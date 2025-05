Lando Norris Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je dosegel svojo šesto zmago v formuli 1, drugo letos in prvo na najbolj prestižni dirki, veliki nagradi Monaka. V zadnjih krogih je Max Verstappen (Red Bull) zaradi postanka manj zadrževal za sabo Norrisa, Charlesa Leclerca (Ferrari) in Oscarja Pistrija (McLaren). Tako je bila razlika med njimi le dobri dve sekundi. Mladi Britanec je bil vse bolj nervozen, ko je Monačan, lanski zmagovalec te dirke, pritiskal nanj. A na tej ozki stezi se enostavno ne da varno napasti tekmeca pred sabo in ga prehiteti. Ko je Nizozemec krog pred ciljem le zapeljal na drugi postanek, se je dirka končala, kot se je tudi začela: prvi Norris, drugi Leclerc in tretji Piastri. "Zadnji krogi so bili res nervozni," je v prvi izjavi dejal Norris. "O tej zmagi sem sanjal od malega."

Pierre Gasly Foto: Reuters Novo pravilo, ki so ga uveljavili za to dirko, da bi bila bolj zanimiva, da bi dala več akcije, ni obrodilo sadov. Torej obvezna najmanj dva postanka, pa čeprav na tej stezi ne potrebujejo več kot ene menjave pnevmatik. Ja, zadnji krogi so bili zato napeti, a prehitevati se vseeno ni dalo. Tudi različne taktike postankov pa niso bistveno spremenile vrstnega reda, samo Lewis Hamilton (Ferrari) je po prvih postankih pridobil dve mesti in končal na petem. Prva peterica je bila razred zase, saj je že šesti Isack Hadjar (Racing Bulls), ki je dosegel uvrstitev kariere, zaostal za cel krog. Prve točke letos je osvojil Liam Lawson (Racing Bulls), medtem ko je Juki Cunoda (Red Bull), ki ga je izrinil iz prve Red Buloove ekipe, šele 17. Že 10. Carlos Sainz (Williams) je zaostal dva kroga.

Lando Norris Foto: Reuters Razočaranih na veliki nagradi Monaka ni manjkalo. Predvsem je to ekipa Mercedes, ne George Russell ne Andrea Kimi Antonelli nista prišla v prvo deseterico. Razlog: slabe kvalifikacije. Prehiteti nista mogla nikogar. Russell je tako poskusil s prehitevanjem s sekanjem šikane, bil pripravljen na kazen, a je dobil kazen vožnje skozi bokse in ne petsekundno kazen, ki jo je pričakoval. Še naprej brez prvih točk letos ostaja Fernando Alonso (Aston Martin). Dirkal je na šestem mestu, nakar mu je sredi dirke odpovedal dirkalnik (pokadilo se je iz pogonskega sklopa). In to na prvi dirki, ki si jo je v živo ogledal njihov novi tehnični direktor Adrian Newey, ki sicer snuje dirkalnik za naslednjo sezono.

Že naslednji konec tedna se sezona nadaljuje s povsem drugačno dirko, z VN Španije v Barcelonu.

Kako se je razpletala VN Monaka:



CILJ! Po noro napetih zadnjih krogih, a brez prehitevanj in preobrata, prva monaška zmaga za Norrisa. Leclerc je drugi in Piastri tretji.



VN Monaka:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Alex Albon (Williams)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. George Russell (Mercedes)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Nico Hülkenberg (Sauber)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Juki Cunoda (Red Bull)

18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Odstop: Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine)



Zadnji krog: Verstappen po postanku na četrto mesto. Norris je prvi, Leclerc tik za njim, a zavojev mu zmanjkuje.



Predzadnji krog: Verstappen še kar vodi, drugič bo pnevmatike menjal šele pred zadnjim krogom. Norris je vse bliže prvi monaški zmagi, a Leclerc še naprej pritiska nanj.



Še 3 krogi: 1. Verstappen*, 2. Norris +1,8, 3. Leclerc +2,4, 4. Piastri +2,9, 5. Hamilton +47,9, 6. Hadjar, 7. Ocon, 8. Lawson, 9. Albon, 10. Sainz (*brez drugega postanka)



Še 5 krogov: Norris, Leclerc in Piastri so en za drugim. Dirkač Ferrarija bi bil lahko hitrejši, a na tej ozki stezi ne more niti napasti.



Še 8 krogov: Vendarle postaja napeto. Norris je vse bolj živčen, ker ga Verstappen zadržuje, Leclerc pa mu vozi v zavetrju.



