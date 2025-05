Najbolj bizarna dirka, zaradi katere so zasovražili formulo 1

Velike nagrade ZDA na dirkališču Brickyard v Indianapolisu iz junija 2005 ni nihče zares pozabil, a ne zato, ker bi bila noro zanimiva in dramatična, temveč ker je bila tako slaba, pravzaprav bizarna. Na štartni vrsti se je pojavilo vsega šest dirkačev oziroma dirkalnikov. Nastopile so samo ekipe, ki so uporabljale pnevmatike Bridgestone, torej Ferrari, Jordan in Minardi. McLaren, Williams, BAR, Toyota, Renault, Sauber in Red Bull pa so se odločili za bojkot. Uporabljali so pnevmatike Michelin.

Ralf Schumacher je že leta 2004 v Indianapolisu razbil svoj dirkalnik. Foto: Guliverimage Zaplet je imel korenine že v dirki na tem kultnem objektu leto prej, ko sta na ovalnem delu steze zaradi predrte pnevmatike nesreči doživela Fernando Alonso (Renault) in Ralf Schumacher (Williams), ki je moral zaradi pretresa možganov in počenih vretenc izpustiti naslednjih šest dirk. Točnega razloga za težave s pnevmatikami sicer niso odkrili. Do naslednje sezone so stezo preplastili. A vse skupaj je postalo še slabše, že na dirkalnikih serije indycar so dojeli, da je obraba pnevmatik (ti so imeli pnevmatike Firestone) še večja kot leto prej. Ker je v formuli 1 leta 2024 Ferrari z bridgestonkami prevladoval, je Fia uveljavila še novo pravilo. Menjav pnevmatik ni bilo več, celotno dirko so morali odpeljati z istim kompletom. Da bi strnili konkurenco. Načrt je bil uspešen, Ferrari ni bil več premočan, Renault in McLaren sta prišla v ospredje.

S Toyoto je v zid priletel tudi na treningu leta 2005. Foto: Guliverimage Na petkovem treningu v Indianapolisu je Ralf Schumacher, zdaj s Toyoto, doživel podobno nesrečo kot leto prej. Uničena pnevmatika in močan trk v zaščitno ogrado. Z njim je bilo sicer vse v redu, a so ga za nadaljevanje dirkaškega konca tedna vseeno zamenjali z Ricardom Zonto. Po petkovih treningih je Michelin še na šestih pnevmatikah našel napako in jih poslal v Francijo na analizo. Ugotovili so, da nov asfalt in nagnjen ter zelo hiter 13. zavoj (na ovalnem del steze) uničujeta njihove pnevmatike. Francozi so sicer pripravili novo zmes pnevmatik, a ni bilo nič bolje. Njihov nasvet je bil, da lahko z enim kompletom odpeljejo največ deset krogov. A dirka je imela 73 krogov, po novih pravilih pa torej menjav pnevmatik med njo ni bilo več.

Kvalifikacije so še odpeljali vsi, Jarno Trulli je Toyoti pridirkal sploh prvi štartni položaj. V nedeljo zjutraj še nikomur ni bilo jasno, kaj bodo naredili z dirko, če 14 od 20 dirkačev ne more voziti več kot deset krogov. Padel je predlog, da sredi ovalnega zavoja postavijo šikano in upočasnijo dirkalnike. Devet od desetih ekip se je strinjalo, samo Ferrari je bil proti. Ker je bil na pnevmatikah Bridgestone in lačen zmage, na deveti dirki leta sploh prve v sezoni, potem ko jih je leto prej dosegel kar 15. Dirko so zaradi 130 tisoč navijačev na Brickyardu in milijonov pred malimi zasloni na vsak način želeli izpeljati. ZDA je bila za formulo 1 pomembno tržišče.

Po krogu za ogrevanje je 14 dirkačev zapeljalo v bokse in odstopilo. Na štart so zapeljali le dirkači ekip Ferrari, Jordan in Minardi. Foto: Guliverimage Rešitve do začetka dirke niso našli. Vseh deset ekip se je na štartni vrstni pripravljalo na štart. Michelin svojim ekipam štarta ni dovolil, David Coulthard (Red Bull) je v krogu za ogrevanje po radijski zvezi dejal, da če bi bilo po njegovo, bi on dirkal. A je Trulli, ki bi moral štartati s prvega položaja, ob koncu kroga za ogrevanje zapeljal v bokse in preostalih 13 dirkačev s pnevmatikami Michelin za njim. Vsi so parkirali v boksih in zanje je bilo dirke konec. Dirko je tako začela samo šesterica, oba Ferrarija na čelu štartne vrste in manj konkurenčni dirkači z Jordanom in Minardijem na začelju. In tako so dirkali 73 krogov, medtem ko so navijači žvižgali, kazali s palci, obrnjenimi navzdol, in celo metali predmete na stezo.

Najbolj bizaren štart dirke formule 1 vseh časov. Nastopilo je samo šest dirkačev. Foto: Guliverimage

Navijači, ki so plačali drage vstopnice, so bili ogorčeni. Foto: Guliverimage Večina navijačev je predčasno zapustila tribune, Michael Schumacher je sebi in Ferrariju pridirkal eno zmago v sezoni, Rubens Barrichello pa je bil drugi. Na tretjem in četrtem mestu sta s krogom zaostanka končala Tiago Monteiro in Narain Kartikejan (oba Jordan), peti in šesti Christijan Albers in Patrick Friesacher (Minardi) pa sta zaostala že za dva kroga. Razplet je bil še dodatno bizaren, ker je bil šef Minardijeve ekipe Paul Stoddard jezen na Eddieja Jordana, lastnika in šefa Jordanove ekipe. Jordan je najprej dejal, da v znak solidarnosti z Michelinovimi ekipami ne bo nastopil, a si je premislil. In tako je bil na stopničkah Jordan in ne Minardi, kot si je obetal Stoddard.

To je bila edina zmaga Michaela Schumacherja v sezoni 2005, a je bil na stopničkah kislega obraza. Foto: Guliverimage Za farso v Indianapolisu ni na koncu nihče zares prevzel odgovornosti. So jo pa gotovo imele vse strani: Michelin in organizator kot tudi Fia in ekipe, ki niso našli kompromisa. Indianapolis je dve leti pozneje izgubil dirko, saj je dogodek v ZDA dobil toliko negativne publicitete, da nihče več ni bil pripravljen vlagati na desetine milijonov za organizacijo dirke. Francoski proizvajalec pnevmatik pa se je po sezoni 2006 umaknil iz formule 1.

Na razplet sezone 2005 bojkot sedmih ekip na VN ZDA ni imel vpliva. Fernando Alonso je postal prvak z Renaultom, Kimi Räikkönen pa je bil z McLarnom drugi, samo Michael Schumacher je po zaslugi te zmage končal mesto ali dve višje, kot bi sicer (bil je tretji, dve točki pred Juanom Pablom Montoyo in Giancarlom Fiscihello).

Formula 1 se je v ZDA vrnila šele leta 2012, ko so zgradili novo dirkališče v Austinu. Odkar je promotor tekmovanja postal ameriški Liberty Media, ki je komercialne pravice kupil od Bernieja Ecclestona, pa ta dela vse, da bi formulo 1 spet približal ameriškemu občinstvu. In to zelo uspešno, tudi po zaslugi Netflixove serije iz zakulisja Drive to Survive. Ob dirki v Austinu od leta 2022 ZDA gostijo še dirko v Miamiju in od predlani v Las Vegasu.

Dvajset let pozneje ima ZDA tri dirke formule 1, priljubljenost med Američani pa tako visoka ni bila že desetletja. Foto: Reuters