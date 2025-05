Novi Kimi šokiral vse, 18-letniku "pole position" za šprint

Andrea Kimi Antonelli je dobil petkove kvalifikacije za šprintersko dirko. Foto: Reuters Vrsto let šampionska Mercedeseova ekipa formule 1 je pozimi izgubila sedemkratnega svetovnega prvaka in zmagovalca rekordnih 105 dirk Lewisa Hamiltona, a z njegovo menjavo več kot zadela v polno. Na prvi dirki v Melbournu je bil komaj 18-letni Andrea Kimi Antonelli četrti, nato je še tri dirke končal na šestem mestu in je v skupnem seštevku prvenstva po petih dirkah šesti.

Zdaj pa je Italijan naredil nov korak med najboljše: dobil je kvalifikacije za šprintersko dirko v Miamiju. Odpeljal je vrhunski krog in to na zelo zahtevni ulični stezi, favorizirana dirkača ekipe McLaren Oscar Piastri in Lando Norris sta za njim zaostala manj kot desetinko. "Danes si pa Kimi in ne Andrea," so mu sporočili po radijski zvezi. Mama ga je poimenovala po Kimiju Räikkönenu.

Manj kot štiri desetinke so v tretjem delu kvalifikacij zaostali še tretjeuvrščeni Max Verstappen (Red Bull), ki je ta teden prvič postal očka, pa peti George Russell (Mercedes) in šesti Charles Leclerc (Ferrari). Hamilton bo šprint začel s sedmega mesta.

VN Miamija, kvalifikacije za šprint:



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,045

3. Lando Norris (McLaren) +0,100

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,255

5. George Russell (Mercedes) +0,309

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,326

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,548

8. Alex Albon (Williams) +0,711

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +1,061

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,308



11. Nico Hülkenberg (Sauber)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Carlos Sainz (Williams)



16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Jack Doohan (Alpine)

18. Juki Cunoda (Red Bull)

19. Gabriel Bortoleto (Sauber)

10. Oliver Bearman (Haas)

Sainz samo 15., Cunoda celo le 18.

Carlos Sainz se je zaradi napake jezil sam nase. Foto: Reuters Verstappen je v prvem delu kvalifikacij oviral Lanca Strolla (Aston Martin), ki tako ni popravil svojega dosežka in kvalifikacije za šprint končal na 16. mestu. Juki Cunoda (Red Bull) pa je v prvem delu zamudil drugi hiter krog in obstal na 18. mestu. Razočaranje pa tudi za Carlosa Sainza (Williams), ki je v drugem delu kvalifikacij naredil napako s prepoznih zaviranjem in ostal brez popolnega kroga. Bil je samo 15., potem ko se je Williamsov dirkalnik na treningu zdel zelo hiter. Podobna napaka se je zgodila tudi Liamu Lawsonu (Racing Bulls), ki bo na šprinterski dirki na 14. štartnem mestu.

Lewis Hamilton je dobil prvi letošnji šprint, tokrat bo na sedmem štartnem položaju. Foto: Reuters

Prvo šprintersko dirko letošnje sezone je v Šanghaju dobil Lewis Hamilton, kar pa je zdaj edina svetla točka njegove kariere pri Ferrariju. Štart krajše 18 krogov dolge dirke v Miamiju bo v soboto ob 18. uri po srednjeevropskem času. Nato bodo ob 22.00 sledile kvalifikacije za glavno dirko, ki bo v nedeljo ob isti uri (57 krogov).