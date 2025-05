Čeprav so v svetovnem prvenstvu formule 1 letos odpeljali šele šest od 24 dirk, pa je na dirkaški tržnici vroče kot na asfaltu. Red Bull do svojih dirkačev nima milosti, edini, ki je pri njih varen, Max Verstappen, pa utegne pobegniti kar sam. Ker v formuli 1 brez veliko denarja, ni zmag, pa je zdaj situacijo zakuhal še Alpine z novim šefom in starim mačkom formule 1 Flaviem Briatorejem. Ta bi rad v ekipo zvabil mehiškega milijarderja Carlosa Slima Domita, če ne drugače tako, da da priložnost veteranu Sergiu Perezu.

Franco Colapinto je lani devet dirk odpeljal z Williamsom, letos pa bil rezervni voznik ekipe Alpine. Naslednji konec tedna bo zanjo odpeljal prvo dirko. Foto: Reuters Pred letošnjo sezono formule 1 samo dve ekipi nista menjali dirkaške zasedbe, in smo mislili, da bo zato to leto bolj mirno. Pa ni! Nasprotno. Red Bull je že po dveh dirkah Liama Lawsona zamenjal z Jukijem Cunodo oziroma sta dirkača zamenjala ekipi (Novozelandec se je vrnil v Racing Bulls), zdaj pa bo Alpine pred dirko v Imoli, torej pred sedmo dirko sezone, Jacka Doohana za vsaj pet dirk nadomestil s Francom Colapintom. Angleško-francoska ekipa, ki jo od tega tedna znova vodi Flavio Briatore, utegne rotacijo dirkačev nato nadaljevati. V igri za njihov sedež se je znašel tudi po lanski sezoni pri Red Bullu odpuščeni in kritizirani Sergio Perez.

Verstappen in Perez ključna koščka v mozaiku za 2026

Sergio Perez doma trdo trenira, saj pri 36 letih še ni pripravljen potegniti črto pod svojo kariero v formuli 1. Foto: Guliverimage Prav oba lanska ekipna kolega pri Red Bullu sta ključna koščka v dirkaškem mozaiku za naslednjo sezono. Štirikratni svetovni prvak in zmagovalec 64 dirk Max Verstappen ima sicer pogodbo z Red Bullom do konca leta 2028, a se že več mesecev govori, da v ekipi ni več zadovoljen. Z norimi milijoni naj bi ga snubil Aston Martin, že od lani ga Mercedes.

Za zmagovalca šestih dirk v kraljici avtomotošporta Pereza pa kljub ponesrečeni lanski sezoni (na zadnjih 19 dirkah je bil samo enkrat v prvi peterici) velja precej več zanimanja, kot pa se je sprva zdelo. Ameriška ekipa Cadillac, ki prihaja v tekmovanje naslednje leto, je njegova najverjetnejša izbira. Vsaj tako se je zdelo pred prejšnjo dirko, ko so številni pisali, da ga bodo v Miamiju že oznanili za svojega dirkača in pokazali tudi barvno podobo svojega dirkalnika. Pa smo na koncu videli samo logotip Cadillacove ekipe.

Mehičan ima namreč vsaj še dva snubca in to taka, ki se lahko naslednje leto spogledujeta z najvišjimi uvrstitvami. To sta Mercedes in Alpine. Prvi se sicer zdi malo verjeten, a ena pot do tega scenarija vendarle vodi: če Verstappen zapusti Red Bull in podpiše za Aston Martin, bi George Russell lahko odšel k Red Bullu in tako bi Mercedes potreboval izkušenega dirkača ob boku najstniku Andrei Kimiju Antonelliju. Toto Wolff je večkrat lepo govoril o Perezu, češ da veliko prispeva k razvoju dirkalnika in je tudi zelo dober ekipni kolega.

Bi Slim Domit podprl tudi Colapinta in ne samo Preza?

Carlos Slim Domit je predsednik upravnega odbora največjega latinoameriškega telekomunikacijskega konzorcija. Foto: Guliverimage Povezava Pereza z Alpinom pa je zadnja vroča govorica v "paddocku" formule 1, o kateri pišejo tudi uveljavljeni spletni portali, kot sta motosport.com in The Race. Mehičan doma v Guadalajari trdo trenira in bi bil pripravljen na takojšnjo vrnitev, torej tudi čez pet dirk, če Briatoreja ne bo zadovoljil niti Colapinto. Ta v ekipo prinaša tudi denar svojih argentinskih pokroviteljev.

Prav zaradi bogatih mecenov, še precej bogatejših od Colapintovih, pa ostaja zanimiv tudi Perez. Carlos Slim Domit, eden najbogatejših zemljanov, ga podpira že vrsto let. In ta je bil v Miamiju na dirki in se je pogovarjal tako s Cadillacom kot Alpinom. Briatoreja je sicer zanimalo tudi, ali bi bil Slim Domit pripravljen priti v Alpine tudi brez Pereza, če bi podprl Colapinta. Oba prihajata iz latinskoameriškega tržišča, kjer so glavni telekomunikacijski operaterji (Telmex, Telcel, Claro …) v lasti konzorcija America Movil, čigar predsednik upravnega odbora pa je Slim Domit.