Hamilton jih je med dirko poslal na čaj, a ni zamere

Ne šef ekipe Frederic Vasseur ne Charles Leclerc po veliki nagradi Miamija nista ničesar zamerila Lewisu Hamiltonu, ki je bil zaradi počasnih ekipnih odločitev med šesto dirko sezone po radijski zvezi precej sarkastičen. "Privoščite si čaj, medtem ko se odločate." Na koncu sta bila sedmi in osmi, a tudi če bi bila šesti in sedmi, to nista uvrstitvi, ki pritičeta ekipi, kakršna je Ferrarijeva. Po šestih dirkah sezone je Ferrari v konstruktorskem seštevku četrti (94 točk). Vodilni McLaren jih ima medtem že 246.

Nedeljsko VN Miamija je zaznamovala tudi neodločnost Ferrarijeve ekipe pri ekipnih ukaznih, zaradi česar sta Charles Leclerc in Lewis Hamilton zapravila priložnost, da prehitita Andreo Kimija Antonellija (Mercedes) in šesto dirko sezone končata na šestem oz. sedmem mestu. Britanec je bil na drugačni taktiki izbire pnevmatik, najprej na trših in nato na mehkejših. Ko je po postankih ujel Monačana in bi vsaj deset krogov lahko dirkal hitreje, so na komandnem mestu predolgo oklevali z odločitvijo, da zamenjata mesti. Ob koncu, ko je bil hitrejši Leclerc, ga je Hamilton spustil nazaj. A Antonellija nista več ujela.

Hamilton: To ni dobro ekipno delo

V Ferrariju so preveč oklevali z menjavo. Foto: Reuters Sedemkratni svetovni prvak, ki se še navaja, da pri Ferrariju nima glavne besede – vendarle je Leclerc staroselec v ekipi – je tako prek radijske zveze izrekel kar nekaj sarkastičnih besed. "Privoščite si čaj, medtem ko se odločate." In ko je moral ekipnega kolega spustiti nazaj predse in je bil Carlos Sainz (Williams) samo še dobro sekundo za njima: "Ali želite, da spustim naprej še njega?" Vmes je dal Hamilton ekipi še resneje vedeti: "To ni dobro ekipno delo, samo to bom rekel."

Po dirki zmagovalec 105 velikih nagrad nad osmim mestom sicer niti ni bil tako zelo razočaran. "Najprej bi rad rekel, da sem kar užival v dirki. Nismo bili hitri, kot bi si želeli, a je bil konec tedna boljši, kot sem mislil. Začel sem z 12. mesta, in to na stezi, kjer ni lahko prehitevati. Na mehkejših pnevmatikah je dirkalnik kar oživel in postal sem super optimističen. Videl sem Mercedesa in razmišljal, da bi lahko prišel do šestega mesta. A sem v tistih krogih za Charlesom izgubil veliko časa. Takrat sem bil hiter. Mislim, da odločitev ni prišla dovolj hitro. Nobenih težav nimam z ekipo ali Charlesom, samo mislim, da bi lahko opravili bolje." Sarkastičen je bil samo zato, da jim je dal vedeti, da se niso odločili dovolj hitro, je še pojasnil.

Po postankih se je Lewis Hamilton znašel tik za Charlesom Leclercom in bi nekaj krogov lahko dirkal hitreje. Foto: Reuters

Po šestih dirkah sezone je Ferrari v konstruktorskem seštevku četrti (94 točk), medtem ko ima vodilni McLaren že 246 točk. Drugi Mercedes in tretji Red Bull sta skupaj zbrala toliko točk kot McLaren.

Leclerc: Nobene zamere nimam do Lewisa

Odnos med Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom za zdaj ostaja dober. Pred štartom sta se tako zabavala na paradi dirkačev, ko so vozili z dirkalniki iz lego kock. Foto: Reuters Leclerc zaradi Hamiltonove nestrpnosti ni bil nanj po dirki prav nič jezen. "Razumem, da je poskušal nekaj drugega. Saj bi sam na njegovem mestu storil enako. Skušal bi torej biti agresivnejši z mehkejšimi pnevmatikami. Nimam torej nobene zamere do Lewisa." Na koncu dneva so v Ferrarijevi garaži več premlevali o tem, zakaj so bili še počasnejši kot na prvih petih dirkah. Ne le McLaren, Red Bull in Mercedes, tokrat je bil hitrejši še Williams. "Moramo biti boljši, zagotovo. To ni bila dobra dirka, vendar smo maksimizirali naš potencial. A zdaj moramo strniti vrste in biti v prihodnje boljši."

Vasseur: Ni lahko, ko ju moraš prositi, da zamenjata mesti

Vodja ekipe Frederic Vasseur je po dirki dejal, da je ekipa v Ferrariju na prvem mestu. Da pa so oklevali, ker niso vedeli, ali je Hamilton res lahko toliko hitrejši. "Ključno je, da razumeš, ali je dirkalnik, ki je zadaj res hitrejši, ali pa gre le za učinek sistema DRS. Po dirki sem se pogovoril z Lewisom in razumem njegove frustracije. Oba sta zmagovalca. Oba želita zmagovati. Ni lahko, ko ju moraš prositi, da zamenjata mesti. Nikoli ni lahko." Pravi, da so ravnali dobro, vendar nikoli ne moreš zares vedeti, ali bo to moral storiti krog prej ali krog pozneje. Lahko pa dodamo, da bi v tem primeru morali kar nekaj krogov prej.