prvem zavoju, je pa že med dirko po radiu ekipi dejal, da je bil prisiljen zapustiti stezo in da je kazen nepravična. "Kratek bom. Velika hvala navijačem tukaj v Džedi. To je bil čudovit konec tedna. Obožujem to progo. Ostalo je, kot je," je povedal Nizozemec.

Naslednja preizkušnja letošnje sezone bo med 2. in 4. majem VN Miamija.

Izidi: 1. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 1:35:39,435

2. Max Verstappen (Niz/Red Bull) + 2,843

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 8,104

4. Lando Norris (VBr/McLaren) 9,196

5. George Russell (VBr/Mercedes) 27,236

6. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 34,688

7. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 39,073

8. Carlos Sainz (Špa/Williams) 1:04,630

9. Alexander Albon (Taj/Williams) 1:06,515

10. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) 1:07,091

... SP skupno (5/24): Dirkači:

1. Oscar Piastri (Avs/Mclaren) 99 točk

2. Lando Norris (VBr/Mclaren) 89

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 87

4. George Russell (VBr/Mercedes) 73

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 47

6. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 38

7. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 31

8. Alexander Albon (Taj/Williams) 20

9. Esteban Ocon (Fra/Haas) 14

10. Lance Stroll (Kan/Aston Martin) 10

... Konstruktorji: 1. McLaren-Mercedes 188

2. Mercedes 111

3. Red Bull 89

4. Ferrari 78

5. Williams-Mercedes 25

6. Haas-Ferrari 20

7. Aston Martin 10

8. Racing Bulls 8

9. Alpine 6

10. Sauber-Ferrari 6

