Tsunoda je po šestih minutah kvalifikacij zdrsnil prek robnika, njegov dirkalnik pa je v peščenem izletnem delu steze najprej prevrnilo, potem pa se je silovito zaletel v zaščitne ograde.

Foto: Guliverimage

Kvalifikacije so prekinili, dirkača, ki je iz razbitin sicer splezal sam, pa so preventivno odpeljali na pregled v bolnišnico.

Terrifying and shocking incident for Yuki Tsunoda in Q1 at Imola – thank goodness for the Halo, it truly saves lives.



Long live the Halo! #F1 #ImolaGP 🍝 pic.twitter.com/mCpK8xVHOm