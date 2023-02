Na razstavi o F1 tudi zoglenel Grosjeanov dirkalnik

Romain Grosjean je takrat iz gorečega dirkalnika ekipe Haas čudežno izstopil z le nekaj opeklinami. Ubežal je smrti, potem ko je dirkalnik trčil in prebil jekleno ograjo, obenem pa ga je zaradi predrtja rezervoarja za gorivo zajel ogenj. V gorečem Haasu je bil kar 28 sekund. V ograjo se je zaletel s hitrostjo okoli 200 kilometrov na uro.

Foto: Reuters Ostanke šasije, ki se je ob trčenju razpolovila, so zadnja tri leta preučevali in skrivali, zdaj pa bodo v posebni sobi, poimenovani Preživetje, del razstave o formuli 1. Obenem bodo predvajali tudi posnetke nesreče, ki jih javnost še ni videla. "Šasija je še vedno v enem kosu, sistem halo je tudi tam in razen poškodovanih in zažganih delov je še vedno vse tako, kot mora biti. Mislim, da mi je to rešilo življenje," je povedal Grosjean.

Razstava, ki se bo odprla 24. marca, se sicer osredotoča na preteklost, sedanjost in prihodnost tega športa. Pripravili so jo v sodelovanju s formulo 1. Na madridskem razstavišču IFEMA bo na ogled od začetka poletja (cena vstopnice bo 20 evrov).