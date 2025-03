Kako do robotske kosilnice za samo 139,99 evra? #nagradnaigra

Razmišljate o nakupu robotske kosilnice brez mejnega kabla? To je revolucionarna novost, saj brezžična robotska kosilnica doseže vsak kotiček vašega vrta, delo pa opravi tiho, hitro in učinkovito.

Se zdi nemogoče, da bi imeli takšno kosilnico za samo 139,99 evra?

Robotska kosilnica Sunseeker Elite je lahko vaša že to sezono, dobite pa jo lahko po odlični ceni. Z malo sreče v nagradni igri Euro na euro – Eurogarden bo glavna nagrada – bon za tisoč evrov – lahko vaša. Za osnovni model brezžične robotske kosilnice Sunseeker Elite boste morali odšteti samo še 139,99 evra in vaša zelenica bo že letos videti popolna!

Vabimo vas k sodelovanju v nagradni igri. Vsak mesec bomo podarili tri praktične nagrade. Glavna nagrada pa je bon v vrednosti tisoč evrov, ki jih boste lahko porabili v vrtnem centru Eurogarden Dobrova pri Ljubljani ali v Krškem, kjer je na zalogi več kot 40 tisoč izdelkov za urejen dom, vrt in okolico.



mesečne nagrade prvega meseca so: Ramda rokavice,

univerzalni vrtni substrat in

Z vsakim nakupom v času nagradne igre EURO NA EURO – EUROGARDEN lahko tudi privarčujete, saj vam v času akcije v vrtnih centrih Eurogarden omogočamo izjemne popuste na izbrane izdelke za urejanje doma, vrta in okolice.

Robotske kosilnice – prihodnost urejene trate brez truda

Robotske kosilnice postajajo vse bolj priljubljena izbira med lastniki vrtov, saj ponujajo številne prednosti, ki olajšajo skrb za urejeno zelenico.

Ena najboljših možnosti na trgu ta hip so brezžične robotske kosilnice Sunseeker Elite. Njihova največja prednost je popolnoma samodejno delovanje – same kosijo tudi, ko vas ni doma, ob tem pa delujejo izjemno tiho. To pomeni več prostega časa za uporabnika in vedno lepo pokošeno trato. Modeli robotskih kosilnic Sunseeker Elite omogočajo tudi upravljanje prek mobilne aplikacije, kar dodatno povečuje udobje in nadzor.

Robotske kosilnice zagotavljajo enakomerno košnjo in so prijazne do okolja, saj porabijo manj energije in ne povzročajo emisij. Kosijo pogosto in po načelu mulčenja, kar pomeni, da pokošena trava ostane na tleh ter deluje kot naravno gnojilo.

Katera je najboljša robotska kosilnica?

Če se osredotočimo na robotske kosilnice Sunseeker Elite, imamo tri modele brezžičnih robotskih kosilnic – X3, X5 in X7, ki se razlikujejo po zmogljivosti, površini košnje in naprednih funkcijah.

Poleg tega lahko brezžični robotski kosilnici Sunseeker Elite nastavite različne cone košnje, kar pomeni, da lahko določite tudi različne višine pokošene trave.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Sunseeker Elite X3 je kompaktni model, primeren za manjše trate, idealen za uporabnike, ki iščejo osnovno robotsko rešitev za zelenice, ki so velike do 800 kvadratnih metrov.

Sunseeker Elite X5 ponuja večjo kapaciteto in zmogljivejše motorje ter je namenjen srednje velikim vrtom, velikosti do 1.200 kvadratnih metrov.

Sunseeker Elite X7 predstavlja vrh serije, opremljen je z naprednim navigacijskim sistemom in večjo zmogljivostjo baterije, primeren je za velike površine, velikosti do šest tisoč kvadratnih metrov.

Robotska kosilnica je primerna za strmine

Robotske kosilnice Sunseeker Elite so odlična rešitev tudi za strme terene, kjer je košnja z običajnimi kosilnicami naporna in nevarna. Napredni modeli so zasnovani s prilagodljivimi kolesi, zmogljivimi motorji in senzorji za zaznavanje naklonov, kar jim omogoča varno delovanje tudi na strminah.

