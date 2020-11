Grozljiva nesreča prekinila VN Bahrajna: zgodil se je čudež #video

Po trčenju se je Haasov dirkalnik zarinil pod ograjo in se prelomil na pol, takoj pa so ga tudi zajeli plameni. A so varnostniki hitro posredovali in se lotili gašenja, Grosejan pa se je sam rešil iz ognjenih zubljev, pomagali so mu le pri preskakovanju ograje, potem pa so ga oskrbeli v reševalnem vozilu ob stezi. Po prvih podatkih pa ni huje poškodovan. Iz ekipe Haas so sporočili, da je dobil le lažje opekline po rokah in gležnjih.

Drugi dirkači so se po prekinitvi vrnili v bokse, osebje ob stezi pa se je lotilo popravila uničene ograje.