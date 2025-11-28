Slovenci pred prvo oviro v boju za svetovno prvenstvo

Slovenijo danes ob 18. uri čaka prva tekma v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027 v Katarju. V koprski Bonifiki bo njen tekmec Estonija.

Slovenija in Estonija sta se do zdaj srečali šestkrat, petkrat so slavili slovenski košarkarji, zadnji dvoboj pa je dobila Estonija. To je bilo v kvalifikacijah za prejšnje svetovno prvenstvo 2023, ki so potekale po istem sistemu kot zdajšnje. Tedaj tekma ni odločala o ničemer, saj si je Slovenija že dve tekmi pred koncem zagotovila mesto na Okinavi in Filipinih.

Slovenija je tiste kvalifikacije končala z izkupičkom 7-5, kar je bil najboljši izkupiček v vseh štirih skupinah drugega dela. Srbija in Grčija sta se na SP uvrstili s šestimi zmagami, Gruzija pa celo z zgolj petimi.

Po istem sistemu so potekale tudi kvalifikacije za SP 2019 na Kitajskem. Slovenija se z izkupičkom 3-9 ni uvrstila med 32 najboljših reprezentanc na svetu, 7-5 pa v eni skupini celo ni bilo dovolj za pot na Kitajsko. Češka in Poljska sta na primer z osmimi zmagami komaj ujeli mesto na SP.

Slovenija je v prvem delu v skupini H (Estonija, Švedska, Češka), v drugem delu, v katerega bodo napredovale tri najboljše reprezentance, pa se bo križala s skupino G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

V drugem krogu v ponedeljek, 1. decembra, bo Slovenija gostovala v Göteborgu na Švedskem, naslednji dve tekmi na Češkem in v Estoniji pa jo čakata v začetku marca prihodnje leto.

Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, 1. krog, skupina H: Petek, 28. november:

18.00 Slovenija - Estonija

19.30 Češka - Švedska Lestvica:

1. Estonija 0 tekem - 0 točk

2. Češka 0 - 0

3. Slovenija 0 - 0

4. Švedska 0 - 0