Kosijo enakomerno, brez zdrsov ali poškodb trate, obenem pa uporabniku prihranijo fizični napor in čas. To je še posebej pomembno na terenih, kjer bi ročna košnja zahtevala veliko truda in previdnosti.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Prednosti Sunseeker Elite robotskih kosilnic

Brezžično delovanje: Za razliko od tradicionalnih robotskih kosilnic, ki zahtevajo namestitev mejnega kabla, Sunseeker Elite uporablja napredne navigacijske sisteme, kar odpravlja potrebo po postavitvi mejne žice. To poenostavi postopek namestitve robotske kosilnice in omogoča večjo prilagodljivost pri uporabi.

Natančna navigacija: S kombinacijo naprednih tehnologij Sunseeker Elite zagotavlja izjemno natančnost pri določanju položaja in navigaciji po vašem vrtu, kar omogoča optimalno pokritost in učinkovito košnjo.

Pametno zaznavanje ovir: Z uporabo 3D binokularnih kamer in tehnologije umetne inteligence Vision AI kosilnica učinkovito prepoznava in se izogiba oviram, kar zagotavlja varno delovanje in preprečuje poškodbe tako same kosilnice kot vašega vrta.

Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Prilagodljiv sistem košnje: Lebdeči rezalni diski se prilagajajo gostoti trave in neravnim terenom, kar zagotavlja enakomerno in natančno košnjo tudi na zahtevnejših površinah.

Brezžične robotske kosilnice so trend desetletja

Brezžično robotsko kosilnico priporočamo lastnikom tako manjših kot srednje velikih in večjih vrtov, družinam, ki cenijo svoj prosti čas, ter vsem, ki imajo kompleksne terene z nakloni in robovi. Zaradi napredne tehnologije, GPS navigacije in brezžičnega delovanja je odlična rešitev za moderne uporabnike, ki želijo zanesljivo, učinkovito in pametno rešitev za nego zelenice.

Zmogljive in zanesljive robotske kosilnice Ramda

Med zelo zanesljive in zmogljive kosilnice spadajo tudi robotske kosilnice Ramda. Prav tako so cenovno izjemno ugodne. Priporočamo vam Ramda L+ robotsko kosilnico, ki je odlična izbira za vse, ki iščejo zmogljivo, tehnološko napredno napravo za košnjo večjih zelenic do dva tisoč kvadratnih metrov. Z močjo 20 V in 5.0 Ah Li-Ion baterijo omogoča hitro in natančno košnjo s premerom 220 milimetrov ter prilagodljivo višino košnje od 20 do 60 milimetrov.

Z ultrazvočnim detektorjem ovir, LED žarometom, GPS modulom in Super vezljivostjo Wi-Fi kosilnica zagotavlja varno in učinkovito delo tudi na zahtevnejših terenih z nakloni do 36 odstotkov. S širino prehoda le 0,8 metra se z lahkoto prilagodi ozkim delom vrta.

Pametno načrtovanje poti, hitro polnjenje v 90 minutah in tiho delovanje so dodatne prednosti, ki uporabnikom omogočajo brezskrbno in popolno urejeno trato. RAMDA L+ je sodobna rešitev za vrtove, kjer sta kakovost in udobje na prvem mestu.

RAMDA je vrhunska slovenska znamka z več kot 30-letno tradicijo. Je del podjetja ROTAR, ponuja kakovostne izdelke za urejanje okolice in vrta, tako hobi kot profesionalni program vrtnih strojev, orodje, zaščitno opremo in dodatke za vrt, dom in urejanje okolice. Slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti produktov, saj jih razvijajo iz najboljših materialov, kjer pa ne pozabljajo niti na dizajn in estetiko. RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji in nadomestne dele tudi po preteku petletnega obdobja.

Če razmišljate o nakupu nove kosilnice za urejanje svojega vrta, vam svetujemo nakup brezžične robotske kosilnice. Pred nakupom vam priporočamo obisk vrtnega centra Eurogarden Dobrova pri Ljubljani ali v Krškem, kjer vam bodo izkušeni svetovalci z veseljem pomagali pri izbiri in nakupu najprimernejše kosilnice za vaš vrt.