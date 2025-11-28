Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Petek,
28. 11. 2025,
19.35

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
NK Primorje NK Domžale NK Radomlje NŠ Mura NK Aluminij FC Koper NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija NK Celje Prva liga Telemach 1. SNL

Petek, 28. 11. 2025, 19.35

51 minut

1. SNL, 17. krog

Na prvi tekmi brez golov, poostren policijski nadzor v Fazaneriji

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Mura Maribor | V Fazaneriji bo v soboto popoldne derbi med Muro in Mariborom. | Foto Jure Banfi

V Fazaneriji bo v soboto popoldne derbi med Muro in Mariborom.

Foto: Jure Banfi

S tekmo med Aluminijem in Primorjem (0:0) se je začel 17. krog prve slovenske nogometne lige. To je predzadnji krog jesenskega dela prvenstva, ki so ga že dobili nogometaši Celja. Ti se bodo v nedeljo pomerili s Koprom. Vrhunec kroga bo sobotni popoldanski derbi v Fazaneriji, kjer bo pri Muri gostoval Maribor.

prva liga Radomlje
Sportal Celje jesenski prvak, remi na večnem derbiju, Radomlje nadigralo Bravo

Na tekmi med nogometaši Mure in Maribora bo policija izvajala poostren nadzor, ki vključuje tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje. V tem času bo v Murski Soboti in okolici povečana prisotnost policistov. Ob tem vse obiskovalce prireditve obveščajo, da bo policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja spremljala in dokumentirala policijske postopke ter morebitne kršitve javnega reda in miru. Tehnična sredstva bodo pred in med prireditvijo uporabljena na stadionu in okolici, pa tudi v mestu.

"Z namenom preprečevanja odklonskih ravnanj navijačev želimo pred tekmo opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete ipd., prav tako niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Prepovedano je vsakršno nasilno ravnanje; nanj se bodo policisti odzvali v skladu z vsemi zakonskimi pooblastili," so še zapisali. Zaradi izogibanja kršitvam in policijskemu ukrepanju iz PU Murska Sobota vse obiskovalce prireditve pozivajo k spoštovanju zakonodaje ter navodil organizatorja in policistov ter k športnemu navijanju. Tekma se bo začela ob 15. uri.

Brez zadetkov na dvoboju Aluminij - Primorje

Kidričani in Ajdovci so se v petek zvečer v pomembni tekmi v boju za obstanek razšli brez zadetkov. Aluminij, ki je pred tem izgubil tri od štirih tekem, je tako zadržal sedem točk prednosti pred Primorjem, ki je na predzadnjem mestu. 

Primorci so bili prvi blizu zadetku, ko je sredi prvega polčasa Elian Demirović z 18 metrov zatresel vratnico. Nato je še Kidričan Marko Simonič s prostega strela s slabih 20 metrov zadel prečko. Po mirnejšem nadaljevanju je moral gostujoči čuvaj mreže Denis Pintol posredovati v 44. minuti po poskusu Beharja Fete z leve strani.

Bolj zanimive so bile znova zadnje minute tekme. V 72. minuti je le za malenkost ajdovska vrata z osmih metrov zgrešil Ivijan Svržnjak. Na drugi strani je Matic Zavnik preizkusil Matjaža Rozmana, ki se je izkazal z obrambo. V 80. minuti pa so se za kratek čas razveselili Ajdovci, ko je Zavnik v protinapad poslal Nika Raka, ta je žogo poslal pod prečko, toda po pregledu posnetka so sodniki dosodili predhoden prekršek, tako da je ostalo pri 0:0.

1. SNL, 17. krog:

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
 Saitoski (Aluminij), Vizinger (Mura)
7  Baboula (Bravo), Durdov (Olimpija),
– Murillo Soto (Primorje), Pečar (Bravo)
5 – Josifov (Celje), D. Jurić (Koper), Malenšek (Radomlje), Soudani (Maribor), Šturm (Celje), Vučkić (Domžale), Kukovec (Radomlje)

Maribor Olimpija
Sportal Črne slutnje Maribora so se uresničile
Luka Bobičanec
Sportal Huda poškodba ljubljenca navijačev Mure
Albert Riera Celje
Sportal Riera je po porazu vztrajal pri svojem
Albert Riera
Sportal Prvi poraz Celja, Šporar zadel, pa gol ni veljal, Bajrić porumenel
Žan Karničnik
Sportal Kapetan Celja kar ni mogel verjeti, kaj se je dogajalo
NK Primorje NK Domžale NK Radomlje NŠ Mura NK Aluminij FC Koper NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija NK Celje Prva liga Telemach 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.