Slovenske košarkarje danes ob 18. uri čaka prva tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Slovenci se bodo v Bonifiki v precej spremenjeni zasedbi v primerjavi s poletnim evropskim prvenstvom pomerili z Estonijo. "Moramo se osredotočiti predvsem nase in na svoj sistem, in če nam bo to uspelo na neki visoki ravni, rezultat zagotovo ne bo izostal," je poudaril Aljaž Kunc, ki je po kalvariji s poškodbo v prejšnji sezoni zdaj vnovič našel svoj ritem in tudi prostor v izbrani vrsti.

Aljaž Kunc v slovenski izbrani vrsti ni neznanka. Selektor Aleksander Sekulić ga je uvrstil že na širši zbor izbrane vrste za svetovno prvenstvo 2023, za Slovenijo pa je že zbral dva uradna nastopa. Morda ali skoraj zagotovo bi v katerem izmed reprezentančnih oken slovenski strokovni štab računal tudi v lanski sezoni, a se je 26-letni član poljske ekipe Twarde Pierniki Torun boril s težko poškodbo stopala, ki ga je praktično za celotno sezono odrezala z igrišč.

"Predvsem mentalno je bilo res težko. Fizično se rehabilitiraš, je pa to težek korak za mentalno počutje, še posebej ker je bila to šele moja druga profesionalna sezona. To, da sem jo v celoti izpustil, praktično še preden sem odigral prvo tekmo v sezoni, je bilo res težko. Ko sem se vmes vrnil, sem se poškodoval še enkrat – in spet isto stopalo. Predvsem je bilo težko mentalno, bilo je veliko neprespanih noči, ne veš, kaj bi počel sam s sabo, a poskušaš in delaš," je dejal Kunc, ki je v letošnji sezoni obrnil nov list.

Reprezentanca mu ni neznanka. Foto: Aleš Fevžer

Z dobro popotnico v reprezentanco

Tik pred reprezentančnim premorom je blestel v poljskem državnem prvenstvu, na zadnjih treh tekmah je beležil izjemne statistične indekse, 36, 34 in 32, tako da je z dobrimi občutki prišel tudi na reprezentančni zbor. "Zagotovo bi bilo lepše, če bi kakšno tekmo tudi dobili, a z individualnim delom sem zadovoljen, zdaj pa se bo treba posvečati še konstantnosti in prenesti te igre v celotno sezono. Najboljše bo, da začnemo že kar na tekmi z Estonijo. Upam, da mi uspe samozavest iz kluba prenesti tudi v reprezentanco, čeprav gre za drugačno košarko," pravi.

"Obleči reprezentančni dres je vedno velika čast. Po lanski sezoni, ko sem se praktično ves čas ukvarjal s poškodbo, je to zame še ena velika nagrada za trud in delo, ki sem ga vložil, da se vrnem na parket in pokažem igre, kot sem jih v tej sezoni," je dodal Kunc.

Boj za svetovno prvenstvo

203 centimetre visoki košarkar, ki je v preteklosti nosil tudi dres izbrane vrste do 18 let, se je zatem preizkusil v ameriški univerzitetni ligi NCAA. Po uspešni izkušnji čez lužo je za Kunca zdaj napočil čas za vrnitev v Evropo, svoj prostor je našel na Poljskem, vsakič znova pa ga razveseli tudi vpoklic v izbrano vrsto. Ta bo v precej spremenjeni in tudi pomlajeni zasedbi danes vstopila v kvalifikacije za svetovno prvenstvo.

Slovenijo danes čaka boj z Estonijo. Foto: Guliverimage

"Lepo je videti toliko mladih košarkarjev, a zdaj sem ugotovil, da sem peti najstarejši, tako da … (smeh, op. p.). Smo lepa kombinacija veteranov, ki so košarki dali že ogromno, novincev, pa tudi takšnih kot sem jaz, ki nismo konstantno zraven. Mislim, da imamo dobro ekipo, in upam, da nam uspe dober rezultat," pravi Kunc, ki je reprezentanco vneto spremljal tudi poleti.

"Poleti so fantje dosegli lep rezultat, sploh glede na pritisk, ki so ga bili deležni z vseh strani, a so se dobro pripravili, prikazali lepo igro, na katero smo lahko bili ponosni. Na koncu sicer ni bilo tiste pike na i, ki so si jo vsi želeli, a sam sem bil s prikazanim res zadovoljen, fante sem bodril tudi na nekaj prijateljskih tekmah poleti v Stožicah," je dodal.

Prvi nasprotnik Estonija

Reprezentanci Slovenije in Estonije sta doslej odigrali šest medsebojnih dvobojev. Prvi štirje, ki so prepričljivo pripadli Slovencem, imajo že dolgo brado, saj so bili odigrani v letih 1993 in 1994. Na zadnjih dveh sta se reprezentanci pomerili v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo. Trenutno 39. reprezentanca na Fibini jakostni lestvici (Slovenija je 14) je na letošnjem EuroBasketu zasedla 19. mesto. Zabeležila je zmago in štiri poraze.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Poznam nekaj igralcev, ki igrajo v poljski ligi, imajo dober kader, kakovosten, veliko košarkarjev igra po tujih ligah, a na koncu se moramo osredotočiti predvsem nase in na svoj sistem. Če nam bo to uspelo na neki visoki ravni, rezultat zagotovo ne bo izostal," je prepričan Kunc.

"Reprezentanco Estonije dobro poznamo, a na začetku kvalifikacij vedno obstaja neznanka, kako bodo ekipe videti na igrišču. Imamo vzorec njihove igre z evropskega prvenstva, a so tudi oni naredili nekaj igralskih sprememb. Tako se bomo vsekakor morali pripraviti na več stvari, ki krasijo estonsko igro. V prvi vrsti pa moramo biti osredotočeni nase. Še posebej na igro v obrambi, kjer moramo igrati odločno in predvsem kolektivno. V tem kratkem času je namreč težko tako uigrati ekipo, da bi se lahko zanašali zgolj na napad. Malo lažje je to storiti z obrambo in to bo tisto, kar bo na tekmi najpomembneje," pa je o prvem nasprotniku dodal Sekulić, ki zaradi bolezni še ne bo mogel računati na Roka Radovića.

