Katere so največje napake, ki jih delamo na vrtu spomladi?

Prehiter začetek vrtnarske sezone

Ste se kdaj vprašali, zakaj je pomembno počakati na prave vremenske pogoje? Narava ima svoj ritem, ki določa, kdaj so temperature primerne, kdaj se tla zbudijo in kdaj so rastline pripravljene na rast. Prezgodnje sajenje ali obrezovanje, ko so temperature še prenizke, lahko oslabi rastline, saj se njihove korenine morda ne bodo dovolj razvile, da bi se lahko prilagodile nenadnim spremembam.

Poleg tega lahko prehiter začetek povzroči tudi poškodbe zaradi morebitnih poznih mrzlih noči, ki lahko ogrozijo mlade rastline. Tudi ko so pomladni dnevi že prijetno topli, so noči še vedno hladne in s tem nevarne za rastline. Mladi poganjki in sajenčki so še posebej občutljivi na hladne temperature, ki lahko povzročijo resne poškodbe ali celo smrt rastlin.

Da bi se izognili zgoraj omenjenim nevarnostim, je pomembno, da se dnevne temperature držijo nad 10–12 stopinj Celzija, medtem ko nočne temperature ne smejo padati pod nič stopinj Celzija. Ko so tla primerna za sejanje in sajenje, pa vas vabimo v vrtni center Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in v Krško, kjer imamo na zalogi veliko izbiro sadik in semen za obilen pridelek v letošnji sezoni.

Nepremišljeno sajenje brez načrta

Kako dober načrt sajenja prepreči težave kasneje? Pogosto se namreč zgodi, da v zanosu in brez pravega načrta prehitro posežemo po semenih in sadikah. Nepremišljeno sajenje se na prvi pogled morda ne zdi nič posebnega, a lahko privede do težav, ki jih kasneje težko ali sploh ne moremo popraviti. Z dobrim razporedom rastlin lahko na naraven način odvrnemo škodljivce ali celo privabimo koristne žuželke. Na primer, ognjič in kapucinka delujeta kot naravna zaščita pred ušmi.

Ko sadimo "na oko", pogosto pozabimo, koliko prostora dejansko potrebuje posamezna rastlina. Pretesno sajenje pomeni slabše zračenje, več možnosti za pojav plesni in bolezni ter slabši dostop rastlin do hranil in sončne svetlobe.

Nekatere rastline se med seboj odlično dopolnjujejo (dobre sosede), druge pa si lahko škodujejo (slabe sosede). Na primer, paradižnik in krompir sta slab par, saj imata podobne bolezni. Brez načrta se hitro pojavijo take neugodne kombinacije.

Vrt brez načrta lahko pomeni, da rastline, ki obožujejo sonce, končajo v senci, ali pa da vlage željne sorte rastejo ob tistih, ki imajo raje suha tla. Rezultat: nezadovoljstvo vseh.

Prezgodnje ali nepravilno gnojenje

Kdaj je res pravi čas za gnojenje in s čim pognojiti? Če z gnojili hitimo ali jih uporabimo nepravilno, lahko namesto koristi naredimo več škode – rastline zadušimo, pridelke osiromašimo, celo onesnažimo okolje. Spomladi nas pogosto zamika, da bi že v prvih toplih dneh potresli gnojilo po vrtu. A če je zemlja še hladna in prepojena z vodo, rastline hranil sploh ne bodo mogle izkoristiti. Gnojila se bodo izprala v podtalnico ali preprosto razgradila brez učinka.

Pravi čas za gnojenje je, ko zemlja doseže približno deset stopinj Celzija. To običajno sovpada z začetkom aktivne rasti rastlin. Kompost ali organsko gnojilo je najbolje vdelati v tla kakšen teden pred sajenjem. Nekatere rastline (npr. paradižnik, paprika, bučke) potrebujejo dodatna hranila tudi med sezono. Gnojimo jih postopoma, v manjših količinah, približno na od tri do štiri tedne, predvsem s tekočimi ali hitro delujočimi gnojili. Več nasvetov o gnojenju boste vedno dobili v vrtnem centru Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem, kjer vam bodo Eurogardnovi strokovnjaki z veseljem pomagali z nasveti.

Pozabimo na kolobarjenje

Zakaj menjava mest rastlin vsako leto pomaga zemlji in pridelku? Kolobarjenje pomeni, da iste vrste rastlin ne sadimo na isto mesto iz leta v leto. Če to prezremo, se tla izčrpajo, poveča se pojav škodljivcev in bolezni, pridelek pa je slabši.

Vsaka rastlina iz zemlje črpa različna hranila. Če ne menjamo kultur, določena hranila izčrpamo, druga pa ostajajo neizkoriščena. Kolobarjenje omogoča naravno regeneracijo tal, saj se hranila porabljajo bolj enakomerno, tla pa ostajajo živa in uravnotežena.

