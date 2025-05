Šele četrtič v zadnjih 15 letih je McLaren dosegel dvojno zmago. Pred 18 leti pa je nazadnje tretjeuvrščeni za McLarnovo dvojico zaostal več kot 30 sekund. In tako kot ni nihče pričakoval, da bo britanska ekipa letos tako močna (še pred dvema letoma je bila najslabša), ni nihče verjel, da bo v prvenstvu vodil Oscar Piastri in ne Lando Norris.

Oscar Piastri je z lepih prehitevalnim manevrom, kot bi bil izkušen dirkač, opravil s štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom. Lando Norris se je precej bolj mučil z njim. Foto: Reuters Še prvi mož McLarnove ekipe formule 1 Zak Brown je na začetku sezone dejal, da vstopamo v obdobje Landa Norrisa – tako kot so bile dobe Ayrtona Senne, Michaela Schumacherja in Lewisa Hamiltona. Res smo vsi pričakovali, da se bosta za naslov prvaka 2025 udarila Norris in Max Verstappen (Red Bull). A po šestih od 24 letošnjih dirk je prvi mož McLarna Oscar Piastri. Dobil je štiri dirke, zdaj tri zapored. Zadnji McLarnov dirkač, ki mu je to uspelo, je bil Mika Häkkinen (Jerez 1997, Melbourne 1998 in Interlagos 1998). Mladi Avstralec na zadnjih petih dirkah in dveh šprintih ni bil slabši kot tretji (štiri zmage, dve drugi mesti na šprintu in tretje na Japonskem). Je sproščen, ne čuti pritiska. Ravno nasprotno od britanskega ekipnega kolega. V prvenstvu ju zdaj loči 16 točk.

Skupni seštevek (6/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 131 točk

2. Lando Norris (McLaren) 115

3. Max Verstappen (Red Bull) 99

4. George Russell (Mercedes) 93

5. Charles Leclerc (Ferrari) 53

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48



1. McLaren Mercedes 246 točke

2. Mercedes 141

3. Red Bull Racing Honda 105

4. Ferrari 94

Piastri: Spomnim sem, kako smo bili tu pred dvema letoma najpočasnejši

Oscar Piastri je z nizom zmag in prevzemom vodstva v skupnem seštevku prvenstva v zadrego spravil še direktorja ekipe Zaka Browna, ki je pred sezono stavil na Landa Norrisa. Foto: Reuters "Zmagal sem na dirki, ki sem jo res želel dobiti," se je v Miamiju smejalo 24-letnemu Piastriju, ki sicer zmage doživlja precej mirno, trezno, brez pretirane evforije. "V prvem zavoju je šlo zelo na tesno, a meni v prid. Uspelo se mi je izogniti Maxu, nato pa sem imel zelo dober ritem. Dirkalnik je res izjemen." Tako je zmagal kljub četrtemu štartnemu mestu. Na prvih petih letošnjih dirkah je kar štirikrat zmagal dirkač, ki je imel "pole position". Je pa res, da ta v Miamiju ni tako pomemben. V štirih letih ni tukaj še nikoli zmagal eden od dveh, ki sta bila v prvi štartni vrsti. McLarnova premoč je to nedeljo še posebej navdušujoča, če se spomnimo, kje je bila ta ekipa na začetku sezone 2023 – daleč od točk. "Res neverjetno. Vložili smo veliko trdega dela. Spomnim sem, kako smo bili tu pred dvema letoma najpočasnejši. Mislim, da so nas prehiteli za dva kroga. Zdaj pa smo zmagali za 35 sekund pred tretjim. To je neverjeten rezultat. Za to so zaslužni vsi tu na dirkališču, kot tudi tisti v tovarni."

Medtem se 25-letni Norris obremenjuje sam s sabo in zdaj še z Verstappnom. Agresivno sta dirkala v prvih zavojih nedeljske VN Miamija. Dirkač McLarna je tako z drugega nazadoval na šesto mesto, po dirki pa je dejal: "Max je dirkal agresivno. Ima to pravico, a tako je pokvaril tudi svojo dirko. Ne dirka prav pametno." Pozneje sta imela še tesno bitko za drugo mesto. Nekajkrat sta se prehitela, Norrisu je uspelo, a mu je medtem Piastri ušel.

Do zdaj sta samo dva avstralska dirkača postala svetovna prvaka v formuli 1, trikrat Jack Brabham in nazadnje leta 1980 Alan Jones.