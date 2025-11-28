Na prvi tekmi brez golov, poostren policijski nadzor v Fazaneriji

S tekmo med Aluminijem in Primorjem (0:0) se je začel 17. krog prve slovenske nogometne lige. To je predzadnji krog jesenskega dela prvenstva, ki so ga že dobili nogometaši Celja. Ti se bodo v nedeljo pomerili s Koprom. Vrhunec kroga bo sobotni popoldanski derbi v Fazaneriji, kjer bo pri Muri gostoval Maribor.

Na tekmi med nogometaši Mure in Maribora bo policija izvajala poostren nadzor, ki vključuje tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje. V tem času bo v Murski Soboti in okolici povečana prisotnost policistov. Ob tem vse obiskovalce prireditve obveščajo, da bo policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja spremljala in dokumentirala policijske postopke ter morebitne kršitve javnega reda in miru. Tehnična sredstva bodo pred in med prireditvijo uporabljena na stadionu in okolici, pa tudi v mestu.

"Z namenom preprečevanja odklonskih ravnanj navijačev želimo pred tekmo opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete ipd., prav tako niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Prepovedano je vsakršno nasilno ravnanje; nanj se bodo policisti odzvali v skladu z vsemi zakonskimi pooblastili," so še zapisali. Zaradi izogibanja kršitvam in policijskemu ukrepanju iz PU Murska Sobota vse obiskovalce prireditve pozivajo k spoštovanju zakonodaje ter navodil organizatorja in policistov ter k športnemu navijanju. Tekma se bo začela ob 15. uri.

Brez zadetkov na dvoboju Aluminij - Primorje

Kidričani in Ajdovci so se v petek zvečer v pomembni tekmi v boju za obstanek razšli brez zadetkov. Aluminij, ki je pred tem izgubil tri od štirih tekem, je tako zadržal sedem točk prednosti pred Primorjem, ki je na predzadnjem mestu.

Primorci so bili prvi blizu zadetku, ko je sredi prvega polčasa Elian Demirović z 18 metrov zatresel vratnico. Nato je še Kidričan Marko Simonič s prostega strela s slabih 20 metrov zadel prečko. Po mirnejšem nadaljevanju je moral gostujoči čuvaj mreže Denis Pintol posredovati v 44. minuti po poskusu Beharja Fete z leve strani.

Bolj zanimive so bile znova zadnje minute tekme. V 72. minuti je le za malenkost ajdovska vrata z osmih metrov zgrešil Ivijan Svržnjak. Na drugi strani je Matic Zavnik preizkusil Matjaža Rozmana, ki se je izkazal z obrambo. V 80. minuti pa so se za kratek čas razveselili Ajdovci, ko je Zavnik v protinapad poslal Nika Raka, ta je žogo poslal pod prečko, toda po pregledu posnetka so sodniki dosodili predhoden prekršek, tako da je ostalo pri 0:0.