Še 10 krogov: 1. Verstappen*, 2. Norris +1,0, 3. Leclerc +1,6, 4. Piastri +4,6, 5. Hamilton +56,2, 6. Hadjar, 7. Ocon, 8. Lawson, 9. Albon, 10. Sainz (*brez drugega postanka)



Še 15 krogov: 1. Verstappen*, 2. Norris +2,0, 3. Leclerc +2,9, 4. Piastri +6,5, 5. Hamilton +51,5, 6. Hadjar, 7. Ocon, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Russell* (*brez drugega postanka)



Še 18 krogov: Razlike so neverjetne. Prvi štirje so v osmih sekundah, peti Hamilton zaostaja 51 sekund, Hadjar, Ocon in Lawson en krog, ostali pa kar dva.



Še 20 krogov: Norris je kljub postanku več ujel vodilnega Verstappna. Ta čaka na morebiten varnostni avto, da bi s postankom manj izgubil.



Še 22 krogov: 1. Verstappen*, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Hamilton*, 6. Hadjar, 7. Ocon, 8. Lawson, 9. Sainz, 10. Russell* (*brez drugega postanka)



Še 24 krogov: Prehitevanja so tako težka, da so nevarna prehitevanja za krog. Tako velike razlike pa zaradi tega, ker so eni že boli dvakrat v boksih, eni enkrat, eni še nikoli. Eksperiment z dvema obveznima postankoma je poskrbel samo za zmedo.



Še 25 krogov: Russell je dobil kazen vožnje skozi bokse in ne samo pet sekund pribitka, kot je mislil sam.



Še 27 krogov: Drugič je pnevmatike menjal Norris, na stezi ostajata še Verstappen in Hamilton, ki je med prvimi postanki pridobil dve mesti.



Še 28 krogov: Ker prva peterica nekaj dirkačev dohiteva že dva kroga, zdaj začenjajo z drugimi postanki, najprej Piastri in Leclerc.



Še 29 krogov: Russell nikakor ni mogel mimo Albona in je sekal šikano, da ga je prehitel. "Raje bom vzel kazen," je dejal Britanec.



Še 32 krogov: Samo prvih pet je v istem krogu, že šesti Hadjar, sicer z dvema postankoma, zaostaja za več kot krog.



42. krog: 1. Norris, 2. Leclerc +4,8, 3. Piastri +12,8, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Hadjar*, 7. Ocon*, 8. Lawson*, 9. Albon*, 10. Sainz** (*dva postanka, **brez postanka)



38. krog: Alonso je bil šesti, obetale so se mu prve točke letos, a zdaj odstop z okvaro, najverjetneje pogonskega sklopa.



36. krog: 1. Norris, 2. Leclerc +6,1, 3. Piastri +12,4, 4. Verstappen +15,0, 5. Hamilton +25,6, 6. Alonso, 7. Hadjar*, 8. Lawson**, 10. Albon**, 10. Ocon* (*dva postanka, **brez postanka)



34. krog: Mercedesove dirkača še brez postanka, a po slabih kvalifikacijah sta obstala za počasnejšimi in sta 12. oziroma 13.



30. krog: 1. Norris, 2. Leclerc +4,7, 3. Piastri +9,2, 4. Verstappen +13,3, 5. Hamilton +16,5, 6. Alonso, 7. Hadjar*, 8. Lawson**, 10. Albon**, 10. Ocon* (*dva postanka, **brez postanka)



29. krog: Verstappen vendarle na prvi postanek, Norris mu je bil vse bližje, pa je že imel za sabo eno menjavo pnevmatik.



28. krog: 1. Verstappen*, 2. Norris +5,6, 3. Leclerc +13,1, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Hadjar, 9. Lawson*, 10. Albon* (*brez postanka)



27. krog: Nekateri v ozadju že z dvema postankoma, Verstappen pa še kar vztraja s pnevmatikami s štarta. Dvakrat je danes treba v bokse.



24. krog: 1. Verstappen*, 2. Norris +10,5, 3. Leclerc +16,5, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Hadjar, 9. Lawson*, 10. Albon* (*brez postanka)



23. krog: Lanski zmagovalec Monaka Leclerc na postanek. Hiter postanek, ostal je pred Piastrijem. Zdaj je v vodstvu Verstappen.



22. krog: Leclerc in Verstappen sta zdaj na prvih dveh mestih, a še brez postanka.



20. krog: Počasen postanek Piastrija (težave z zadnjo levo gumo). Že drugič pa v boksih Hadjar, ki bi morda s tem lahko pridobil kakšno mesto.



19. krog: Na menjavo pnevmatik vodilni Norris, Leclerc, Piastri in Verstappen pa vztrajajo na stezi.



18. krog: Po Alonso na prvi postanek še Hamilton, ki je s krog oziroma dvema poznejšim postankom pridobil dve mestu.



