Kje raste najboljša zelenjava? Na domačem vrtu, kjer si boste lahko to sezono z našo pomočjo uredili sanjski kotiček in kjer bosta zrasla najboljša zelenjava in sadje, zelenica za hišo pa bo postala vaš ponos.

Vrtnarjenje je ena izmed najbolj sproščujočih in koristnih dejavnosti, ki nas povezuje z naravo. Da boste v letošnji vrtnarski sezoni še bolj zagnani, vam Eurogarden prinaša nagradno igro EURO NA EURO - EUROGARDEN , kjer lahko nakupujete in privarčujete, poleg tega pa lahko osvojite tudi privlačne mesečne nagrade in glavno nagrado – darilni bon v vrednosti 1.000 evrov.

5. jubilejna nagradna igra

Če smo v preteklosti vrtni centri Eurogarden in blagovna znamka vrhunskih vrtnih strojev Ramda v sodelovanju s portalom siol.net že podarili NAJ VRTNI TRAKTOR in NAJ VRTNI STROJ, pa vam letos ob 5. jubileju omogočamo, da si sami izberete vrtne pripomočke v izjemni vrednosti 1.000 evrov, ki jih boste lahko porabili v vrtnem centru Eurogarden Dobrova pri Ljubljani ali v Krškem, kjer je na zalogi več kot 40 tisoč izdelkov za urejen dom, vrt in okolico.

KAKO SODELOVATI? Odgovorite na dve preprosti nagradni vprašanji.





Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

EURO NA EURO - EUROGARDEN mesečne nagrade 1. meseca so: Ramda rokavice,

univerzalni vrtni substrat in

in sadike solate! S sodelovanjem v nagradni igri se potegujete tako za mesečne nagrade kot za glavno nagrado – BON v vrednosti 1.000 evrov. Z vsakim nakupom v času EURO NA EURO - EUROGARDEN nagradne igre lahko tudi privarčujete, saj vam v času akcije v vrtnih centrih Eurogarden omogočamo izjemne popuste na izbrane izdelke za urejanje doma, vrta in okolice .

EUROGARDEN IZBOR: Nepogrešljiva orodja za uspešen začetek sezone

Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen vrtnar, je vrhunsko in zanesljivo vrtnarsko orodje ključ do uspeha. Izbira pravih vrtnih pripomočkov omogoča hitro in lažje urejanje vašega vrta. Priporočamo vam kakovostno Ramda ročno orodje, ki je trpežno in preprosto za uporabo. Nepogrešljiva oprema vsakega vrtnarja vključuje lopato, grablje, motiko, sadilno lopatico, škarje za obrezovanje in samokolnico. Poleg vrhunske opreme naj vam pri pripravi vrta na novo sezono pomaga tudi nekaj koristnih nasvetov Eurogarden strokovnjaka.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Priprava zemlje

Preden se lotite setve, je ključno, da zemljo ustrezno pripravite. Prvi korak je odstranjevanje plevela, saj boste s tem preprečili, da bi neželene rastline tekmovale z vašim pridelkom za dragocena hranila in prostor. Ključnega pomena je tudi prekopavanje zemlje s prekopalnikom, ki omogoči, da se tla zrahljajo in postanejo bolj dovzetna za vpijanje hranil.

Zemlji obvezno dodajte kakovostna gnojila ali domači kompost, saj ti naravni dodatki izboljšajo strukturo tal, s tem pa povečajo rodovitnost in spodbujajo zdravo rast vaših rastlin. Uporaba domačega komposta ne le obogati tla, temveč tudi pripomore k bolj trajnostnemu vrtnarjenju. S pravilno pripravo tal boste svojim rastlinam zagotovili najboljše pogoje za rast, kar vam bo omogočilo obilno in zdravo letino.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Načrtovanje vrta

Načrtovanje vrta je ključni korak za uspešno gojenje rastlin. Preden začnete saditi, si vzemite čas za premislek, katere rastline želite gojiti in kam jih boste posadili. Pomembno je, da upoštevate dejavnike, kot so količina sončne svetlobe, razpoložljiv prostor, predvsem pa preverite, katere rastline so dobri sosedi. Vrtnarjenje ni le naporno delo, temveč prava umetnost, ki združuje znanje, spretnost in ljubezen do narave.

Z vključitvijo trajnic in avtohtonih rastlin boste prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter zmanjšali potrebo po umetnih gnojilih in pesticidih. Vrt je tudi okolje za eksperimentiranje z različnimi vrtnarskimi tehnikami, kot je mešano sajenje, kjer rastline rastejo skupaj in si medsebojno pomagajo v boju proti škodljivcem. Če potrebujete podrobnejše nasvete, so vam vedno na voljo prijazni Eurogarden svetovalci v vrtnih centrih Eurogarden, ki vam bodo v pomoč s svojimi izkušnjami in znanjem.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Setev zgodnjih rastlin

Pri oblikovanju vrta je ključnega pomena, da upoštevate sezonskost rastlin. Vsaka vrsta potrebuje specifične pogoje za optimalno rast. Za hiter začetek vrtnarske sezone lahko posejete zgodnje rastline, kot so solata, špinača, redkvica, grah in čebula. Te rastline so odporne na nižje temperature in vam omogočajo, da uživate v prvih pridelkih že zgodaj v sezoni. S pravo izbiro rastlin in skrbnostjo pri negi boste zagotovili pridelka poln vrt, ki vam bo v veselje vse leto.

Ne pozabite tudi na pravilno zalivanje – preveč ali premalo vode lahko negativno vpliva na vaše pridelke. Priporočamo, da zalivate zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je temperatura tal in vode nekoliko nižja in zato tudi voda ne izhlapi prehitro. S tem se boste izognili tudi šoku, ki so ga bile deležne rastline na vašem vrtu.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Vašemu vrtu bo piko na i dodala urejena in zdrava zelenica

Zgodaj spomladi je prav tako pomembno, da poskrbite za svojo zelenico. Prvi korak je, da zelenico prezračite in jo pognojite. S tem boste uničili mah in plevel ter pomagali, da se bodo korenine trave okrepile.

Svetujemo vam tudi redno in pravilno košnjo vaše trate. Glede na to, da nam pogosto zmanjkuje časa za košnjo zelenice, vam priporočamo, da si že v letošnji sezoni zagotovite brezžično robotsko kosilnico Sunseeker Elite. Gre za revolucionarno novost v košnji trave. Če ste morali še do nedavnega skrbeti za to, da je robotsko kosilnico omejevala žica, temu ni več tako.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Brezžični robotski kosilnici Sunseeker Elite določite cone košnje in višino košnje kar z aplikacijo. Izberete tudi čas košenja in pogostost košnje. Za vse drugo pa poskrbijo inteligentne tehnologije, ki v kombinaciji s sateliti in sistemom GPS poskrbijo, da je okolica vašega doma ali poslovnega prostora vedno skrbno urejena.

privarčujte in uživajte v čarih vrtnarjenja! Skrb za vrt prinaša veliko zadovoljstva in pozitivnih vplivov na fizično in duševno zdravje. S pravilnima načrtovanjem in izbiro rastlin lahko ustvarite čudovit vrt, ki bo cvetel vse leto in vam nudil obilo užitkov. Pridružite se nagradni igri EURO NA EURO - EUROGARDEN , obenemin uživajte v čarih vrtnarjenja!

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda