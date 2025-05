Kaj na vašem vrtu to poletje ne sme manjkati? #nagradnaigra

Pozna pomlad je čas, ko vrt zaživi v vsej svoji lepoti – postane prostor sprostitve, druženja in uživanja v naravi. Da bo vaš vrt kar najbolj udoben, funkcionalen in estetsko dovršen, vam predstavljamo nepogrešljive stvari, ki jih letos preprosto morate imeti.

Vrhunski pribor in žari Ramda-kamado

Za ljubitelje pristnega okusa in kulinaričnega razvajanja na prostem so žari Ramda-kamado prava izbira. Njihova robustna keramična zasnova omogoča enakomerno porazdelitev toplote, kar pripomore k boljšemu ohranjanju okusa hrane in naravnih sokov v jedeh. Keramika zagotavlja dolgotrajno zadrževanje toplote, kar omogoča kuhanje pri nizkih temperaturah ali dimljenje hrane, poleg tega pa porabi manj oglja, s čimer pomagate pri varovanju okolja.

Za popolno izkušnjo ob žaru ne pozabite na kakovostno oglje, ki zagotavlja dolgotrajno in enakomerno gorenje ter ne oddaja neprijetnih vonjav, ki bi lahko vplivale na okus hrane. Poleg tega ima naravno oglje tudi manj pepela, kar olajša čiščenje po pikniku. Za popoln piknik pa potrebujete tudi prižigalne kocke, rokavice, ki vas varujejo pred visokimi temperaturami, in seveda pripomočke za prave žar mojstre.

Ali ste vedeli? Na žarih Ramda-kamado lahko pečete vse vrste mesa, dimite, pripravljate vrhunske steake. Za piko na i pa lahko spečete celo pico, kruh, piškote ali lazanjo. Se vam že kaj cedijo sline?

Kakovostne vrtne garniture za počitek

Udobje na vrtu je pomembno, da sprostimo telo in si spočijemo misli, zato je izbira prave vrtne garniture ključnega pomena. Aluminijaste garniture so lahke, a izjemno trpežne, saj aluminij ne rjavi in učinkovito prenaša različne vremenske razmere. Poleg tega potrebujejo le minimalno vzdrževanje, zaradi česar so popolne za vsak vrt.

Za tiste, ki si želijo rustikalnega videza, so vrtne garniture iz lesa odlična izbira. Les daje pohištvu povezavo z naravo, obenem pa je zelo trpežen in potrebuje le malo vzdrževanja. Garniture ustvarjajo pridih domačnosti in so popolne za kombiniranje z različnimi slogovnimi ureditvami.

Če si želite, da bi vaš vrt izžareval toplino, značaj in brezčasno eleganco, razmislite o vključitvi kovinskih dekorativnih elementov, ki s svojo trdnostjo in patino ustvarijo rustikalno vzdušje. Izdelki iz kovanega železa, zarjavelega jekla ali brušenega bakra se čudovito prepletajo z naravnimi materiali, kot so les, kamen in zelenje. Vrtne ograje, pergole, svetilke, vetrni zvončki ali kovinski lonci niso zgolj funkcionalni, ampak tudi estetsko dopolnjujejo celoten prostor. Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

XXL okrasni lonci poživijo in obogatijo prostor

Veliki okrasni lonci niso zgolj praktični – z njimi lahko ustvarite močne vizualne poudarke. XXL lonci iz keramike, betona ali umetne mase dodajo vašemu vrtu eleganco, obenem pa omogočajo sajenje večjih rastlin ali kombinacij z različnimi cvetlicami. Postavite jih ob vhod, na teraso ali ob rob poti za urejen in sodoben videz.

Okrasni lonci so odlična rešitev tudi za manjše vrtove ali terase, kjer ni dovolj prostora za sajenje v tla. Z njihovo pomočjo lahko ustvarite zeleno oazo tudi na najmanjšem prostoru, hkrati pa jih lahko preprosto premikate in prilagodite glede na letni čas ali razpoloženje.

Urejena zelenica: brezžična robotska kosilnica Sunseeker Elite, ki dela, medtem ko vi uživate

Popolno urejena trata zahteva veliko truda – razen če delo prevzame tehnologija. Brezžična robotska kosilnica Sunseeker Elite poskrbi za vedno pokošeno zelenico, vi pa lahko čas namenite uživanju na vrtu. Tiho, učinkovito in pametno – kosilnica se samodejno orientira po vašem vrtu, prilagaja pogojem in se sama vrača na polnilno postajo.

Brezžična robotska kosilnica Sunseeker Elite je s svojo napredno tehnologijo postavila nove standarde na področju robotskih kosilnic. Z integriranim sistemom AONavi™, ki združuje RTK-GNSS in VSLAM tehnologije, omogoča natančno mapiranje in brezhibno navigacijo po vašem vrtu. Poleg tega s pomočjo 3D binokularnih kamer in globokega učenja prepoznava ovire in prilagaja svojo pot v realnem času, kar zagotavlja varno in učinkovito delovanje.

Brezžična robotska kosilnica Sunseeker Elite se prilagaja terenu in okolju ter se obenem aktivno izogiba oviram na vašem vrtu. Foto: Eurogarden, Rotar in Ramda

Najlepša okrasna drevesa ustvarijo toplino vrta

Okrasna drevesa dajejo vrtu zgodbo in toplino. Naj bo to japonski javor z rdeče-oranžnim listjem, magnolija s svojimi velikimi cvetovi ali katera druga rastlina z zanimivimi listi – prava izbira drevesa lahko povsem spremeni podobo prostora. Poleg estetskega učinka nudijo tudi prijetno senco v vročih poletnih dneh. Če ne veste, katera drevesa bi bila najprimernejša za vaš vrt, vam z nasveti vedno pomagajo izkušeni strokovnjaki v vrtnem centru Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Eurogarden Krško.

Pri izbiri okrasnih dreves je namreč zelo pomembno upoštevati tudi velikost in obliko drevesa ter njegove potrebe po svetlobi in vlagi. S pravilno izbiro in postavitvijo dreves lahko ustvarite prijetno mikroklimo na vrtu ter zagotovite zavetje pred vetrom in radovednimi pogledi.

Sadna drevesa za domačo samooskrbo

Za ljubitelje domačih pridelkov so sadna drevesa pravzaprav obvezna izbira. Jablane, hruške, češnje ali slive niso le uporabne, temveč tudi lepe na pogled – še posebej v času cvetenja. Poleg tega vam omogočajo korak bližje k samooskrbi in uživanju v domačem, naravno dozorelem sadju brez nepotrebnih kemikalij.

Sajenje sadnih dreves na vrtu prispeva k večji samooskrbi in zmanjšuje odvisnost od trgovskih verig. Poleg tega lahko z ustrezno izbiro sort in pravilno nego dosežete bogat pridelek, ki bo zadostoval za potrebe vaše družine.