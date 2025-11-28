Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
28. 11. 2025,
12.00

Osveženo pred

3 ure, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca Estonija kvalifikacije za svetovno prvenstvo

Petek, 28. 11. 2025, 12.00

3 ure, 6 minut

Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, prvi krog

Slovenci pred prvo oviro v boju za svetovno prvenstvo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
EuroBasket 2025 četrtfinale Slovenija Nemčija Gregor Hrovat | Vloga kapetana bo pripadla Gregorju Hrovatu. | Foto Reuters

Vloga kapetana bo pripadla Gregorju Hrovatu.

Foto: Reuters

Slovenijo danes ob 18. uri čaka prva tekma v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027 v Katarju. V koprski Bonifiki bo njen tekmec Estonija.

Aleksander Sekulić
Sportal Težave za selektorja Sekulića: To je za nas velik minus

Slovenija in Estonija sta se do zdaj srečali šestkrat, petkrat so slavili slovenski košarkarji, zadnji dvoboj pa je dobila Estonija. To je bilo v kvalifikacijah za prejšnje svetovno prvenstvo 2023, ki so potekale po istem sistemu kot zdajšnje. Tedaj tekma ni odločala o ničemer, saj si je Slovenija že dve tekmi pred koncem zagotovila mesto na Okinavi in Filipinih.

Slovenija je tiste kvalifikacije končala z izkupičkom 7-5, kar je bil najboljši izkupiček v vseh štirih skupinah drugega dela. Srbija in Grčija sta se na SP uvrstili s šestimi zmagami, Gruzija pa celo z zgolj petimi.

Po istem sistemu so potekale tudi kvalifikacije za SP 2019 na Kitajskem. Slovenija se z izkupičkom 3-9 ni uvrstila med 32 najboljših reprezentanc na svetu, 7-5 pa v eni skupini celo ni bilo dovolj za pot na Kitajsko. Češka in Poljska sta na primer z osmimi zmagami komaj ujeli mesto na SP.

Slovenija je v prvem delu v skupini H (Estonija, Švedska, Češka), v drugem delu, v katerega bodo napredovale tri najboljše reprezentance, pa se bo križala s skupino G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

V drugem krogu v ponedeljek, 1. decembra, bo Slovenija gostovala v Göteborgu na Švedskem, naslednji dve tekmi na Češkem in v Estoniji pa jo čakata v začetku marca prihodnje leto.

Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, 1. krog, skupina H:

Petek, 28. november:
18.00 Slovenija - Estonija
19.30 Češka - Švedska

Lestvica:
1. Estonija 0 tekem - 0 točk
2. Češka 0 - 0
3. Slovenija 0 - 0
4. Švedska 0 - 0

Preberite še:

Gregor Hrovat, Rok Radović
Sportal Slovenski kapetan: Ljudje se tega sploh ne zavedajo
Luka Dončić Alen Omić Rok Radović
Sportal "Nisem postavljal nobenih pogojev, Slovenijo imam rad"
 
Aleksander Sekulić Slovenska košarkarska reprezentanca Estonija kvalifikacije za svetovno prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.