Poleg tega pa je dobro, da zemljo vsako leto prekopljemo. Če imate manjši vrt, lahko prekopljete na roke, sicer pa vam priporočamo uporabo zmogljivih motornih prekopalnikov Ramda. Izbrane modele poganjajo zmogljivi in zelo zanesljivi motorji Briggs&Stratton.

Kolobarjenje ni le za zelenjavne gredice! Tudi pri okrasnih rastlinah, kot so dalije, gladiole ali enoletnice, je priporočljivo, da jih ne sadimo vsako leto na isto mesto – še posebej če smo v prejšnji sezoni opazili znake bolezni ali škodljivcev.

Spregledamo naravno zaščito pred škodljivci

Vrtnarjenje je lahko čudovita sprostitev – dokler se na gredicah ne pojavijo nepovabljeni gostje: listne uši, polži, bolhači, koloradski hrošči in drugi škodljivci. V paniki pogosto najprej sežemo po kemičnih sredstvih, a to ni vedno najboljša rešitev.

Nekatere rastline s svojim vonjem ali izločki delujejo odvračilno na škodljivce. Med zadnje sodijo kapucinka, ognjič, česen, čebula in bazilika. Škropiva lahko pripravite doma – enostavno, učinkovito in povsem naravno. Pripravek iz kopriv: deluje kot gnojilo in hkrati kot sredstvo proti ušem in plesni. Razredči se v razmerju 1 : 10. Čaj iz preslice krepi rastline in deluje proti glivičnim boleznim. Milo, zmešano z vodo (npr. ekološko tekoče milo) in nekaj kapljicami olja, odstrani uši s površine rastlin. Sprej s česnom in čilijem je močan naravni repelent za listne uši in kapusove bolhače. Ob tem je pomembno, da vedno najprej preizkusite pripravek na enem delu rastline in šele nato ga uporabite povsod.

Premalo skrbi za vrtno orodje

Večina vrtičkarjev spomladi najprej pomisli na sadike, gnojila in načrte za gredice. A pogosto pozabimo na nekaj zelo osnovnega – vrtno orodje. Brez dobro pripravljenih lopat, motik, škarij in grabljic, pa tudi vrtnih strojev, delo na vrtu ne bo le bolj naporno, temveč tudi manj učinkovito. Zakaj je torej spomladansko vzdrževanje orodja tako pomembno?

Topa rezila na škarjah za obrezovanje lahko naredijo nečiste, natrgane reze, kar povečuje možnost okužb in bolezni rastlin. Če orodje čez zimo ni bilo očiščeno, je lahko prava zbirka plesni, bakterij, ostankov zemlje in škodljivcev. Z vsakim rezom ali prekopom tako tvegate prenos bolezni med rastlinami.

Vrtno orodje ni poceni – zakaj bi ga zavrgli po dveh sezonah, če pa lahko z osnovnim vzdrževanjem zdrži deset let ali več? Redno čiščenje, mazanje in pravilno shranjevanje podaljšajo življenjsko dobo orodja in zmanjšajo potrebo po nakupih. Zato vam priporočamo, da se pred začetkom sezone in po koncu vrtnarske sezone obrnete na Rotar servis, kjer vam pomagajo poskrbeti za daljšo življenjsko dobo vaših vrtnih strojev in pripomočkov za urejanje vrta.

Poleg lepih gredic poskrbite tudi za popolno urejeno zelenico

Vrt ni le gredica s solato, paradižnikom in zelišči – je celoten zunanji prostor, ki nas obdaja, sprošča in vabi k preživljanju časa na svežem zraku. Medtem ko se posvečamo sajenju, pletju in zalivanju, pogosto pozabimo, kako pomembno je, da je tudi okolica gredic lepo urejena. Prvi vtis vrta pogosto naredi zelenica – in ta ni zgolj dekoracija, temveč del vrta, ki vpliva na njegovo celotno podobo.

Robotske kosilnice Sunseeker Elite – privarčujejo vaš čas

Če želite popolno zelenico, a vam za redno košnjo zmanjkuje časa ali energije, je robotska kosilnica Sunseeker Elite idealna rešitev. Robotska kosilnica Sunseeker Elite je brezžična, tiha in samostojna, saj košnjo opravi, medtem ko vi počivate ali vrtnarite. Njena pametna navigacija omogoča obvladovanje tudi kompleksnih oblik zelenic, hkrati pa se izogne oviram. Višino reza lahko nastavite glede na različne vrste trate in trenutne pogoje. Deluje ekološko in ekonomično, saj uporablja baterijo, nima izpustov in porabi malo energije.

Vrtni traktorji Ramda – za velike vrtove

Imate večjo površino, neraven teren ali uživate v košnji? V tem primeru je prava izbira za vas vrtni traktor Ramda. Z močnim motorjem je zasnovan za zahtevnejše terene in večje površine, kar omogoča hitro in učinkovito košnjo. Širok rez in nastavljiva višina košnje zagotavljata natančno delo. Traktor Ramda je naložba, ki se povrne z vsako sezono, saj boste uživali ob pogledu na popolno pokošen vrt.

