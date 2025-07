V finalu lige narodov Italijanke in Brazilke

V nedeljskem finalu ženske odbojkarske lige narodov bosta igrali Italija in Brazilija. Italijanke, branilke naslova, so v polfinalu zaključnega turnirja v Lodžu s 3:0 (18, 16, 14) premagale gostiteljice, Poljakinje, Brazilke pa so bile s 3:2 (-23, 21, 18, -19, 8) boljše od Japonk.

Italija, ki bo v svojem tretjem finalu lovila tudi svoj tretji naslov od leta 2018, od kar se liga narodov pod tem imenom igra, pred tem je bila osemkrat najboljša tudi v svetovni ligi, proti Poljakinjam ni imela nikakršnih težav. Tekmice je povsem nadigrala, prevladovala je v vseh elementih. V napadu je blestela prva zvezdnica ekipe Paola Egonu, dosegla je 17 točk, 13 jih je dodala Alice Degradi, kapetanka Anna Danesi se je izkazala s petimi bloki. Za domače je Agnieszka Korneluk prispevala 11 točk.

Precej bolj izenačen je bil drugi polfinale. Japonke so dobile negotov prvi niz, nato so bile v drugih dveh boljše Brazilke, zmaga Japonk v četrtem pa je pomenila, da bo zmagovalca odločil "tie break". V njem so Brazilke odlično začele, prednost pa brez težav zadržale do konca. Gabi je dosegla 25 točk, Julia Bergmann jih je dodala 24, Diana pa je prispevala pet od 14 brazilskih blokov. Pri Japonkah, ki tako niso ponovile lanskega uspeha, ko so v finalu proti Italiji izgubile z 1:3, je Yukiko Wada vknjižila 20 točk.

Brazilija, ki se je z Italijo v finalu merila tudi leta 2022, ko je izgubila z 0:3, je rekordnih devetkrat dobila svetovno ligo, nikoli pa še ni zmagala v ligi narodov, čeprav je do zdaj že trikrat igrala v finalu. Poleg treh drugih mest ima tudi dve četrti.