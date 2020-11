Kaj je dirkaču F1 v grozoviti nesreči rešilo življenje? #video

Na nedeljski dirki formula 1 smo bili priča grozoviti nesreči dirkača Romaina Grosjeana, ki je k sreči odnesel le z lažjimi opeklinami na rokah in gležnjih. Mnogi dirkači so bili šokirani nad posnetki, vsi pa so zavedajo, kaj je Francozu rešilo življenje.

Dirkač Haasa Francoz Romain Grosjean je na nedeljski dirki že po nekaj zavojih po začetku dirke silovito trčil v kovinsko zaščitno ogrado, njegov dirkalnik pa so pozneje zajeli ognjeni zublji. Grosjean je sam skočil iz gorečega dirkalnika in ni bil huje poškodovan. Po dobri uri se je dirka nadaljevala, zmage pa se je veselil Britanec Lewis Hamilton.

Bil je proti sistemu Halo, a mu je ta rešil življenje

Nekaj ur po nesreči se je Romain javil iz bolnišnice, kjer se vidi, da ima povite dlani. S tem je dal vedeti, da nekaj časa ne bo mogel držati telefona v rokah in se na ta način zahvaliti za vsa spodbudna sporočila. "Pozdravljeni, želim vam povedati, da sem v redu … No, na nek način v redu. Vsem hvala za vsa sporočila, " je povedal Grosejan, ki je priznal, da je bil nekaj let nazaj proti sistemu Halo, a danes se zaveda, da ga brez omenjenega varnostnega sistema najverjetneje ne bi bilo več med nami.

Sistem Halo Varnostni sistem halo je v uporabi od leta 2018 in je v formuli 1 zavezujoč in obvezen. Sistem takrat sicer med ljubitelji najhitrejšega športa ni užival prevelike priljubljenosti, a se je na včerajšnji dirki v Bahrajnu pokazal še za kako koristnega. Gre za dodatno zaščito kokpita, s čimer želijo v Fii preprečiti morebitne poškodbe glave dirkačev.

Ross Brawn: Potrebna bo poglobljena analiza

Ross Brawn, direktor formule 1, je tudi eden izmed tistih, ki meni, da je Francozu sistem Halo najverjetneje rešil življenje. Kljub srečnemu razpletu Brawna skrbijo določene skrbi. "Brez dvoma bomo morali narediti poglobljeno analizo, ker nekaj stvari se ne bi smelo zgoditi."

"Predvsem požar je bil zaskrbljujoč, prebitje pregrade je prav tako zaskrbljujoče. Mislim, da je pozitivna stvar varnost avtomobila. Brez dvoma je Halo tisti, ki je rešil dan in Romaina," je po tekmi dejal Brawn.

Foto: Gulliver/Getty Images

Šokiran tudi Hamilton

Nad nesrečo so bili šokirani tudi drugi dirkači. Med njimi tudi zmagovale dirke Lewis Hamilton. "Videti je bilo šokantno. Vsakokrat, ko se usedem v dirkalnik, se zavedam, da tvegam. Spoštujem vse nevarnosti, ki jih prinaša ta šport. To sem objavil na Twitterju že med driko," je povedal Britanec, ki je poudaril, da je zelo hvaležen, da je sistem Halo deloval.

Varnostniki so opravili izjemno delo. Foto: Reuters

Šef ekipe Haas se je zahvalil vsem varnostnikom

Guenther Steiner, šef ekipe Haas bo v ponedeljek govoril z Grosjeanom o morebitni vrnitvi na steze. Odločitev, kdo bo prihodnji teden vozil v Bahrajnu, še ni bila sprejeta.

"Ko vidiš nekaj takšnega si edino misliš: 'Upam, da bomo imeli srečo'. Ne razmišljaš, kako se je to zgodilo ali karkoli drugega. Rad bi se zahvalil vsem varnostnikom. Naredili so izjemno delo, saj so ga v nekaj sekundah potegnili iz ognja. Neverjetno je, kaj so storili," je povedal prvi mož Haasa.