16. krog: 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Verstappen, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Ocon, 8. Hadjar, 9. Lawson, 10. Albon



15. krog: Ne Leclercu ne Verstappnu napadi ne uspevajo. Je pa za zdaj s postankom od prvih desetih poskusil le Hadjar, ki je bil peti.



11. krog: 1. Norris, 2. Leclerc +1,0, 3. Piastri +3,4, 4. Verstappen +3,8, 5. Hadjar, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Ocon, 9. Lawson, 10. Albon



9. krog: Gasly je odlomil prednjo levo pnevmatiko, a je po treh vendarle počasi pripeljal do boksov. V Cunodo je trčil na izvozu iz predora (pred novo šikano). Verstappen je medtem začel napadati Piastrija.



8. krog: Norris je sekundo in pol pred Leclercom, tretji Piastri zaostaja že šest sekund. Za zdaj brez prehitevanj, ki so na tej stezi skoraj nemogoča. Morda najmanj dva obvezna postanka popestrita dirko.



5. krog: Ker so popravljali ograjo po trčenju v prvem zavoju, so šele zdaj umaknili virtualni varnostni avto. Najboljši niso šli na prvi postanek.



3. krog: 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Verstappen, 5. Hadjar, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Ocon, 9. Lawson, 10. Albon



1. krog: V ozadju sta pred predorom trčila Antonelli in Bortoleto, ki se je zataknil v zaščitne gume. Virtualni varnostni avto. Nekaj voznikov iz začelja se je že odločilo za prvi od najmanj dveh obveznih postankov.



Štart! Norris je v prvem zavoju za sabo zadržal Leclerca. Brez trčenj v prvih zavojih (dopoldne smo v formuli 2 videli množično trčenje v prvem zavoju).



Krog za ogrevanje



Štartna vrsta (78 krogov): 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Piastri, 4. Verstappen, 5. HAdjar, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Ocon, 9. Lawson, 10. Albon



Še 20 minut do štarta: Sončna nedelja ob Sredozemskem morju. Dirka, ki jo gledajo vsi, pa čeprav pogosto ni najbolj zanimiva. F1 v Monte Carlu

Pred štartom VN Monaka

Lando Norris Foto: Reuters Na ulicah Monte Carla je pol poti do uspeha zmaga na kvalifikacijah. Tako ima Lando Norris (McLaren) izvrstno priložnost za svojo šesto zmago v formuli 1 in prvo na tej legendarni dirki. Mladi Britanec jo res potrebuje, saj je pred začetkom sezone veljal za prvega favorita za lovoriko, zdaj pa v skupni razvrstitvi zaostaja za ekipnim kolegom Oscarjam Piastrijem (McLaren), ki je dobil štiri od dosedanjih sedmih dirk. Norris je zmagal samo na uvodni v Melbournu.

Na ozkih ulicah s kratkimi ravninami in počasnimi zavoji s temi širokimi dirkalniki ni lahko prehitevati. Tekmeci za Norrisom bodo tako poskušali izkoristiti vselej nepredvidljiv štart, še posebej Charles Leclerc (Ferrari), ki bo ob njem v prvi štartni vrsti. Monačan ima nekaj več izkušenj, dosegel je že osem zmag, lani prvič tudi v kneževini. Če mu ne uspe na štartu, pa lahko nato poskusi z drugačno taktiko. Letos sta na VN Monaka obvezna najmanj dva postanka, kar bo v razplet vneslo nekaj več negotovosti. Ker prva četrtina sezone za zdaj za Ferrari ni najboljša, bi rdečim iz Maranella ta zmaga pomenila še toliko več.

Ekipa Hamiltonu povzročila tri kazenska štartna mesta

Lewis Hamilton Foto: Reuters Težja naloga v Monte Carlu čaka sedemkratnega svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona (Ferrari). Ta je dobil po kvalifikacijah tri mesta kazenskega pribitka in bo tako na sedmem namesto na tretjem štartnem mestu. V hitrem krogu je namreč oviral Maxa Verstappna (Red Bull). Čeprav ni šlo za napako dirkača, temveč za napako njegovih inženirjev. Ti so Hamiltonu posredovali napačne informacije, češ da je Nizozemec v počasnem krogu, a je pravzaprav poskušal izboljšati svoj kvalifikacijski čas.

"Ni lepo," je dejal Verstappen, ki se je o dogodku pogovoril s Hamiltonom takoj po treningu. "Ekipa mu je rekla, da sem vozil počasi, medtem ko sem očitno lovil čim boljši čas. To ni Lewisova krivda. Z njim sem že govoril o tem. To je napaka ekipe." A komisarji so zmagovalca rekordnih 105 dirk vseeno kaznovali. Britanec se je velikemu tekmecu opravičil. Tako se je na četrto štartno mesto pomaknil dirkač Red Bullove ekipe, ki je dobil prejšnjo dirko v Imoli.