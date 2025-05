Kaj bosta v F1 zakuhala izgnani Italijan in mehiški milijarder

Zmagovalec 64 dirk formule 1 Max Verstappen, ki si v prihodnosti želi preizkusiti dirkanje še v kakšnem drugem tekmovanju, si ni vzel prostega konca tedna, ampak je prvič preizkusil dirkalni avtomobil serije GT3. Da ne bo zbudil pozornosti, pa se je na testiranje na Nürburgringu - in to na stari progi Nordschleife - prijavil pod izmišljenim imenom Franz Hermann. Štirikratni svetovni prvak je sicer lastnik ekipe v tekmovanju GT3, ki se imenuje Verstappen.com Racing. Še Red Bullove ekipi Christian Horner je nedavno dejal, da se Verstappen zanima predvsem za dirkalnike GT, pa tudi za vzdržljivostne dirke.

Zabaven dan na Nordschleifu, je Verstappen zapisal na družabnih omrežjih:

Having fun at the Nordschleife 🙌 https://t.co/46lRXQtA7q Racing 👀 pic.twitter.com/vPC2BKmDo1