Zapeljite se po stezi Madring, ki bo najboljša v F1 #video

Organizator dirke formule ena v španski prestolnici je pokazal računalniško animacijo uličnega dirkališča, ki bo že naslednjo sezono gostilo dirko svetovnega prvenstva. Imelo bo 22 zavojev, krog bo dolg 5,4 kilometra. Pričakujejo, da ga bodo prevozili v času minute in 34 sekund ter dosegli najvišjo končno hitrost 300 kilometrov na uro. Dokumente in dovoljenja so pridobili in ta petek so se dela že začela.

Na otvoritvi gradnje je bil tudi španski dirkač Carlos Sainz (Williams). Objekt naj bi bil dokončan do maja 2026, stal bo bo 83,2 milijona evrov. "To bo hibridno dirkališče. En del bo bolj mestni z betonskimi zidovi ob stezi, kar predstavlja za dirkača več adrenalina. Drugi del bo bolj podoben klasičnim evropskim dirkališčem, kakršne imamo dirkači najraje," je dejal Sainz. "Mislim, da to lahko postane najboljše dirkališče na svetu. Dirk bo 24 ali 25, a bo ta ob Mehiki, Miamiju in Las Vegasu še boljša."

Ulična dirkališča so v formuli ena zadnja leta vse bolj priljubljena, večina novih prizorišč je prav uličnih, med njimi Las Vegas, Miami in Džeda. Madring bo od sezone 2026 gostil veliko nagrado Španije, saj se letos pogodba izteka dirkališču v Barceloni.